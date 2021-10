Reseña de Madden NFL 22, el máximo exponente del fútbol americano en videojuegos

En el mundo de las consolas, los videojuegos de deportes son los que más ventas representan. EA Sports es el gran ejemplo de esta realidad, en la que año tras año domina este mercado con sus franquicias. En Tecnoespectador tuvimos la oportunidad de probar una de las más exitosas. Y no, no es FIFA. Por varias semanas pudimos jugar Madden NFL 22 para contarles varias de las impresiones que nos dejó el máximo exponente del fútbol americano en los videojuegos.

Antes de comenzar, hay que advertir que las pruebas las realizamos en un Xbox One, por lo que probablemente no tuvimos toda la experiencia en un juego que está pensado para sacarle el jugo a las nuevas generaciones de consolas. Sin embargo, pudimos ver un gran apartado gráfico, que se evidencia en la recreación de los estadios, de los jugadores y las texturas. El campo de juego, los cascos y los uniformes se ven muy reales, sobre todo cuando las luces se reflejan en el plástico de los cascos. Pero hay momentos en los que notamos una caída en la calidad, se alcanza a observar una menor resolución y texturas que parecen de generaciones anteriores. Este es un bajón que no dura mucho y se vuelve a evidenciar la gran calidad visual del juego.

También notamos algunos problemas en las animaciones. En redes sociales son varios los casos de usuarios que reportan errores en las animaciones bastante graves: árbitros con auras, choques de los jugadores alejados de cualquier física, entre otros. Sin embargo, nada de esto nos ocurrió. Los únicos glitches que encontramos, y que ocurrieron en la mayoría de las partidas, son un movimiento repetitivo y sincronizado de la línea defensiva. Es evidente que es un error de animación y posiblemente EA podrá solucionarlo en próximas actualizaciones.

La física del juego es muy buena, sobre todo para un juego que que vive de los golpes, las tacleadas, los saltos y otros elementos propios del deporte. Los choques se sienten muy naturales, al igual que las jugadas. Al probar el juego y compararlo con anteriores entregas, se puede observar mayores opciones de tacleo y para el choque cuando se es corredor o receptor. Eso sí, varias de esas opciones se van descubriendo mientras se juega, porque son muchas y no son tan intuitivas como uno esperaría. Eso sí, a veces los choques se ven repetitivos, ya que es difícil recrear toda la complejidad de un deporte como el fútbol americano.

Frente al desarrollo del juego, Madden ha tratado de tener un enfoque tanto para los conocedores del deporte como para los que apenas están comenzando. Esto permite que el acercamiento al libro de jugadas sea básico -con jugadas sugeridas- hasta para los que llevan tiempo siguiendo y/o practicando el deporte, lo que hace que la escogencia de jugadas sea bastante completa. Pueden elegir el personal que participa, la formación y el tipo de jugada que se ejecutará.

Y es que en esto reside la diferencia de este juego frente a otros en el campo de los deportes. No se trata solo de tener habilidad con el control, sino también de la escogencia correcta de jugadas, un elemento que replica de una forma muy real lo que se vive en un campo de juego de fútbol americano, en donde la estrategia se une con el juego físico para crear este deporte tan diferente al fútbol, al básquetbol y otros juegos con balón.

Como se dijo anteriormente, este elemento es desarrollado de una forma muy correcta por EA. Para los jugadores novatos puede ser difícil acercarse a un libro de jugadas de la NFL, pero el juego sabe hacer simple la experiencia para que se vaya aprendiendo y luego poder tener un mejor dominio de la escogencia de jugadas. Después se puede pasar a otras formas de ver y ejecutar las jugadas, uno de los elementos que más se puede destacar de este juego.

Ya con la jugada en movimiento, las físicas son buenas –a pesar de que algunos usuarios han presentado sus quejas en este apartado- y el desarrollo del juego le da el tiempo suficiente a los jugadores para responder a las exigencias de un deporte tan vertiginoso. Por ejemplo, cuando se va a correr en vez de pasar el balón, se tiene el tiempo suficiente para evitar el tacleo y tratar de encontrar una buena ruta. Por otro lado, la dinámica de pase es muy buena y es capaz de replicar de buena manera las estadísticas del quarterback con el que se esté jugando. No es lo mismo jugar con Aaron Rodgers -estrella de los Packers- que con un mariscal suplente: la calidad de los pases y el porcentaje de completados varía de una forma muy notoria.

