Rumba con velitas: la playlist para encender la alegría en la noche más colombiana del año⁠

El 7 de diciembre en Colombia huele a buñuelo, suena a alegría y brilla con miles de velitas que anuncian que la Navidad empezó. Es una noche sencilla, de andenes iluminados, risas, familia y música que nunca pasa de moda.
El Día de las Velitas no solo se celebra con fuego y luces, sino también con los sonidos que nos han acompañado toda la vida: cumbias, salsas, porros, chucu chucu y esas melodías que parecen tener el poder de reunir a todos.
Chucu chucu, salsa y cumbia
En esta playlist se mezclan voces que son parte de la historia musical del país: Rodolfo Aicardi, Pastor López, Los Hispanos, Willie Colón, Calixto Ochoa, Tania o Richie Ray y Bobby Cruz. Son los mismos que han sonado en cada diciembre, entre buñuelos, faroles y abrazos.
Temas como “Farolitos” de Gloria Estefan, “Aires de Navidad” de Héctor Lavoe y Willie Colón o “Cariñito” de Rodolfo Aicardi abren la noche con ese ritmo que invita a encender las velas y sonreír. Luego llegan las canciones que ponen a todos a moverse: “La burrita”, “Los sabanales” o “Parranda de Navidad”, que siempre logran llenar la casa de energía y alegría.
Y cuando el ambiente se vuelve más tranquilo, aparecen los clásicos del corazón: “El hijo ausente”, “Sorbito de champán”, “Así empezaron papá y mamá” o “El año viejo”. Son esas canciones que suenan despacio, mientras alguien sirve natilla o se queda mirando las luces parpadeando.
Más que una lista musical, esta es una invitación a disfrutar de la noche más luminosa del año con lo que realmente importa: la familia, los amigos y la música que nos hace sentir en casa.
Rumba con Velitas, la playlist
En Spotify:
En YouTube:
