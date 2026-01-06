¡Juegos con 80% de descuento! Estas son las ofertas de inicio de año en PlayStation Store

Escucha este artículo
Este martes 6 de enero de 2026, día de Reyes, PlayStation ha actualizado sus descuentos de Año Nuevo en su tienda virtual. Se trata de más de 5.000 videojuegos, DLC’s, accesorios y contenidos con hasta el 80% de descuento.
Por ejemplo, Red Dead Redemption 2, el último gran juego de Rockstar Games, tiene un precio por la Ultimate Edition de USD 99,99. Sin embargo, con el descuento del 80%, vigente hasta el 22 de enero, queda en USD 19,99.
Eso sí, no hay que perder de vista que los precios de PlayStation Store se muestran en dólares y sin impuestos, por lo que es necesario que tenga en cuenta la tasa de cambio a la hora hacer la transacción y agregarle hasta USD 4 por impuestos.
Estos son los demás descuentos disponibles en el e-commerce de la compañía nipona de videojuegos. Además, la empresa también es noticia hoy por hacer oficial su patente de una IA que ayudará a los jugadores a superar algunos videojuegos.
Juegos en descuento en PlayStation Store
|Título
|Precio normal
|Precio ahora
|Descuento
|Madden NFL 26 Deluxe Edition
|USD 99,99
|USD 39,99
|-60%
|Forza Horizon 5 Deluxe
|USD 79,99
|USD 47,99
|-40%
|Clair Obscur Expedition 33
|USD 59,99
|USD 47,99
|-20%
|Battlefield 6
|USD 69,99
|USD 48,99
|-30%
|Arc Raiders
|USD 39,99
|USD 31,99
|-20%
|Death Stranding 2 Deluxe Edition
|USD 79,99
|USD 59,99
|-25%
|NBA 2K26 Superstar Edition
|USD 99,99
|USD 39,99
|-60%
|College Football 26
|USD 69,99
|USD 27,99
|-60%
|Marvel’s Spider-Man 2
|USD 69,99
|USD 29,39
|-58%
|Hollow Knight Silksong
|USD 19,99
|USD 15,99
|-20%
|Elden Ring Nightreign
|USD 54,99
|USD 43,99
|-20%
|GTA V (PS5)
|USD 39,99
|USD 19,99
|-50%
|Call of Duty: Black Ops 7
|USD 69,99
|USD 48,99
|-30%
|Call of Duty: Black Ops 6
|USD 69,99
|USD 34,99
|-50%
|Elden Ring
|USD 59,99
|USD 38,99
|-35%
|Red Dead Redemption 2 (PS4)
|USD 59,99
|USD 14,99
|-75%
|Hogwarts Legacy Deluxe Edition
|USD 79,99
|USD 11,99
|-85%
|Mafia Old Country Deluxe Edition
|USD 59,99
|USD 53,99
|-10%
|Mortal Kombat 1
|USD 59,99
|USD 11,99
|-80%
|Gears of War Reloaded
|USD 39,99
|USD 19,99
|-50%
IA generativa de PlayStation
En el marco del CES (Consumer Electronics Show) 2026, llevado a cabo del 3 al 9 de enero en Las Vegas, Estados Unidos, PlayStation presentó su nueva inteligencia artificial (IA) generativa que ayudará a los usuarios a superar secciones de títulos.
Sony ya había sorprendido al mundo con el anuncio del remote play, un control para jugar a la PlayStation desde el carro, pero ahora es el turno de Ghost Player; una IA que promete resolver acertijos y tramos difíciles de pasar de algunas entregas.
Esta nueva tecnología, que ya cuenta con una patente registrada por PlayStation, utiliza la información de otros jugadores para ayudarle a los gamers que se encuentren atascados en una parte del videojuego a avanzar en el gameplay.
¿Cómo funciona Ghost Player de PlayStation?
Existen dos modalidades en las que se puede utilizar este asistente: la primera es el Modo Guía, que mostrará una imagen fantasma, como la de los carros en un juego, que mostrará como se resuelve ese puzle o cómo se avanza en esa parte del título.
Y el segundo es el Modo Completo, que literalmente pasa por el jugador esa sección de la entrega que está resultando muy difícil. Es como si la IA jugará por el usuario y completará parte del videojuego sin enseñarle al jugador como hacerlo el mismo.
A pesar de ser solo una patente, es decir, puede que nunca se convierta en un producto real y comercial, esto ha abierto el debate de hasta dónde debe llegar la tecnología para ayudar a los gamers e incluso, que tan involucrada debe estar la inteligencia artificial generativa en la industria de los videojuegos y su desarrollo.
