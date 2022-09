Samsung confirma que hubo una fuga de datos que afecta a parte de sus clientes

Samsung se ha puesto en contacto con los usuarios afectados. Foto: Bloomberg - SeongJoon Cho

Este viernes la tecnológica Samsung informó que recientemente descubrió un incidente de ciberseguridad que afectó la información de parte de sus clientes. Se trata de una fuga de datos que se presentó hacia finales de julio del presente año, y que fue detectada a inicios de agosto.

“A fines de julio de 2022, un tercero no autorizado adquirió información de algunos de los sistemas estadounidenses de Samsung. El 4 de agosto de 2022 o alrededor de esa fecha, determinamos a través de nuestra investigación en curso que la información personal de ciertos clientes se vio afectada. Hemos tomado medidas para proteger los sistemas afectados y hemos contratado a una empresa externa líder en seguridad cibernética y nos estamos coordinando con las fuerzas del orden”, comunicó la compañía.

En un intento por brindar tranquilidad a sus usuarios, Samsung explica que dicha filtración no afectó los números de seguro social, ni de tarjetas de crédito o débito, pero en algunos casos sí implicó nombres, información demográfica y de contacto, fecha de nacimiento e información del registro del producto. También detalla que la información afectada para cada cliente puede variar.

La tecnológica precisó que ha notificado a cada uno de los afectados, “para que sean conscientes de este asunto” (aunque Samsung no permite dimensionar la gravedad de la filtración, pues omite datos importantes como el número de usuarios que resultaron afectados). Esto es importante, pues ante escenarios de fugas de información es clave que los afectados conozcan cuáles de sus datos resultaron expuestos, para así determinar las medidas que consideren conveniente para evitar ser víctimas de otras afectaciones, como estafas o suplantación de identidad.

“En Samsung, valoramos la confianza que nuestros clientes depositan en nuestros productos y servicios, confianza que hemos acumulado durante muchos años. Al trabajar con expertos líderes en la industria, mejoraremos aún más la seguridad de nuestros sistemas, y la información personal de nuestros clientes, y trabajaremos para mantener la confianza que nuestros clientes han depositado en la marca Samsung durante más de 40 años”, destacó la compañía, al añadir que lamenta cualquier inconveniente que esto pueda causar a sus clientes.

¿Qué hacer ante una fuga de datos?

Samsung no es la primera ni única compañía que ha experimentado una fuga de datos en el último tiempo. Aunque estos casos no suelen ser frecuentes, sí despierta una especial preocupación en los equipos de ciberseguridad encargados de resguardar los datos personales y sensibles de los usuarios.

Ante una fuga de información, lo que recomiendan los expertos en ciberseguridad es informarse sobre qué tipo de datos fueron expuestos, para así saber qué acciones tomar. Por ejemplo, si se determina que se filtraron números y claves de tarjetas de crédito, lo recomendable es comunicarse con la entidad financiera para solicitar el bloqueo y cambio del plástico.

Para este caso, en el que se registró la filtración de datos como nombres, números de contacto y demografía, es probable que los cibercriminales empleen esos datos para cometer suplantación de identidad y estafas.

Tenga en cuenta que Samsung se está contactando con los titulares de la información que se vio comprometida. Si usted no ha sido informado sobre este tema por parte de la compañía no debería preocuparse.

Sin embargo, sí es recomendable guardar cautela, pues ante este tipo de escenarios los ciberdelincuentes suelen crear campañas de phishing dirigidas a usuarios de la marca. Es decir, suplantan la identidad de Samsung y envían falsos correos informando que fue víctima, y que para recuperar el acceso a su cuenta, o ver cuál fue la información que se filtró, deben acceder a un link y diligenciar unos formularios.

Si eventualmente le llega uno de estos correos, no lo abra. Siempre verifique la dirección de correo del remitente y no entregue información sensible como contraseñas o productos financieros.

