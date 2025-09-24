Meta integra nueva herramienta de traducción en tiempo real para WhatsApp

Con el fin de mantener la conexión sin importar el lugar de residencia o el idioma, WhatsApp habilitó la traducción en tiempo real para los chats individuales, los grupos y también para las actualizaciones en los canales. Foto: pexels

WhatsApp presentó una nueva función que permite traducir automáticamente los mensajes en los chats a diferentes idiomas. Con esta herramienta, las conversaciones podrán visualizarse en el idioma elegido por cada usuario, lo que simplifica la comunicación y elimina barreras lingüísticas.

La aplicación de mensajería, que reúne a más de 3.000 millones de usuarios en más de 180 países, señaló que el idioma puede convertirse en una limitación para expresarse o realizar tareas con fluidez dentro de la plataforma.

Con el fin de mantener la conexión sin importar el lugar de residencia o el idioma, WhatsApp habilitó la traducción en tiempo real para los chats individuales, los grupos y también para las actualizaciones en los canales.

Así puede traducir los mensajes en WhatsApp

La nueva herramienta de WhatsApp permite traducir mensajes de forma sencilla dentro de los chats. Para hacerlo, basta con mantener presionado el texto escrito en otro idioma y seleccionar la opción “Traducir”. De esta manera, el contenido se mostrará en el idioma que el usuario haya configurado previamente, según explicó Meta en su anuncio oficial.

En el caso de los dispositivos Android, la aplicación ofrece una alternativa adicional: habilitar la traducción automática de toda la conversación. Con esta opción activa, cada mensaje entrante del chat se transformará de inmediato al idioma elegido, evitando la necesidad de traducirlos uno por uno.

Para que esta función opere correctamente, es necesario escoger con antelación el idioma de destino (o el idioma de origen desde el cual se realizará la traducción) y descargarlo en el dispositivo. Una vez almacenado, el paquete lingüístico queda disponible para futuras interacciones, lo que agiliza el proceso.

La compañía también recalcó que el sistema está diseñado para proteger la privacidad de los usuarios. Las traducciones se procesan localmente en el teléfono a partir de los idiomas descargados, de modo que WhatsApp no tiene acceso al contenido de las conversaciones.

Más idiomas disponibles en iOS y Android

La función de traducción en WhatsApp comenzará a implementarse de forma progresiva tanto en Android como en iOS y, en esta primera fase, solo está activa para un grupo de idiomas seleccionados, aunque la compañía confirmó que el listado se ampliará en el corto plazo.

En dispositivos Android, el servicio se encuentra habilitado inicialmente en seis idiomas: inglés, español, hindi, portugués, ruso y árabe.

Los usuarios de iPhone, en cambio, dispondrán de una oferta más amplia desde el inicio. Además de esos seis idiomas, podrán acceder a traducciones en alemán, coreano, chino mandarín, francés, indonesio, italiano, japonés, neerlandés, polaco, tailandés, turco, ucraniano y vietnamita.

Según indicó WhatsApp, el objetivo de esta herramienta es facilitar la comunicación y derribar las barreras idiomáticas, con la expectativa de que las conversaciones sean más fluidas y permitan a las personas fortalecer sus vínculos con familiares, amigos y comunidades alrededor del mundo.