Además de estos elementos, una de las mejoras a resaltar de esta edición es el Dynamic Gameday. Esto trata de replicar las condiciones de juego tanto del equipo que se está manejando como del escenario. No es igual jugar en un estadio cerrado que uno con techo abierto. Tampoco es lo mismo estar en la altura de Denver que en una ciudad al nivel del mar. Además, el juego permite que se sienta más la localía haciendo que el ruido no permita concentrar al rival o haciendo que no se vean de forma correcta las jugadas que se van a ejecutar.

Esta misma mejora permite que nuestros jugadores, sobre todo si son estrellas, tengan elementos o comportamientos especiales que se pueden usar en momentos clave del partido, sobre todo cuando queda poco tiempo y el marcador es ajustado. Aquí, los Aaron Rodgers, Tom Brady, Ben Roethlisberger son los jugadores indicados para tener el balón porque tienen jugadas especiales y un comportamiento que no se deja superar por la presión.

Múltiples modos de juego

Además de la experiencia de partido único, Madden 22 tiene varios modos de juego que hacen recordar a la variedad que tiene FIFA. Uno es el modo franquicia, que permite controlar todos los elementos de todos los equipos de la NFL. Se escoge el equipo favorito y se puede controlar tanto el libro de jugadas que se quiere usar y los énfasis en los entrenamientos y partidos, como los objetivos.

También se tiene pleno control del mercado y de la contratación e intercambio de jugadores. Además, el ambiente del juego hace sentir que realmente se está en una temporada de la NFL, comenzando con los juegos de la pretemporada y llegando hasta el Superbowl. Como la temporada es larga, el juego da la oportunidad de jugar los partidos completos o en otras modalidades, como solo jugar a la ofensiva o la defensiva o jugar los últimos minutos de cada cuarto. Sin embargo, para tener una experiencia completa lo mejor es jugar los partidos de principio a fin, pero ajustando el tiempo de juego para que no sean tan largos.

Otro de los modos es el Ultimate Team, que es un calco del modo con el mismo nombre de FIFA. Esta modalidad también implica comprar sobres para obtener fichas con jugadores para alinear en nuestros equipos. Sin embargo, termina siendo más complejo que en el juego de fútbol, debido a que se tiene que tener control tanto de los 11 jugadores de la ofensiva, como de los 11 jugadores de la defensiva y los equipos especiales. Para los que no son tan aficionados al deporte puede resultar bastante abrumador, pero es una delicia para los amantes del Fantasy del fútbol americano.

Este modo tiene la posibilidad de comprar los libros de jugadas, los técnicos, los campos en los que se va jugar, los uniformes, y más. La verdad es un modo que el que sigue la NFL va a disfrutar con creces. Sin embargo, su jugabilidad no es tan intuitiva si se llega a comparar con su homónimo en FIFA. No se tiene tanta claridad sobre los modos y solo después de varias horas se llegan a comprender.

Face of the Franchise es una especie de modo historia en el que uno podrá controlar a un solo jugador durante su trayectoria desde la universidad hasta la vida profesional. Lo más interesante de este modo es los primeros pasos, cuando se es un jugador colegial. Hay varias universidades estadounidenses y se puede llegar hasta el draft. Sin embargo, el juego termina siendo un poco aburridor debido a que no hay una gran historia y hay veces en las que las animaciones no le hacen justicia al nivel del juego. En muchas ocasiones están los personajes quietos, sin hacer mayores acciones y sin mover los labios, mientras se escucha un diálogo.

El último de los modos que probamos fue The Yard, que resulta como un modo Volta, es decir, el deporte en su versión callejera. Este modo es entretenido y es más arcade. Es muy interesante jugar en diferentes ciudades y que el campo de juego esté decorado de acuerdo con estas. Además, es una buena forma de distraerse ante lo largo que puede llegar a ser un partido. No obstante, después de un tiempo, el juego tiende a ser repetitivo y no tiene la variedad que tiene un partido normal. Es un modo entretenido, pero al que le falta desarrollo.

Después de este breve análisis, hay que cerrar diciendo que Madden 22 se siente como un buen juego de fútbol americano. Algunos, sobre todo los compradores de todos los años, podrán sentir que es más de lo mismo de las entregas anteriores. Pero para los que apenas llegan a la franquicia y el deporte, es una buena forma de comenzar y prepararse para cuando EA ponga toda la carne en el asador con las consolas de la nueva generación.

