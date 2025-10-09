Conexión Ethernet: ¿qué es y cómo puede mejorar la conexión a internet?

A través de un cable Ethernet, es posible conectar equipos como computadores, televisores inteligentes o consolas de videojuegos directamente al router. Foto: Pexels

En un contexto donde la conectividad se ha vuelto indispensable para el trabajo, el estudio y el entretenimiento, la calidad y estabilidad de la red son aspectos que marcan una diferencia notable en la experiencia digital. Si bien el Wi-Fi domina la mayoría de los entornos domésticos y laborales por la facilidad de conectarse con los dispositivos, existen otras tecnologías que continúan siendo importantes para garantizar un buen desempeño. Una de ellas es Ethernet.

De acuerdo con la empresa de telecomunicaciones Movistar, comprender qué es Ethernet resulta clave para entender cómo funcionan las conexiones de red. Se trata de una tecnología que permite enlazar distintos dispositivos a internet mediante cables, estableciendo una conexión física en lugar de inalámbrica.

Ventajas de la conexión Ethernet

Según los especialistas de Movistar, esta tecnología destaca, ante todo, por su estabilidad. Al eliminar caídas y variaciones de señal, asegura un desempeño constante y una menor latencia, aspectos clave para quienes buscan aprovechar al máximo su conexión a internet en tareas que requieren velocidad y estabilidad.

Los expertos señalan que, la conexión física de Ethernet permite mantener una señal constante, sin verse afectada por factores externos como electrodomésticos, redes cercanas o saturación de canales inalámbricos. Esto se traduce en un rendimiento sostenido, ideal para quienes requieren una red confiable en actividades que demandan continuidad, como reuniones virtuales, clases en línea o juegos en línea que dependen de la conectividad permanente.

Además, Ethernet ofrece un valor adicional en materia de seguridad. A diferencia de las redes inalámbricas, que pueden ser vulnerables a accesos no autorizados o intentos de intrusión, las redes cableadas representan una barrera física que limita los riesgos. Para los expertos, este tipo de conexión añade una capa de protección importante, pues solo los dispositivos conectados directamente al cable pueden acceder a la red. Esto reduce la posibilidad de ataques externos y refuerza la protección de la información, un aspecto cada vez más relevante en entornos digitales donde la privacidad y la ciberseguridad son prioritarias.

Así puede aprovechar al máximo una conexión Ethernet

Los especialistas de Movistar comparten algunas recomendaciones para obtener el mejor rendimiento posible:

Optimizar la ubicación del cableado

Se recomienda que los cables Ethernet no queden tensos ni expuestos a zonas donde puedan doblarse o deteriorarse.

Para mantener el orden y la durabilidad, es conveniente utilizar clips o canaletas que mantengan los cables sujetos y protegidos. En viviendas con varios dispositivos distribuidos en diferentes espacios, una opción práctica es instalar los cables a través de las paredes o, en su defecto, emplear adaptadores PLC, que permiten transmitir la señal de internet a través del sistema eléctrico del hogar.

Priorizar los dispositivos

Conectar los equipos más importantes de forma directa al router mediante cable Ethernet es una medida efectiva para garantizar el mejor rendimiento. Entre ellos se incluyen computadores de escritorio, consolas de videojuegos y televisores inteligentes, dispositivos que suelen requerir una conexión estable y de alta velocidad.

Esta práctica asegura una transmisión de datos constante y sin interrupciones, algo indispensable para actividades como juegos en línea, streaming en alta definición o videoconferencias.

Fortalecer la seguridad de la red

Si bien Ethernet ofrece un nivel de seguridad superior al de las redes inalámbricas, los expertos de Movistar recomiendan implementar buenas prácticas de protección digital. Mantener actualizados los firmwares -el software interno que controla el funcionamiento de los dispositivos- ayuda a corregir fallos y prevenir vulnerabilidades.

También es recomendable cambiar las contraseñas predeterminadas, configurar un firewall -la herramienta que filtra y bloquea accesos no autorizados- y segmentar la red para separar los dispositivos según su nivel de seguridad. Por ejemplo, crear una red exclusiva para invitados o para equipos menos críticos refuerza la protección general del sistema.

