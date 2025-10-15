Así nos fue probando el parlante Sony ULT Field 5, ¿realmente vale la pena?

La línea llegó con cuatro modelos: ULT Tower 9, ULT Tower 9AC, ULT Field 5 y ULT Field 3. Foto: David Vásquez Herrera

Hace unos meses, Sony lanzó en Colombia la serie ULT Power Sound, una apuesta clara por ganar terreno en el audio portátil con fuerza y buena presencia. La línea llegó con cuatro modelos -ULT Tower 9, ULT Tower 9AC, ULT Field 5 y ULT Field 3- que buscan reforzar lo que la marca ha construido durante años en calidad y diseño.

En El Espectador pusimos a prueba el ULT Field 5, uno de los modelos más interesantes de esta línea. No es el más económico del catálogo, pero sí uno de los más equilibrados cuando se mide por rendimiento, construcción y experiencia de uso.

La serie no solo busca sonar bien, también quiere posicionarse como referencia técnica en su segmento. Por eso, acá le contamos sus puntos altos y lo que, a nuestra consideración, podría mejorar.

Diseño y construcción

Entrando en materia, el ULT Field 5 pesa 3,3 kilos, así que no entra en la categoría de parlante liviano. Aun así, el diseño juega a su favor. Sony mantiene la estética del ULT Field 1, solo que en una versión más grande y robusta. Todo el cuerpo está cubierto por una tela resistente y agradable al tacto. En los laterales hay plástico reforzado y zonas de goma que permiten apoyarlo tanto en vertical como en horizontal. Además, en la base tiene unas patas de goma que lo fijan bien y evitan que se deslice o vibre más de la cuenta.

Los botones físicos están ubicados en la parte superior y tienen buena respuesta. Desde ahí se puede encender, apagar o hacer los controles básicos de reproducción. En los laterales se encuentran los radiadores pasivos y un detalle que Sony quiso mantener: los LEDs integrados. No saltan a la vista ni molestan. Y, si no son lo suyo, se pueden apagar desde un botón físico sin tener que abrir la app.

Un punto práctico es la correa incluida. Aunque el parlante pesa, llevarlo no se vuelve una tortura gracias a este accesorio, que se engancha a unas piezas de goma diseñadas para tal fin. Retirarla no es lo más intuitivo del mundo, pero una vez instalada, cumple con su propósito.

El ULT Field 5 está disponible en dos colores: negro y gris, ambos sobrios y bien logrados.

En la parte trasera hay una tapa de goma bastante gruesa que protege los puertos. Su construcción es buena, aunque cerrarla requiere algo de presión, si no queda bien ajustada, se corre el riesgo de comprometer la resistencia al agua, que es IP67. Es un detalle a tener en cuenta si se planea llevar a la playa, piscina o exteriores.

Debajo de esa tapa están las conexiones y funciones clave:

Entrada auxiliar de 3,5 mm para quienes todavía prefieren el cable.

Puerto USB-C para cargar el parlante.

El mismo puerto permite cargar un celular, como si fuera una batería externa.

Un botón para consultar el nivel de batería sin depender de la aplicación.

Otro para controlar las luces del dispositivo directamente desde el parlante.

Son añadidos pequeños, pero útiles, que hablan de una intención clara por facilitar el uso sin obligar a depender siempre del celular.

Batería

En un parlante tan grande y pesado era lógico esperar una buena autonomía, y Sony no se quedó corto. La marca promete hasta 25 horas de uso, pero con una letra pequeña: volumen al 20 % y luces apagadas.

En uso real la historia es distinta, pero no para mal. Durante las pruebas se mantuvo el volumen entre el 30 % y el 40 %, con las luces encendidas todo el tiempo y sesiones intermitentes. Bajo ese escenario, el equipo entregó entre 15 y 16 horas, una cifra coherente para su tamaño.

Al 50 % de volumen, difícilmente alguien va a necesitar más potencia en interiores, y aun así supera sin problema la barrera de las 15 horas. Si se lleva al 100 %, la autonomía ronda entre 4 y 5 horas, suficiente para un uso puntual.

Y si se queda sin carga en medio del uso, se puede conectar por USB-C desde la parte trasera y seguir funcionando mientras está enchufado.

Conectividad y app

La conectividad del ULT Field 5 sorprende para bien. Por supuesto, tiene Bluetooth, pero lo que no esperaba es que incorporara el códec LDAC, que es de lo mejor que hay hoy en día para transferencia de audio en altavoces Bluetooth. No es habitual verlo en este tipo de equipos, pero al ser tecnología propia de Sony tiene todo el sentido del mundo que lo hayan incluido.

A eso se suma la compatibilidad con Google Fast Pair, que permite conectar rápidamente dispositivos Android, y la aplicación Sound Connect, disponible tanto para Android como para iOS. No es tan completa como la que encontramos en los auriculares de Sony, pero ofrece varias opciones útiles. Desde la app se puede activar o desactivar el modo ULT, que tiene dos niveles además del modo apagado (recomendamos el modo dos), ajustar un pequeño ecualizador para personalizar el sonido, conectar hasta dos dispositivos al mismo tiempo con la función multipunto y elegir si se prioriza la estabilidad de la conexión o la calidad de audio.

En el uso diario, la conectividad funciona sin problemas. No hubo cortes ni desconexiones y la latencia está bien controlada, lo que permite ver películas, videos o series sin problemas.

El único punto débil de este apartado es que no tiene micrófono, así que no se pueden hacer llamadas ni usar asistentes de voz. Para algunos esto no será relevante, pero merece mencionarse.

Sonido

Pasando a lo que realmente importa en un parlante, el ULT Field 5 no decepciona. Este modelo cuenta con tres modos de sonido: desactivado, modo uno y modo dos. En los auriculares de Sony, el modo dos puede resultar excesivo porque los bajos se sienten demasiado forzados, pero en este parlante ofrece el equilibrio adecuado.

Con el modo desactivado, las frecuencias bajas pierden presencia, y lo que realmente se busca es potencia y aprovechar los amplificadores pasivos de los laterales. El modo uno es más equilibrado, pero para quienes buscan máxima intensidad en los graves, el modo dos es la mejor opción, ya que entrega la sensación de potencia que se espera de un equipo de este tamaño.

Otro punto a favor de un altavoz grande son los graves, ya que al ser más robustos soportan volúmenes altos sin distorsión por más tiempo que unos más pequeños. Durante las pruebas en interiores, el volumen rondó entre 40 y 50 %, y ya era suficiente. Pasarse de ahí puede ser excesivo, pero para exteriores este nivel está más que bien, incluso para una reunión o fiesta. Además, se puede emparejar de manera inalámbrica con otro altavoz para crear un modo estéreo que eleva la experiencia.

Conclusión

Queda claro que el ULT Field 5 es un parlante sólido y bien equilibrado. Su diseño robusto, la potencia de los bajos, la versatilidad de conectividad y la autonomía lo hacen destacar dentro de su rango. El único punto negativo relevante es la ausencia de micrófono, lo que impide realizar llamadas o usar asistentes de voz, aunque para el uso principal del equipo no supone un problema importante.

En cuanto al precio en Colombia, se encuentra en COP $1.699.900, aunque conviene revisar diferentes tiendas de cadena y posibles descuentos para encontrar la mejor opción.

Por último, antes de decidirse a comprarlo, lo ideal es probarlo. Nada reemplaza escuchar cómo suena en directo y confirmar que se ajusta a las necesidades y preferencias de cada usuario.

