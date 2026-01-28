La PlayStation 6 no llegará en 2027: esto dijo un experto sobre la próxima consola de Sony

Contadas hasta el 30 de septiembre de 2025, PlayStation 5 ha vendido 84,2 millones de unidades. Foto: Pexels

La generación de la PlayStation 5 (PS5) parece ser más larga que una semana sin carne. La consola estrenada el 12 de noviembre de 2020 ya tiene más de cinco años en el mercado y parece que le queda un par más porque su sucesora, la PlayStation 6 (PS6), no llegaría en 2027 como se había previsto y como es la costumbre durante las generaciones de consolas.

Para que se hagan una idea, el tiempo entre el lanzamiento de una plataforma de videojuegos y el estreno de su sucesora oscila entre los cuatro y los siete años. A juzgar por la historia, si un sistema de juegos tiene pocos años de generación, se debe a que no vendió lo esperado (Nintendo Wii U, 2012-2017), pero si este tiempo se prolonga más de la cuenta, es porque la consola fue un éxito comercial (PlayStation 2, 2000-2006).

Sin embargo, el caso de la PS5 es excepcional, pues si bien no está entre las tres consolas de Sony más vendidas de la historia, su generación se está alargando más de lo que muchos pudieron imaginar. Este fenómeno se puede explicar a partir de diversas situaciones y factores, además de la mirada analítica de un experto en la industria de los videojuegos.

“PlayStation 5 está a la mitad de su ciclo”, Sony

David Gibson, analista de MST Financial, explicó que la próxima PS6 estará a la venta más tarde de lo que la mayoría cree. Mientras algunas voces del mercado apuntan a finales de 2027, Gibson cree que esta idea es “demasiado optimista y poco precisa” dado el panorama actual.

“Sony espera que el ciclo de vida de PS5 se extienda, con lo cual el lanzamiento de PS6 es muy probable que llegue más tarde de lo que esperábamos”, dijo David Gibson. El analista cree que a inicios o mediados de 2028 podría ser una fecha más acorde al contexto moderno.

Una situación en la que la escasez y subida de precios en los componentes de una consola y los pocos lanzamientos exclusivos de la plataforma orillarían a la PS5 a tener un ciclo generacional de casi ocho años, algo sin precedentes en el negocio y sistemas modernos.

¿Qué tiene que ver GTA VI con todo esto?

Aunque es un juego multiplataforma, el constante retraso del lanzamiento más grande en la historia del Gaming estaría moviendo el estreno de la PlayStation 6. Al interior de Sony creen que la PS5 no ha llegado al tope de su rendimiento, algo que solo lograría con GTA VI.

Una creencia que se acomodaría con la fecha de lanzamiento del título, 19 de noviembre de 2026, dándole como mínimo dos años a la PS5 para ser el sistema base de GTA VI. Todo eso sin contar que la PS5 Pro sería la única capaz de reproducirlo en resolución 4K.

Incluso, la posible política de Rockstar Games, estudio de la entrega, de no lanzarlo, al menos no de entrada, en forma física, se acomoda con el recién nombrado modelo pro. Esto es lo que se sabe sobre el tema y por qué no existirían copias físicas (disco) de GTA VI.

Todo sea por evitar filtraciones de GTA VI

Un medio polaco llamado PPE, importante en la industria de los videojuegos, aseguró que Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games, no tiene planeado sacar a la venta copias físicas del videojuego. Sería una distribución exclusivamente digital.

¿Por qué? Rockstar quiere reducir al máximo el riesgo de filtraciones sobre la historia de GTA VI. Un hecho que parece una buena decisión, pero afectaría negativamente a tiendas de juegos y tecnología que esperaban “hacerse la Navidad” con este producto y más a fin de año.

Habrá que esperar qué tan cierta resulta esta información. Por lo pronto. Rockstar Games corre contra el reloj para entregar el título a tiempo. A juzgar por la expectativa de jugadores, medios e internet, esta entrega no aguanta un retraso más en su calendario.

