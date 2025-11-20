Nintendo 40 años: Una historia que trasciende la industria de los videojuegos

Celebración de los 40 cumpleaños de Super Mario Bros con Nintendo España. Foto: EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

Nintendo celebra cuatro décadas desde el lanzamiento de Super Mario Bros, repasando la evolución de su universo, su impacto cultural y su papel como pilar para la compañía, así como remarcando cómo se ha convertido en un personaje capaz de unir a jugadores de todas las edades, mientras espera seguir sorprendiendo en los próximos años.

La compañía japonesa ha querido rendir homenaje a los 40 años del conocido fontanero con bigote en un evento con la prensa celebrado este jueves, donde ha continuado los festejos que se iniciaron el pasado 13 de septiembre de 2025 para conmemorar el lanzamiento del primer juego de Super Mario Bros en Japón.

Así, la historia de este personaje y de todo su universo se remonta a 1985, con la llegada del juego con el que comenzó todo: Super Mario Bros para la consola conocida como Famicom en Japón y Nintendo Entertainment System en occidente.

En pantalla, dos personajes llamados Mario y Luigi, vestidos de azul, gorra y camiseta roja y verde, que saltaban por cuevas y castillos, se colaban por tuberías y se lanzaban a todo tipo de plataformas.

Desde entonces, el universo de Mario y todos sus personajes y mundos, incluido su hermano Luigi, los habitantes del Reino Champiñón Toads, el dinosaurio Yoshi, la princesa Daisy y los rivales Wario y Waluigi, entre muchos otros, han ido creciendo y convirtiéndose en parte esencial de Nintendo.

¿El mejor ejemplo? 452 millones de copias vendidas de la serie Super Mario. Esto se debe a que, desde entonces, han ido llegando más de 20 títulos de la franquicia que se han ido adaptando y evolucionando con las distintas consolas y formatos.

Es el caso del Super Mario Land para la Game Boy (1990), el Super Mario World para la Super Nintendo (1992), el Super Mario 64 para la Nintendo 64 (1997), Super Mario Sunshine para la Nintendo GameCube (2002), el New Super Mario Bros para la Nintendo DS (2006) o el Super Mario Galaxy para la Wii (2007).

A lo largo de todos estos títulos, Nintendo ha ido introduciendo dinámicas de juego que han perdurado y que, hoy en día, son parte del imaginario de los juegos de la compañía, así como de otros juegos de plataformas. Es el caso de golpear bloques para obtener recompensas y monedas, explorar cada rincón del juego para encontrar sorpresas, o introducirse en cada tubería para descubrir nuevos caminos.

Pero todo ello va más allá con los potenciadores, es decir, los champiñones que hacen que Mario crezca, las estrellas que le vuelven invulnerable u otras múltiples opciones que permiten que lance fuego.

Mario mucho más allá del Gaming

Durante el evento, la compañía también ha querido poner en valor lo que han representado todos los juegos del universo Mario para los jugadores. Más allá de la nostalgia que provoca el personaje para los gamers veteranos de Nintendo, los títulos han significado mucho más que un videojuego para muchas personas.

“La magia de Mario es un poco esa mezcla de esas dos cosas. Lo que permanece y reconocemos como propio y lo que nos sorprende y nos lleva a dar una vuelta de tuerca a las dinámicas”, ha dicho Nintendo España.