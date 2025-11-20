¿Cuándo se acaba la actual temporada de Fortnite? Pase de batalla de Los Simpson

Fortnite es un juego gratuito como servicio que actualiza su contenido cada mes. Foto: Fortnite

Poco a poco un nuevo año lleno de videojuegos va llegando a su fin y con él las temporadas de los juegos gratuitos y como servicio más populares del mundo. Estos, alejados del modelo tradicional de entregas anuales para consolas, agregan contenido nuevo cada mes a sus servidores para mantener el interés de los jugadores durante años. Ese es el caso de Fortnite que llama a esto “temporadas”.

Cada temporada está compuesta de un “pase de batalla”, casi siempre de pago, que sirve como punto de partida para iniciarse en el título, sea un usuario antiguo, o un nuevo gamer en la comunidad. El famoso pase de batalla contiene skins (personajes), armas y demás elementos estéticos y competitivos importantes en los diferentes modos de juego, siendo el Battle Royale el más concurrido en Fortnite.

Por eso, aquí le contamos cuándo termina la actual temporada de esta reconocida entrega para PC, dispositivos móviles y consolas, hasta cuando puede comprar el pase de batalla de Los Simpson y cuando se lanza el último contenido mensual de 2025. Tenga en cuenta que algunas skins, mapas y armas de la actual temporada se van a convertir en accesorios permanentes en la tienda del juego.

¿Cuándo se acaba la temporada de Fortnite?

Comencemos por el principio. El actual pase de batalla, el cual contiene elementos alusivos a Los Simpson, seguirá a la venta por 1.000 paVos (aproximadamente COP 30.000) hasta el 29 de noviembre. Quienes lo adquieran antes de esta fecha podrán conservar las skins de Homero, Marge y Flanders, además de todos los atuendos y accesorios que hayan ganado jugando dentro del mapa de Springfield.

Sin embargo, este último sí será retirado de todos los modos de juego, por lo que si quiere probar al menos una vez esta arena de batalla, será mejor que corra a participar de las últimas partidas. Con esto, la actual temporada de Fortnite se cerrará el 29 de noviembre, dándole paso al nuevo contenido y el último antes de terminar el año. Uno lleno de sorpresas para los gamers de este exitoso videojuego.

¿Cuándo comienza la nueva temporada de Fortnite?

Finalmente, el inicio del Capítulo 7, Temporada 1, comenzará el domingo 30 de noviembre de 2025. Eso sí tenga en cuenta que entre el final de una temporada y el inicio de otra hay un periodo de tiempo en el que los servidores del título entran en mantenimiento. Esto con el objetivo de reiniciar el sistema de la entrega para evitar contratiempos entre la transición de un contenido a otro.

Aunque aún son especulaciones, se cree que el último protagonista de Fortnite en 2025 será Hollywood, pues parece que se prepara una colaboración entre Kill Bill y su director Quentin Tarantino. De ser cierto, estas icónicas figuras del cine harán parte del pase de batalla del modo de juego Battle Royale. El actual contenido de LEGO para el modo “paraíso tropical” estará disponible hasta el 11 de diciembre.