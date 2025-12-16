¿Sin instrumentos musicales en casa? Apps para ponerle música y alegría a las novenas

Escucha este artículo
Oficialmente arrancaron las fiestas de diciembre y, en Colombia, pocas tradiciones reúnen tanto a la familia como la novena de aguinaldos. Noche a noche, de casa en casa, se rezan los gozos, se cantan villancicos y se comparte un momento que va mucho más allá de lo religioso: es encuentro, familia y memoria.
Pero casi siempre pasa lo mismo: no aparecen las maracas, la pandereta se quedó en otra casa o nadie llevó un instrumento. Para esos momentos, la tecnología puede ser una aliada sencilla.
Hoy existen apps y páginas web que convierten el celular o el computador en instrumentos musicales básicos para acompañar la novena sin complicaciones.
Instrumentos virtuales en el celular
Para iPhone
- Rassel – Pocket Shaker: Convierte el iPhone en maraca, sonajero, pandereta o cascabeles. Solo hay que agitar el celular. Es de pago ($4.900 COP).
- PocketBeats: Tiene un sonido gratuito de huevo/maraca. Los demás instrumentos se desbloquean con pago. Funciona, aunque el sonido no es tan fluido.
- Jingle+: Otra opción de pandereta y campanas. También es de pago ($4.900 COP).
En la App Store hay más apps similares, pero estas son las que mejor responden al movimiento del celular.
Para Android
- Walk Band: Incluye piano, guitarra, batería y bajo. Ideal si alguien quiere acompañar los cantos.
- Perfect Piano: Piano virtual sencillo para tocar melodías o acordes básicos.
- Real Percussion: Percusión básica: panderetas, bongós y sonidos latinos.
Instrumentos musicales desde páginas web
Estas opciones funcionan desde computador, tablet o celular.
- Virtual Piano: Piano interactivo que se puede tocar con teclado o mouse.
- Online Drum Kit (drumbit): Batería virtual con pads táctiles.
- Musicca: Plataforma con piano, guitarra y batería virtual.
Apps que complementan la novena
- Música y villancicos: Spotify o YouTube tienen playlists para cantar villancicos o prender la fiesta con Pastor López o Rodolfo Aicardi.
- Recetas navideñas: Apps de cocina ayudan a preparar buñuelos, natilla y otros clásicos después de la novena.
- Recordatorios: El calendario del celular sirve para programar la novena cada noche y no dejarla pasar.
