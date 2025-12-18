Sony presentó los audífonos IER-EX15C: características, compatibilidad y precio

Escucha este artículo
Sony presentó los nuevos audífonos intrauditivos IER-EX15C USB-C, una propuesta que apuesta por la simplicidad, la funcionalidad y el sonido de alta calidad en un formato compacto y fácil de usar.
Diseñados para acompañar el ritmo cotidiano, estos audífonos ofrecen una experiencia por cable estable y directa: conectar y escuchar, sin necesidad de carga ni configuraciones adicionales.
¿Cómo funcionan?
En su interior, los IER-EX15C integran un controlador de 5 mm con diafragma, desarrollado para entregar graves potentes y voces nítidas, manteniendo un equilibrio sonoro que se adapta a distintos contenidos, desde música hasta llamadas y videos.
La compatibilidad con dispositivos USB-C —como teléfonos inteligentes, tabletas y laptops— permite un uso versátil y confiable.
A esto se suma un control incorporado en el cable que pone al alcance funciones esenciales como la reproducción, el ajuste de volumen, el silenciamiento del micrófono y la gestión de llamadas, facilitando el uso diario sin necesidad de sacar el dispositivo del bolsillo.
Su diseño
El diseño también juega un papel clave. Sus cuerpos pequeños y ligeros, junto con tres tamaños de almohadillas de silicona híbrida, buscan un ajuste cómodo y seguro durante largas jornadas.
El cable, con un diseño especial que ayuda a reducir enredos, refuerza la practicidad para quienes están en constante movimiento.
Los IER-EX15C están disponibles en cuatro colores —negro, blanco, azul y rosa—, ofreciendo opciones que se adaptan a distintos estilos y preferencias y su precio es de COP 109.900.
