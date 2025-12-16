Logo El Espectador
¿Sin instrumentos musicales en casa? Apps para ponerle música y alegría a las novenas

Celulares y computadores se convierten en maracas, panderetas y pianos para animar los gozos y villancicos de la novena.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
16 de diciembre de 2025 - 07:00 p. m.
El celular también puede marcar el ritmo: maracas, panderetas y pianos virtuales para acompañar la novena.
Foto: Pexels
Oficialmente arrancaron las fiestas de diciembre y, en Colombia, pocas tradiciones reúnen tanto a la familia como la novena de aguinaldos. Noche a noche, de casa en casa, se rezan los gozos, se cantan villancicos y se comparte un momento que va mucho más allá de lo religioso: es encuentro, familia y memoria.

Pero casi siempre pasa lo mismo: no aparecen las maracas, la pandereta se quedó en otra casa o nadie llevó un instrumento. Para esos momentos, la tecnología puede ser una aliada sencilla.

Hoy existen apps y páginas web que convierten el celular o el computador en instrumentos musicales básicos para acompañar la novena sin complicaciones.

Instrumentos virtuales en el celular

Para iPhone

  • Rassel – Pocket Shaker: Convierte el iPhone en maraca, sonajero, pandereta o cascabeles. Solo hay que agitar el celular. Es de pago ($4.900 COP).
  • PocketBeats: Tiene un sonido gratuito de huevo/maraca. Los demás instrumentos se desbloquean con pago. Funciona, aunque el sonido no es tan fluido.
  • Jingle+: Otra opción de pandereta y campanas. También es de pago ($4.900 COP).

En la App Store hay más apps similares, pero estas son las que mejor responden al movimiento del celular.

Para Android

  • Walk Band: Incluye piano, guitarra, batería y bajo. Ideal si alguien quiere acompañar los cantos.
  • Perfect Piano: Piano virtual sencillo para tocar melodías o acordes básicos.
  • Real Percussion: Percusión básica: panderetas, bongós y sonidos latinos.

Instrumentos musicales desde páginas web

Estas opciones funcionan desde computador, tablet o celular.

Apps que complementan la novena

  • Música y villancicos: Spotify o YouTube tienen playlists para cantar villancicos o prender la fiesta con Pastor López o Rodolfo Aicardi.
  • Recetas navideñas: Apps de cocina ayudan a preparar buñuelos, natilla y otros clásicos después de la novena.
  • Recordatorios: El calendario del celular sirve para programar la novena cada noche y no dejarla pasar.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

