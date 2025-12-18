Logo El Espectador
Sony presentó los audífonos IER-EX15C: características, compatibilidad y precio

Con conexión directa, diseño compacto y audio claro, estos audífonos buscan facilitar la experiencia diaria de escucha.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
18 de diciembre de 2025 - 07:00 p. m.
Los nuevos audífonos in-ear Sony IER-EX15C cuentan con conexión USB-C, control en línea y un diseño compacto para el uso diario.
Foto: Sony Colombia
Sony presentó los nuevos audífonos intrauditivos IER-EX15C USB-C, una propuesta que apuesta por la simplicidad, la funcionalidad y el sonido de alta calidad en un formato compacto y fácil de usar.

Diseñados para acompañar el ritmo cotidiano, estos audífonos ofrecen una experiencia por cable estable y directa: conectar y escuchar, sin necesidad de carga ni configuraciones adicionales.

¿Cómo funcionan?

En su interior, los IER-EX15C integran un controlador de 5 mm con diafragma, desarrollado para entregar graves potentes y voces nítidas, manteniendo un equilibrio sonoro que se adapta a distintos contenidos, desde música hasta llamadas y videos.

La compatibilidad con dispositivos USB-C —como teléfonos inteligentes, tabletas y laptops— permite un uso versátil y confiable.

A esto se suma un control incorporado en el cable que pone al alcance funciones esenciales como la reproducción, el ajuste de volumen, el silenciamiento del micrófono y la gestión de llamadas, facilitando el uso diario sin necesidad de sacar el dispositivo del bolsillo.

Su diseño

El diseño también juega un papel clave. Sus cuerpos pequeños y ligeros, junto con tres tamaños de almohadillas de silicona híbrida, buscan un ajuste cómodo y seguro durante largas jornadas.

El cable, con un diseño especial que ayuda a reducir enredos, refuerza la practicidad para quienes están en constante movimiento.

Los IER-EX15C están disponibles en cuatro colores —negro, blanco, azul y rosa—, ofreciendo opciones que se adaptan a distintos estilos y preferencias y su precio es de COP 109.900.

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

