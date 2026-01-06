¡Juegos con 80% de descuento! Estas son las ofertas de inicio de año en PlayStation Store

Los descuentos de Año Nuevo en PlayStation Store estarán vigentes hasta el 21 de enero de 2026. Foto: Vandal

Este martes 6 de enero de 2026, día de Reyes, PlayStation ha actualizado sus descuentos de Año Nuevo en su tienda virtual. Se trata de más de 5.000 videojuegos, DLC’s, accesorios y contenidos con hasta el 80% de descuento.

Por ejemplo, Red Dead Redemption 2, el último gran juego de Rockstar Games, tiene un precio por la Ultimate Edition de USD 99,99. Sin embargo, con el descuento del 80%, vigente hasta el 22 de enero, queda en USD 19,99.

Eso sí, no hay que perder de vista que los precios de PlayStation Store se muestran en dólares y sin impuestos, por lo que es necesario que tenga en cuenta la tasa de cambio a la hora hacer la transacción y agregarle hasta USD 4 por impuestos.

Estos son los demás descuentos disponibles en el e-commerce de la compañía nipona de videojuegos. Además, la empresa también es noticia hoy por hacer oficial su patente de una IA que ayudará a los jugadores a superar algunos videojuegos.

Juegos en descuento en PlayStation Store

Título Precio normal Precio ahora Descuento Madden NFL 26 Deluxe Edition USD 99,99 USD 39,99 -60% Forza Horizon 5 Deluxe USD 79,99 USD 47,99 -40% Clair Obscur Expedition 33 USD 59,99 USD 47,99 -20% Battlefield 6 USD 69,99 USD 48,99 -30% Arc Raiders USD 39,99 USD 31,99 -20% Death Stranding 2 Deluxe Edition USD 79,99 USD 59,99 -25% NBA 2K26 Superstar Edition USD 99,99 USD 39,99 -60% College Football 26 USD 69,99 USD 27,99 -60% Marvel’s Spider-Man 2 USD 69,99 USD 29,39 -58% Hollow Knight Silksong USD 19,99 USD 15,99 -20% Elden Ring Nightreign USD 54,99 USD 43,99 -20% GTA V (PS5) USD 39,99 USD 19,99 -50% Call of Duty: Black Ops 7 USD 69,99 USD 48,99 -30% Call of Duty: Black Ops 6 USD 69,99 USD 34,99 -50% Elden Ring USD 59,99 USD 38,99 -35% Red Dead Redemption 2 (PS4) USD 59,99 USD 14,99 -75% Hogwarts Legacy Deluxe Edition USD 79,99 USD 11,99 -85% Mafia Old Country Deluxe Edition USD 59,99 USD 53,99 -10% Mortal Kombat 1 USD 59,99 USD 11,99 -80% Gears of War Reloaded USD 39,99 USD 19,99 -50%

IA generativa de PlayStation

En el marco del CES (Consumer Electronics Show) 2026, llevado a cabo del 3 al 9 de enero en Las Vegas, Estados Unidos, PlayStation presentó su nueva inteligencia artificial (IA) generativa que ayudará a los usuarios a superar secciones de títulos.

Sony ya había sorprendido al mundo con el anuncio del remote play, un control para jugar a la PlayStation desde el carro, pero ahora es el turno de Ghost Player; una IA que promete resolver acertijos y tramos difíciles de pasar de algunas entregas.

Esta nueva tecnología, que ya cuenta con una patente registrada por PlayStation, utiliza la información de otros jugadores para ayudarle a los gamers que se encuentren atascados en una parte del videojuego a avanzar en el gameplay.

¿Cómo funciona Ghost Player de PlayStation?

Existen dos modalidades en las que se puede utilizar este asistente: la primera es el Modo Guía, que mostrará una imagen fantasma, como la de los carros en un juego, que mostrará como se resuelve ese puzle o cómo se avanza en esa parte del título.

Y el segundo es el Modo Completo, que literalmente pasa por el jugador esa sección de la entrega que está resultando muy difícil. Es como si la IA jugará por el usuario y completará parte del videojuego sin enseñarle al jugador como hacerlo el mismo.

A pesar de ser solo una patente, es decir, puede que nunca se convierta en un producto real y comercial, esto ha abierto el debate de hasta dónde debe llegar la tecnología para ayudar a los gamers e incluso, que tan involucrada debe estar la inteligencia artificial generativa en la industria de los videojuegos y su desarrollo.

