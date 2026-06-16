¿Quiere ver historias de Instagram sin quedar en evidencia? Esta función le puede interesar

La nueva suscripción de Instagram también permitirá conocer cuántas veces volvieron a ver una historia publicada. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Hay historias de Instagram que uno quiere ver, pero sin quedar expuesto. La de una expareja, la de alguien que le gusta o la de una persona con la que ya no habla. Uno entra, mira, sale y, si queda la duda, vuelve.

Ese hábito, tan común dentro de la aplicación, es uno de los puntos que toca Instagram Plus, la nueva suscripción que Meta presentó en los últimos días. La compañía la describe como una mejora opcional para quienes quieren más control, información más detallada y herramientas premium dentro de la red social.

El lanzamiento no cambia la versión gratuita de Instagram. Según Meta, la aplicación seguirá funcionando como hasta ahora para quienes no quieran pagar. Lo nuevo es una capa adicional de opciones enfocadas en las historias, la interacción con amigos y la personalización del perfil.

Puede leer: Mundial 2026: lo que debe saber si va a viajar y disfrutar las ciudades sede con su mascota

La herramienta de los stalkers

La novedad que más conversación puede generar se llama Story Preview. De acuerdo con Meta, esta opción permite ver las historias “de forma discreta, sin la presión de tener que reaccionar”.

La frase apunta a una dinámica conocida, pues en Instagram, mirar no siempre es un acto casual. Ver una historia puede sentirse como una señal de interés, curiosidad o cercanía. A veces el usuario no quiere responder, mandar un emoji ni abrir una conversación; solo quiere mirar.

Con Story Preview, Instagram Plus busca dar más margen a esa forma de consumo. La idea no está solo en publicar, sino también en controlar mejor cómo se ven las publicaciones temporales y qué tanta presión social existe alrededor de ellas.

Cuando alguien vuelve a ver una historia

El otro punto fuerte está del lado de quien publica. Instagram Plus incluirá Información de revisualización de Stories, una herramienta para descubrir cuántas veces volvieron a ver sus historias.

El dato puede ser llamativo porque muchas publicaciones no se ven una sola vez. Alguien puede volver para escuchar de nuevo una canción, revisar una foto, leer mejor una frase, mirar un detalle o confirmar algo que pasó rápido.

A eso se suma Búsqueda en la lista de visualizadores, que permitirá verificar rápidamente si una persona específica vio una Story.

Con estas opciones, la suscripción ofrece más pistas sobre el comportamiento de quienes ven ese contenido.

Le recomendamos: ¿Qué hacer en Ciudad de México?: la sede donde Colombia debuta en el Mundial 2026

¿Qué incluye Instagram Plus?

Meta agrupó las novedades en tres áreas: cercanía con amigos, vista previa e información, y personalización.

Para compartir e interactuar

Story Spotlight: da prioridad a sus Stories entre sus amigos.

Super Hearts: permite enviar corazones animados que estallan en la pantalla.

Múltiples audiencias en Stories: deja crear varias listas para elegir quién ve cada publicación.

Story Extend: amplía la duración de las historias hasta 48 horas.

Para ver y revisar datos

Story Preview: permite ver Stories de forma discreta, sin la presión de reaccionar.

Información de revisualización: muestra cuántas veces volvieron a ver una historia.

Búsqueda en visualizadores: ayuda a comprobar si una persona específica vio una Story.

Para personalizar el perfil

Ícono personalizado de la app: permite elegir un diseño exclusivo para Instagram.

Fuente personalizada para la biografía: cambia la tipografía de la presentación del perfil.

Publicaciones fijadas: permite destacar hasta seis publicaciones.

Publicar directamente en el perfil: deja compartir contenido en el perfil o en Stories destacadas sin que aparezca en el feed de los amigos.

Lo más destacado: ¿Cree saber de fútbol? Así es 7a0, el juego viral que lo reta a ganar el Mundial

¿Instagram seguirá siendo gratis?

Sí. Meta aseguró que Instagram seguirá siendo gratuito. Instagram Plus será una alternativa para quienes quieran pagar por beneficios adicionales.

En Colombia, el servicio tiene un mes de prueba gratuito y luego cuesta US$3,99 al mes. La compañía también señaló que los beneficios incluidos pueden variar y que las opciones disponibles se mostrarán durante el registro antes de suscribirse.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.