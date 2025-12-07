Logo El Espectador
Rumba con velitas: la playlist para encender la alegría en la noche más colombiana del año⁠

Cumbia, salsa y chucu chucu para prender las velitas y el corazón en la noche más luminosa de Colombia.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
07 de diciembre de 2025 - 09:00 p. m.
Personas bailando en la 'Calle del Sabor' en Cali, Colombia.
Foto: EFE - Ernesto Guzmán
El 7 de diciembre en Colombia huele a buñuelo, suena a alegría y brilla con miles de velitas que anuncian que la Navidad empezó. Es una noche sencilla, de andenes iluminados, risas, familia y música que nunca pasa de moda.

El Día de las Velitas no solo se celebra con fuego y luces, sino también con los sonidos que nos han acompañado toda la vida: cumbias, salsas, porros, chucu chucu y esas melodías que parecen tener el poder de reunir a todos.

Chucu chucu, salsa y cumbia

En esta playlist se mezclan voces que son parte de la historia musical del país: Rodolfo Aicardi, Pastor López, Los Hispanos, Willie Colón, Calixto Ochoa, Tania o Richie Ray y Bobby Cruz. Son los mismos que han sonado en cada diciembre, entre buñuelos, faroles y abrazos.

Temas como “Farolitos” de Gloria Estefan, “Aires de Navidad” de Héctor Lavoe y Willie Colón o “Cariñito” de Rodolfo Aicardi abren la noche con ese ritmo que invita a encender las velas y sonreír. Luego llegan las canciones que ponen a todos a moverse: “La burrita”, “Los sabanales” o “Parranda de Navidad”, que siempre logran llenar la casa de energía y alegría.

Y cuando el ambiente se vuelve más tranquilo, aparecen los clásicos del corazón: “El hijo ausente”, “Sorbito de champán”, “Así empezaron papá y mamá” o “El año viejo”. Son esas canciones que suenan despacio, mientras alguien sirve natilla o se queda mirando las luces parpadeando.

Más que una lista musical, esta es una invitación a disfrutar de la noche más luminosa del año con lo que realmente importa: la familia, los amigos y la música que nos hace sentir en casa.

Rumba con Velitas, la playlist

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.

