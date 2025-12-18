Así funciona el nuevo ChatGPT Imágenes: qué es, cómo usarlo y para qué sirve

Una escena navideña generada por ChatGPT Imágenes con un toque colombiano. Foto: Contenido creado con IA

OpenAI presentó una nueva versión de ChatGPT Imágenes, impulsada por el modelo de generación visual más avanzado que ha desarrollado hasta ahora.

La actualización mejora de forma notable el seguimiento de instrucciones, permite ediciones de alta precisión y acelera el proceso de generación hasta cuatro veces, lo que hace que crear y ajustar imágenes sea mucho más ágil y práctico.

El sistema ahora modifica de manera más confiable únicamente aquello que el usuario solicita, manteniendo elementos clave como el parecido facial, la iluminación, la composición y el tono de color a lo largo de las distintas ediciones.

“¿Cómo me vería como una estrella del K-Pop?"

La actualización también incorpora una experiencia dedicada para imágenes dentro de la barra lateral izquierda de ChatGPT. Allí se incluyen estilos predeterminados e ideas en tendencia que facilitan la exploración visual sin necesidad de construir prompts desde cero.

Entre esos estilos se encuentran boceto, retrato navideño, dramático, peluche, muñeco cabezón de béisbol, muñeca glam 3D, garabato, pop art y adorno.

Además, la herramienta permite crear tarjetas de felicitación, portadas de álbumes, redecorar habitaciones, restaurar fotos antiguas, generar fotos de producto con acabado profesional, eliminar personas del fondo, crear una foto profesional para el trabajo, probar cómo se vería alguien con cierta ropa o incluso simular cómo se vería como una estrella del K-Pop.

Con esta actualización, ChatGPT pasa de ofrecer funciones de imagen experimentales a aplicaciones prácticas de creación visual de alta fidelidad, consolidándose como un estudio creativo rápido y flexible para ediciones cotidianas, transformaciones expresivas y usos en escenarios reales.

El nuevo modelo ya está disponible para todos los usuarios de ChatGPT a través de la API bajo el nombre gpt-Image-1.5.

