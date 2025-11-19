El estudio de videojuegos más grande de Europa está en graves problemas

En general, desde 2024, Francia sufre huelgas masivas por parte de algunos creadores de videojuegos. Foto: ChatGPT

Desde el 13 de noviembre de 2025 una penumbra de zozobra se posa sobre Ubisoft, el estudio de videojuegos más grande e importante de Europa. Ese día, sin dar explicaciones, la compañía de Gaming pospuso la publicación de sus resultados financieros correspondientes al primer semestre de su año fiscal 2025/2026. Algo que fue notificado a los inversionistas minutos antes de la reunión programada.

Además, también de manera sospechosa, la empresa francesa, en su mayoría propiedad de la familia Guillemot, suspendió su cotización en la Bolsa de Valores de París. Esta paralización entró en vigor desde el 14 de noviembre y se mantendrá así hasta que la multinacional gala presente el informe financiero pendiente. A partir de ese momento, la editora de juegos prometió reactivar su cotización en bolsa.

¿Por qué Ubisoft hizo esto?

Según un correo electrónico enviado por Frederick Duguet, director financiero del estudio, a los empleados de la desarrolladora, que luego se filtró a la prensa, Ubisoft necesita un “tiempo adicional” para darle cierre al semestre. En consecuencia a eso, cerró la compra y venta de acciones en la Bolsa de Valores de la capital francesa como una “medida preventiva para limitar la especulación bursátil”.

Vale la pena recordar que hace muy poco tiempo Ubisoft fundo un estudio subsidiario junto a Tencent, el gigante chino de los juegos para celular. Esta filial, de acuerdo con la compañía europea, se encargará de seguir trabajando en los próximos videojuegos de las sagas más importantes de la empresa parisina. Como es el caso de Assassin’s Creed, Far Cry y Rainbow Six.

Ubisoft por fin ha puesto fecha para su informe financiero

Luego de estos inusuales movimientos de la multinacional gala, este miércoles 19 de noviembre Ubisoft ha notificado a sus contribuyentes y empleados que la reunión para presentar sus resultados financieros correspondientes al primer semestre de su año fiscal 2025/2026 se llevará a cabo el 21 de noviembre de 2025. Incluso, ese mismo día reanudará sis actividades en la Bolsa de Valores de París.

Eso sí, de nuevo, el estudio desarrollador europeo no dio ninguna explicación por la que escogieron este día como el indicado para ponerse al día con sus obligaciones ante los inversionistas. Algo que acentúa aún más las dudas sobre la razón que retraso a Ubisoft en la publicación de su informe financiero y más extraño aún, el congelamiento de sus acciones en la bolsa de valores.

Ubisoft viene mal hace tiempo

Lejos de la especulación financiera y bursátil, Ubisoft no vive sus mejores épocas. Dicho por sus propios directores, a los nuevos títulos les ha costado mucho destacarse, según ellos, por culpa de las propuestas de juegos como servicio, gratuitos, membresías y otros modelos de negocio moderno a los que, tal parece, el estudio francés no ha logrado adaptarse y sacar el mayor provecho comercial.

Adicionalmente, y sumado a todo lo anterior, está la negativa rotunda de la desarrolladora a la campaña en Europa que busca dar soporte vitalicio a cualquier videojuego. Incluso, los recientes escándalos y condenas por acoso sexual, laboral y racismo contra algunas de sus ex-cabezas visibles tampoco ayudan a mejorar la actual imagen de Ubisoft; tanto frente al mercado, como frente a los consumidores.