Hogwarts Legacy completó 40 millones de copias vendidas

Estrenado el 10 de febrero de 2023 para la PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, Hogwarts Legacy ya logró la impresionante cifra de 40 millones de copias vendidas. Un número más que positivo, teniendo en cuenta que es una saga completamente nueva, a pesar de estar basada en una IP tan popular como lo es Harry Potter.

Estos 40 millones de juegos comercializados no solo hacen parte a los títulos despachados para las tres plataformas mencionadas, pues tres meses después se publicó una versión para las consolas de octava generación (PS4 y Xbox One), otra para Nintendo Switch 1 en noviembre de ese mismo año e hizo parte de los videojuegos de lanzamiento de la Nintendo Switch 2 el 5 de junio de 2025.

Esta noticia se pudo conocer gracias a un post de la cuenta oficial de la entrega en X, la cual también agradeció a los fans. Una base de personas muy numerosa y con mucho potencial comercial, pues el universo de Harry Potter trasciende los libros, las películas y los juegos. Además, Warner Bros., al menos antes de su venta a Netflix, ha mantenido un fuerte apoyo a su vertical de Gaming, la cual aprovecha la enorme popularidad de sus productos audiovisuales más famosos en el mundo.

Hogwarts Legacy, el más vendido de 2023

El videojuego, distribuido por Warner Bros. Games, fue el más exitoso de 2023, registrando 22 millones de copias comercializadas en un poco más de 10 meses. Por lo que es correcto afirmar que más de la mitad de sus ventas totales las logró antes de cumplir su primer año en el mercado.

Eso sí, la cifra de ventas de Hogwarts Legacy no fue una sorpresa, pues luego de invertir USD 150 millones y cinco años en el desarrollo, era más que esperable que esta producción AAA rompiera el mercado y fuera ampliamente rentable.

Se estima, que luego de su primer año a la venta, este juego logró generar USD 1.000 millones, superando bastamente las expectativas de Warner. Una empresa muy importante en la industria de la televisión y el cine, y ahora también en la de los videojuegos.

¿Cuándo sale Hogwarts Legacy 2?

Avalanche Software, el estudio desarrollador del título, confirmó que habrá una secuela de Hogwarts Legacy. Esta información fue bien recibida por los gamers, quienes no dudaron en comenzar a hacer peticiones para la nueva propuesta.

Una de las que más se repite es la inclusión de un modo cooperativo para la segunda parte de esta exitosa historia, la cual sigue la vida de un estudiante de magia que debe resolver problemas y hacer amigos en la emblemática escuela de Harry Potter.

No obstante, la reciente cancelación de una versión Definitive Edition de la primera entrega y la compra de Warner Bros de parte de Netflix ha puesto en duda el futuro de los videojuegos desarrollados por esta compañía de entretenimiento.

¿Qué pasará con los juegos de Warner Bros.?

Aunque Warner Bros. Games aseguró que espera estrenar Hogwarts Legacy 2 en 2026, haciéndolo coincidir con la ambiciosa serie que prepara HBO Max, también propiedad de Warner, el futuro del Gaming es incierto en manos de Netflix.

“Si bien es cierto que han hecho un gran trabajo en el ámbito de los videojuegos, en realidad no les atribuimos ningún valor desde el principio porque son relativamente menores en comparación con el panorama general”, sentenció Gregory Peters, presidente y codirector ejecutivo de Netflix.

En conclusión, parece que nada está asegurado al interior de la productora de cine y mucho menos en los más de media docena de estudios que controla. Una serie de desarrolladoras responsables de juegos tan emblemáticos como LEGO Batman.

