The Game Awards 2025 es la edición más vista en la historia de estos premios

Tom Guillermin, Nicholas Maxsom Francombe, Guillaume Broche y Francois Meurisse en la gala de The Game Awards 2025, celebrada en el Peacock Theater de Los Angeles, California

Hace una semana el Teatro Peacock en Los Angeles, California, Estados Unidos, fue testigo de los The Game Awards más vistos en la historia de estos premios. Dirigida por el periodista de Gaming, Geoff Keighley, esta gala ha tomado cada vez mayor relevancia dentro de la industria y el público en general, siendo una parada obligada.

Esa sensación fue confirmada por la edición de 2025, la cual contó con 171 millones de espectadores, marcando un nuevo récord. Solo en comparación con la edición de 2024, hubo un aumento del 11%. Cifras aún más relevantes al saber que no se tuvo en cuenta la audiencia procedente de la plataforma Amazon Prime Video.

Cabe recordar que este año fue el primero en que la velada fue transmitida a través de una plataforma de streaming, lo cual le dio aún mayor visibilidad mundial. Y aunque los números de la versión 2024, 151 millones de esperadores, fue impresionante, lo de 2025 es un antes y un después en la historia del Gaming.

“Los Oscar’s de los videojuegos” también se pudieron ver por YouTube, Twitch, Steam, Kick, TikTok, X, Facebook e Instagram. Lo que abre la puerta más pronto que tarde a que una gran cadena de televisión adquiera los derechos de televisión del evento. Esta es la audiencia de The Game Awards desde 2014 hasta 2025.

Espectadores de The Game Awards (2014-2025)

Año Audiencia Crecimiento anual 2014 1,9 millones de personas - 2015 2,3 millones de personas 21,1% 2016 3,8 millones de personas 65,2% 2017 11,5 millones de personas 202,6% 2018 26,2 millones de personas 127,8% 2019 45,2 millones de personas 72,5% 2020 83 millones de personas 83,6% 2021 85 millones de personas 2,4% 2022 103 millones de personas 21,2% 2023 118 millones de personas 14,6% 2024 151 millones de personas 30,5% 2025 171 millones de personas 11%

Espectadores en simultáneo de The Game Awards 2025

Según datos de StreamCharts, el pico de audiencia de la gala de premiación, juntando todas las plataformas, menos Amazon Prime Video, fue de 4,4 millones de usuarios, un 9% más que en 2024 y un 50% más de co-treams que el año pasado.

Adicionalmente, la participación de público en la elección de los ganadores también marcó un nuevo récord para el evento. Esta superó los 123 millones de votos, un 10% más que en 2024. Un número que sigue hablando de la importancia de la velada.

En conclusión, la elección de Clair Obscur: Expedition 33 como el “Mejor Juego del Año” (GOTY) es tan solo la punta del iceberg de una ceremonia que cada vez más se toma un lugar de mucha influencia en el mundo, y no solo para los jugadores.

