Consejos para evitar fraudes digitales antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026

Comienza la cuenta regresiva hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, un torneo que reunirá a 48 selecciones en 104 partidos distribuidos entre Estados Unidos, Canadá y México. Todo está listo para lo que promete ser el espectáculo futbolístico más grande de la historia. El 11 de junio de 2026 se dará el puntapié inicial a un evento que atraerá la mirada de miles de millones de seguidores en todo el planeta.

Sin embargo, mientras la expectativa crece entre los aficionados, también lo hace el interés de los ciberdelincuentes. Con la venta oficial de boletería, expertos en seguridad digital advierten que los grandes eventos internacionales son un escenario ideal para la proliferación de estafas en línea.

De acuerdo con Norton, compañía especializada en ciberseguridad, la combinación de entusiasmo, urgencia y desinformación suele abrir la puerta a fraudes digitales. Los delincuentes aprovechan la emoción del momento para crear sitios web falsos, promociones inexistentes o perfiles engañosos en redes sociales que buscan robar información o dinero a los usuarios.

“Todos los grandes eventos atraen a los ciberdelincuentes, que aprovechan la distracción y el entusiasmo de los aficionados que se vuelven más vulnerables”, explica Iskander Sanchez-Rola, director de IA e Innovación de Norton.

Principales riesgos digitales rumbo al Mundial de fútbol

Con el aumento del interés por el torneo y el inicio de la venta de boletería en línea, los especialistas de Norton advierten que los ciberdelincuentes están afinando sus tácticas para aprovechar el entusiasmo de los aficionados.

Entre los riesgos más comunes se encuentran los concursos falsos en línea, diseñados para captar la atención de los usuarios con la promesa de premios o experiencias exclusivas. En realidad, su propósito es recopilar información confidencial, como direcciones, números de teléfono o incluso datos financieros.

Por otra parte, la venta ilegal de entradas representa uno de los fraudes más frecuentes. Los estafadores se aprovechan del temor a quedarse por fuera del evento (lo que se conoce como FOMO, por sus siglas en inglés) para ofrecer tiquetes inexistentes o falsificados, provocando pérdidas económicas.

Los expertos también advierten sobre las campañas de phishing y malware, que suelen llegar a través de correos electrónicos, mensajes o anuncios que aparentan provenir de medios deportivos o plataformas oficiales. Su objetivo es redirigir a las víctimas hacia sitios falsos o descargas que ponen en riesgo la seguridad de sus dispositivos.

Finalmente, las estafas relacionadas con reservas de viaje también ocupan un lugar destacado. Los ciberdelincuentes crean agencias falsas, páginas de alojamiento fraudulentas o anuncios de ofertas irresistibles que terminan en pérdidas económicas, robo de datos bancarios o reservas inexistentes. Incluso una vez en el destino, los viajeros pueden exponerse a nuevos riesgos al conectarse a redes Wi-Fi públicas o al interactuar con anuncios de hospedaje no verificados.

Para Sanchez-Rola, el peligro radica en que muchos usuarios todavía no desarrollan hábitos sólidos de seguridad digital. “Buscar entradas o información rápida puede llevar a hacer clic sin pensar, comprometiendo datos personales y financieros”, advierte el experto.

Siete consejos para protegerse contra las estafas en línea

Los expertos de Norton comparten una serie de recomendaciones para evitar caer en fraudes digitales durante el torneo de fútbol más esperado del mundo:

Verifique siempre las direcciones web antes de hacer clic: antes de acceder a un enlace, pase el cursor por encima para visualizar la URL completa. Si nota errores ortográficos, caracteres extraños o extensiones de dominio inusuales (por ejemplo, “amaz0n.com” en lugar de “amazon.com”), evite ingresar. Sea precavido con las compras y las interacciones en línea: no confíe en entradas ofrecidas fuera de los canales oficiales ni realice compras por redes sociales, grupos de mensajería o enlaces sospechosos. Descargue aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales y asegúrese de que las direcciones comiencen con “https://”. Desconfíe de mensajes, correos o llamadas de desconocidos que soliciten información personal o pagos urgentes. Evite los boletos impresos o códigos QR compartidos: estos formatos pueden duplicarse fácilmente. Para mayor seguridad, opte por boletos digitales adquiridos a través de plataformas oficiales y evite comprar entradas en PDF o impresas, especialmente si el organizador restringe la reventa o la transferencia. No realice transferencias a cuentas personales: los revendedores no verificados suelen ofrecer precios atractivos, pero piden pagos fuera de los canales oficiales o mediante transferencias directas. Si le solicitan un pago por fuera del sistema autorizado, desconfíe. Active la autenticación en dos pasos y utilice contraseñas seguras: siempre que sea posible, habilite la verificación de dos factores en sus cuentas y use contraseñas únicas o un gestor especializado para proteger su información. Proteja su conexión y sus dispositivos al comprar en línea: contar con un software antivirus actualizado puede ayudarle a detectar estafas que pasan inadvertidas. Denuncie si ha sido víctima o detecta un intento de fraude: en caso de sospecha, comuníquese de inmediato con la empresa oficial de venta de entradas y presente una denuncia ante las autoridades competentes.

