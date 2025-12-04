Starlink de Elon Musk y su internet satelital para celulares llega a América Latina

Satélites de Starlink de Elon Musk orbitan la Tierra para ofrecer conexión móvil en zonas sin cobertura, como parte del servicio Direct to Cell que ya opera en América Latina. Foto: AFP - ALLISON ROBBERT

La carrera por eliminar las zonas sin cobertura dio un paso histórico. Starlink, la compañía fundada por Elon Musk, comenzó a desplegar su tecnología “Direct to Cell”, un sistema que conecta directamente los teléfonos móviles con los satélites, sin necesidad de antenas externas ni equipos adicionales.

El objetivo: llevar señal a cualquier lugar del planeta, incluso donde las redes terrestres nunca han llegado.

Según la información oficial publicada por Starlink, su red ya cuenta con más de 650 satélites en órbita baja, capaces de ofrecer voz, datos, video y mensajería en los cinco continentes.

Esta constelación, descrita por la empresa como “la más grande y única del mundo”, funciona con cualquier teléfono LTE que tenga vista despejada al cielo, sin requerir modificaciones de hardware ni aplicaciones especiales.

En palabras de Starlink, “los satélites Direct to Cell actúan como torres de telefonía en el espacio”, equipados con módems eNodeB y antenas de matriz en fase, lo que les permite integrarse con las redes de los operadores móviles de forma similar a un servicio de roaming.

Chile y Perú, los primeros en América Latina

La expansión latinoamericana de Starlink comenzó en Chile, donde la empresa Entel incorporó esta tecnología en su oferta comercial. Los primeros planes incluyen paquetes de 150 GB y 450 GB, enfocados en zonas rurales, áreas de montaña y lugares donde la cobertura móvil es débil o inexistente.

Poco después, Perú se sumó a la revolución satelital. El 9 de septiembre de 2025, Entel Perú anunció su alianza con SpaceX y Starlink, lo que permitirá que millones de peruanos accedan a cobertura satelital directa en sus teléfonos LTE, especialmente en regiones donde la conectividad terrestre sigue siendo limitada.

De acuerdo con la información oficial de Starlink, más de 8 millones de personas en todo el mundo ya confían en su red para conectar dispositivos móviles fuera del alcance de las antenas convencionales.

Hacia una cobertura total

Más del 50 % de la superficie terrestre aún carece de acceso a redes tradicionales. Por eso, Starlink planea seguir lanzando satélites con capacidad Direct to Cell, que serán desplegados mediante los cohetes Falcon 9 y, próximamente, con Starship. Una vez en órbita, estos satélites se enlazan entre sí mediante láseres ópticos, creando una red global de baja latencia y alta estabilidad.

Con alianzas firmadas con operadores como T-Mobile (EE. UU.), Optus y Telstra (Australia), Rogers (Canadá), KDDI (Japón), Salt (Suiza), Entel (Chile y Perú), y Kyivstar (Ucrania), Starlink avanza en su meta de ofrecer cobertura continua y global, consolidándose como el proveedor 4G satelital más grande del planeta.

