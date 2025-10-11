Realme lanza en Colombia la Serie 15 5G con tres modelos y edición Game of Thrones

Existen 5.000 unidades en todo el mundo y apenas 100 llegaron al Colombia. Foto: Cortesía realme

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Realme acaba de mover el tablero en el mercado colombiano con la llegada de su nueva Serie 15 5G. La marca china presentó tres modelos -realme 15 Pro 5G, realme 15 5G y realme 15T 5G- con una apuesta fuerte en tres frentes: cámaras, inteligencia artificial y desempeño general.

Sebastián Quitian, PR manager de realme en Colombia, habló con El Espectador y explicó que esta familia de dispositivos fue pensada para una generación que vive entre lo digital, el entretenimiento, el trabajo remoto y la creación de contenido. “Los tres equipos vienen con cámaras de 50 megapíxeles y grabación en 4K, lo que les permite capturar fotos y videos con bastante nitidez sin importar el ángulo o la iluminación”, sostuvo.

Adicionalmente, realme estrenó dos funciones de inteligencia artificial pensadas para los usuarios jóvenes: AI Edit Genie, una herramienta para editar contenido con asistencia inteligente, y AI Party Mode, una función exclusiva creada para ambientes sociales y entretenimiento.

Como parte del lanzamiento en la región, Colombia fue uno de los primeros países del mundo en recibir la colaboración especial con Game of Thrones. Quitian destacó que el país es el tercer mercado más importante para la marca en Latinoamérica y, por esa razón, fue elegido como el segundo a nivel global en presentar esta edición limitada.

“Esta colaboración se materializa en el realme 15 Pro Game of Thrones Edición Limitada, desarrollado junto a Warner Bros. Es una versión altamente exclusiva, ya que solo existen 5.000 unidades en todo el mundo y apenas 100 llegaron al país”, señaló el directivo.

Quitian explicó que el realme 15 Pro 5G llega con una carta fuerte bajo la manga: es, según la marca, el teléfono más delgado de su segmento con una batería de 7000 mAh. “Esa capacidad le permite mantenerse encendido todo el día incluso cuando está al 50% de carga. A esto se suma una carga rápida de 80W, pensado para quienes pasan horas jugando o usan el equipo con alta exigencia”, puntualizó.

El realme 15 5G tampoco se queda corto, este dispositivo integra una batería de 6500 mAh y carga rápida de 45W, lo que lo ubica como una opción de alta autonomía dentro de la gama media.

En materia de rendimiento, el realme 15 Pro 5G incorpora el procesador Snapdragon 7 Gen 4 (4 nm), uno de los más potentes dentro de su rango de precio. De acuerdo con el fabricante, este chipset mejora el desempeño de CPU en un 15% y alcanza más de 1.100.000 puntos en Antutu, lo que se traduce en juegos fluidos con soporte de hasta 120 o 90 fotogramas por segundo impulsados por inteligencia artificial.

El realme 15 5G, por su parte, llega con el Dimensity 7300+ 5G (4 nm), un procesador que prioriza la multitarea y un rendimiento gaming. Su puntaje en Antutu ronda los 740.000 puntos, también con soporte para juegos a 120/90 FPS.

Le puede interesar: ¿Cómo proteger los datos biométricos frente a los riesgos de ciberseguridad?

En el apartado de diseño, el dispositivo incorpora una pantalla 4D Curve+ Display, que la marca describe como la más brillante y fluida de su segmento. Tiene resolución 1.5K, tasa de refresco de 144 Hz, brillo máximo de 6.500 nits. A eso se suma protección IP69 y Corning Glass, una combinación poco común en esta gama.

El acabado trasero también busca diferenciarse, pues está inspirado en la alta costura e integra texturas que simulan seda y cuero, con juegos de color que cambian según la luz.

En cuanto al realme 15T, la marca lo pensó como un equipo “liviano pero con presencia”. Viene con un acabado mate texturizado tipo 4R, bordes redondeados en pantalla y un marco 3D estilo blade. A pesar de incluir una batería de 6.550 mAh, es el más liviano dentro de su categoría.

Este modelo incorpora además el procesador Dimensity 6400 Max 5G, diseñado para un rendimiento en juegos y multitarea. Y, para quienes buscan resistencia real, cuenta con certificaciones IP66, IP68 e IP69 contra agua y polvo.

Precio y disponibilidad en Colombia

La Serie realme 15 5G ya está disponible en el país a través de Mercado Libre, Alkosto, K-Tronix, Alkomprar, Jumbo, Metro y las tiendas Éxito.

Los precios de lanzamiento son:

realme 15T: COP $1.094.900

realme 15 5G: COP $1.799.900

realme 15 Pro 5G: COP $2.899.900, con un realme Watch 5 incluido por tiempo limitado

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de Tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.