Netflix está preparando una serie animada de Minecraft con nuevos personajes

El 30 de mayo Minecraft, a través de sus canales de comunicación en redes sociales, anunció que está trabajando en conjunto con Netflix para la producción de una serie animada basada en el videojuego de bloques y construcción.

La serie presentará una historia original con nuevos personajes y propondrá una visión del mundo Minecraft bajo una perspectiva diferente, aseguró en el anuncio Per Landin, editor y asistente creativo de Minecraft. Asimismo, reveló que ya la están desarrollando de la mano con el estudio de animación WildBrain, creadores de Carmen sandiego, Sonic Prime, Inspector Gadget, Caillou, My Litlle Pony, Kid vs Kat, entre otras más.

De momento, ninguna de las partes entregaron más detalles más que “se estrenará pronto” y que se hará de forma exclusiva en Netflix.

La noticia fue presentada 15 días después de cumplir el aniversario número 15 del lanzamiento oficial del videojuego.

Las adaptaciones de videojuegos a películas

La noticia llega en un momento de auge para las adaptaciones de videojuegos. Éxitos recientes como The Last of Us han dado el salto a la televisión con gran aprobación, mientras que personajes icónicos de la animación y los videojuegos como Mario, Pokémon y Sonic conquistaron la gran pantalla con sus adaptaciones. Super Mario Bros Movie superó los mil millones de dólares en taquilla, mientras que Sonic the Headog 2 y Pokémon Detective Pikachu lograron superar los USD $400 millones

La tendencia no se detiene ahí y las productoras siguen apostando con proyectos en desarrollo basados en videojuegos como Among Us, Death Stranding y Stray.

Fran Chico, español experto en cine y series, especializado en crítica cinematográfica, afirmó a través del medio cinéfilo Fotogramas, qué gracias al éxito que están teniendo estas recientes adaptaciones, se está reviviendo este subgénero de cine “tenemos que recordar que venimos de una época en la que la gran mayoría de las adaptaciones de videojuegos eran un fiasco”.

Lo que se sabe de la película de Minecraft

La adaptación en la pantalla grande de uno de los videojuegos más populares ha tenido un largo y complicado desarrollo por diferentes cambios creativos. Sin embargo, parece que finalmente llegará a los cines en abril de 2025.

Jared Hess estará a cargo de la dirección y contará con un elenco de nombres importantes como Jack Black, Jason Momoa, Emma Myers, entre otros. La producción está siendo llevada a cabo por Legendary Pictures, Mojang; estudio creador de Minecraft, y Vertigo Entertainment.

Al igual que la serie recién anunciada, aún se desconoce cómo estará enfocada la película y como se hilará la trama. Las expectativas han crecido en las últimas semanas, ya que a comienzos de abril de este año se filtraron imágenes de objetos utilizados en la filmación.

set props i found near the film studio where the minecraft movie is being filmed @DiscussingFilm pic.twitter.com/w53zPvfm3d — josh_space (@joshspace2) April 1, 2024

