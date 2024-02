Six Invitational 2024 de Rainbow Six Siege: un evento de esports que rompió récord

W7M levantando el trofeo del mundial de Rainbow Six Siege. Cada jugador campeón se llevó un premio individual de un millón de dólares. Foto: Ubisoft

El pasado lunes 26 de febrero de 2024, São Paulo fue testigo de una jornada histórica para los eventos de deportes electrónicos. En la ciudad brasileña, más exactamente en el Gimnasio de Ibirapuera de la capital financiera del país sudamericano, se llevó a cabo la Six Invitational 2024, el mundial del videojuego Rainbow Six Siege.

Este título fue desarrollado por el estudio francés Ubisoft y consiste en un juego de disparos táctico en línea y cada jugador adopta un rol en ataque o defensa en los diferentes modos de juego. La fase final del torneo fue transmitida por el canal de Twitch y YouTube de Ubisoft, tanto en español como en portugués.

La gran final entre el equipo W7M Esports y FaZe Clan deparó una noche de emociones para los aficionados, quienes desde días anteriores habían agotado las entradas. Hicieron falta cinco rondas, o mapas como se les llama en el juego, para conocer al flamante campeón.

Final de Six Invitational 2024

FaZe logró salir victorioso en la primera ronda con un marcador de 7-1, pero perdió el segundo round 7-5. La partida volvió a dar un giro inesperado cuando FaZe volvió a tomar ventaja en la tercera etapa gracias a un marcador 7-5, luego de remontar un 5-0 en contra.

La cuarta ronda volvió a ser para W7M que se alzó con la victoria por un marcador de 7-4, todo esto obligaba a un quinto y definitivo mapa. W7M estuvo en riesgo de perder el trofeo cinco veces, pero soportó la presión y alargó la final hasta que el marcador final de 8-6 en el último round y 3-2 en el global le permitió celebrar su título como campeones.

Cada gamer de la escuadra ganadora se hizo acreedor de un millón de dólares, mientras que los subcampeones 450.000. HerdsZ, líder del grupo campeón, obtuvo el premio al MVP, jugador más valioso, del torneo.

El gamer mexicano, Emilio Leynez Cuevas de 28 años, mejor conocido en el gaming como Geometrics, llegó hasta las fases finales con su equipo Soniqs. Sin embargo, fue eliminado por FaZe Clan, a la postre segundo en el campeonato, que ya había sido subcampeón el año anterior y es el actual campeón brasileño de la categoría.

Virtual Pro; equipo ruso, Soniqs, FaZe Clan, W7M Esports y otros dos equipos hicieron parte de la fase final del Six Invitational Brasil 2024. Este campeonato tendrá su próxima edición en Estados Unidos en 2025, además de también confirmar a Francia como sede del torneo de 2026. Este es el país de la sede principal de Ubisoft, desarrollador del videojuego Rainbow Six Siege.

“El Six Invitational en Brasil superó todas nuestras expectativas. Tuvimos un número récord de personas viendo las transmisiones en vivo, una final hermosa con tiempo extra en el último mapa y una fiesta de fanáticos increíble. Felicitaciones a todos los equipos participantes y, en particular, a W7M y FaZe que nos brindaron este espectáculo. ¡Estamos muy contentos!”, dijo Leandro Montoya, director de eSports de Ubisoft para América Latina.

Rainbow Six Siege, juego que alienta la Six Invitational, fue lanzado en 2015 para Windows PlayStation 4 y Xbox One. Cinco años después estuvo disponible para las consolas de nueva generación PlayStation 5 y Xbox Series X y S. No se juega a través de campañas como la mayoría de títulos de este género, sino que tiene misiones cortas que sirven de preparación para el modo principal que consiste en enfrentarse a un grupo terrorista ficticio, llamado dentro del juego como “Mascaras Blancas”.

Ubisoft, estudio creador del juego, consultó grupos antiterroristas reales para diseñar las situaciones y que estas fueran muy fieles a la realidad. En 2022, este desarrollador de entregas se alió con ESL Gaming, un organizador alemán de eventos eSports, para incluirlo en varios campeonatos de deportes electrónicos alrededor mundo.

Ese mismo año Rainbow Six Siege completó más de 80 millones de jugadores en todas las plataformas y anunció una versión para celulares Android y iOS. Según Metracritic, un sitio web que reseña videojuegos, este título ha recibido muy buenas opiniones, especialmente en su versión para PC.