Probamos el JBL Grip: un parlante portátil para prender la fiesta este fin de año

Me encanta la música. Me acompaña al despertar, en el bus, en el trabajo, en el gimnasio y hasta en la ducha. No es casualidad: durante el último año acumulé cerca de 100.000 minutos de reproducción en Spotify. La música está siempre en mi día a día.
Con la llegada de diciembre, ese consumo se intensifica. Para mí, la Navidad es sinónimo de fiesta, celebración y reencuentros: la excusa perfecta para celebrar que estamos vivos, para abrazar esa mezcla de alegría y nostalgia que aparece cada año y para alargar las reuniones hasta el amanecer.
En estos días, además, la música deja de ser algo íntimo y para ser algo colectivo: suena en las novenas, en los encuentros con amigos y en las reuniones familiares. En ese contexto, tuve la oportunidad de probar el parlante JBL Grip.
Sonido potente, graves profundos
El JBL Grip es un parlante compacto y ligero: mide apenas 15 centímetros de alto, más o menos como un celular y tiene forma de lata, lo que facilita llevarlo a cualquier parte. A pesar de su tamaño, ofrece un sonido potente y bien definido. Incluso al subir el volumen, no se percibe distorsión, y uno de sus puntos fuertes son sus graves intensos, que no pierden la claridad de los agudos.
El parlante incorpora sonido JBL Pro y tecnología AI Sound Boost, que analiza la música en tiempo real y ajusta el audio para ofrecer mayor potencia con menor distorsión.
Para quienes disfrutan géneros urbanos y latinos, donde los bajos son protagonistas, este equilibrio se agradece.
Resistencia y batería
Otro aspecto clave es su resistencia. Lo admito: ya se me cayó, y el parlante aguantó sin problema. Cuenta con certificación IP68, lo que lo hace resistente al polvo y al agua, y está diseñado para seguir funcionando incluso después de caídas de hasta un metro sobre superficies duras.
Su temperatura máxima de funcionamiento es de 45 °C, lo que lo hace adecuado para distintos escenarios. Sobre todo en esta temporada de vacaciones.
También lo probé en la ciclovía de este domingo y respondió bien durante toda la jornada. Su batería ofrece hasta 12 horas de reproducción continua, más dos horas adicionales con el modo Playtime Boost, pensado para cuando la carga empieza a escasear.
Un detalle que no pasa desapercibido es la luz ambiental integrada en el panel trasero, con distintos temas y colores personalizables desde la aplicación JBL Portable. Desde allí también se puede actualizar el software, revisar el nivel de batería, ajustar el ecualizador —ya sea con perfiles predeterminados o de forma manual— y activar funciones como el Playtime Boost.
Además, el JBL Grip permite conectar varios parlantes mediante Auracast, ya sea para crear un sonido estéreo con dos dispositivos o para amplificar la música en reuniones más grandes.
En cuanto al uso diario, hay pequeños detalles que requieren adaptación. Por ejemplo, para cambiar de canción no se presiona dos veces el botón de volumen —como usualmente lo hacía—, sino el botón central de reproducción; tres pulsaciones permiten regresar a la pista anterior. No es complicado, pero conviene saberlo.
Veredicto
En conjunto, el JBL Grip es un producto que cumple con lo que promete: buen sonido para su tamaño, resistencia real y una batería que acompaña jornadas largas. Por su portabilidad y durabilidad, puede ser una buena opción para personas melómanas que escuchan música todo el día, incluso en espacios como la ducha, la piscina o durante actividades deportivas.
Su precio en Colombia es de COP $399.900. Con esas características sobre la mesa, queda la pregunta abierta: ¿usted lo compraría?
Más opciones
Para quienes buscan llevar el sonido a todas partes, el JBL Boombox 4 es una alternativa pensada para espacios amplios y planes al aire libre. Es más grande y potente, con sonido JBL Pro y graves profundos. Incorpora AI Sound Boost, que ajusta el audio en tiempo real para ofrecer mayor potencia con menor distorsión, incluso a volúmenes altos. Además, es más ligero que versiones anteriores, cuenta con certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo, y ofrece hasta 34 horas de reproducción continua.
Otra opción es el JBL PartyBox On-The-Go Essential, ideal para quienes disfrutan convertir cualquier reunión en una celebración. Este parlante portátil combina potencia y versatilidad, con sonido JBL Pro claro y contundente, un diseño pensado para el movimiento y controles intuitivos. Su batería ofrece hasta seis horas de reproducción y cuenta con certificación IPX4, resistente a salpicaduras.
En la categoría de auriculares, los JBL Tune 770NC destacan por su cancelación de ruido adaptativa, pensada para quienes buscan concentración en cualquier entorno. Ofrecen hasta 44 horas de reproducción total, carga rápida y un diseño cómodo para el uso diario, viajes o jornadas de trabajo prolongadas.
Para quienes priorizan comodidad y actividad física, los JBL Sense Lite incorporan tecnología JBL OpenSound con conducción de aire y un gancho ergonómico que garantiza estabilidad durante todo el día. Cuentan con certificación IP54 contra agua y polvo y una autonomía total de hasta 32 horas, incluyendo el estuche de carga, además de recarga rápida.
Finalmente, los JBL Tour One M3 están pensados para quienes buscan una experiencia premium. Integran cancelación adaptativa de ruido True Adaptive 2.0, hasta 70 horas de batería y un diseño ligero y cómodo, ideal para largas jornadas de uso sin sacrificar calidad de sonido ni confort.
De acuerdo con Xiaomi, sus OpenWear Stereo Pro son una de las grandes sorpresas del año. Con un sistema híbrido de sonido y estructura flexible de níquel-titanio, logran audio Hi-Res sin fugas hacia el exterior, algo poco común en los audífonos abiertos. Además, pueden conectarse simultáneamente a varios dispositivos gracias al sistema HyperOS, una ventaja práctica para quienes trabajan y escuchan música al tiempo.
Si buscas una opción más tradicional, los Moto Buds que acompañan a las nuevas Idea Tab Pro de Lenovo ofrecen sonido envolvente con Dolby Atmos, pensados para acompañar tanto el estudio como el descanso.
También aparecen los Sony WH-1000XM6, que se mantienen como referencia en sonido premium gracias a su cancelación activa de ruido y autonomía que supera las 30 horas, ideales para viajeros o quienes trabajan en entornos ruidosos.
En una gama más accesible, los Sony WH-CH520 y WH-CH720N destacan por su comodidad, sonido limpio y compatibilidad con asistentes de voz, pensados para quienes escuchan música o podcasts todo el día sin interrupciones.
