¿Viaja en vacaciones? Guía para ahorrar datos móviles sin depender del WiFi

Durante la temporada de vacaciones, muchos viajeros dependen de los datos móviles para mantenerse conectados en zonas con acceso limitado a WiFi. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con la llegada de la Navidad y el cierre del año, miles de familias colombianas aprovechan la temporada para salir de las ciudades.

Los paseos, las visitas a los pueblos de origen, los reencuentros familiares y el turismo interno marcan el ritmo de unas semanas en las que las carreteras se llenan y los desplazamientos aumentan en todo el país.

En ese contexto, muchas personas cambian temporalmente la rutina urbana por trayectos largos, estancias en zonas rurales o viajes a destinos donde la conectividad no siempre es estable.

Conectarse en movimiento, un reto de fin de año

En esos escenarios, la señal fija o el WiFi pueden ser inestables o directamente inexistentes. Por eso, contar con un uso inteligente de los datos móviles puede marcar la diferencia. Según los datos de MinTic, en 2025 Colombia superó los 49 millones de accesos móviles a Internet, con una cobertura estimada del 92 % de la población.

Esto demuestra que muchos colombianos confían diariamente en su smartphone para conectarse. Sin embargo, el creciente tráfico implica que el consumo debe ser gestionado con responsabilidad.

Claves para cuidar los datos móviles durante las vacaciones

Según Swift Móvil, existen algunos trucos rápidos que puede implementar y que le permitirán mantenerse conectado sin preocuparse por el consumo:

● Descargar contenido con anticipación: Mapas, música, videos, documentos o entretenimiento, todo lo que se pueda consumir offline. Así se evita depender de la red en zonas con poca cobertura.

● Revisar las apps que consumen más datos en segundo plano: Algunas actualizaciones automáticas, sincronizaciones o respaldos pueden consumir muchos megabytes sin que el usuario lo note. Por eso, para su conveniencia, es mejor desactivar esas funciones cuando no sean necesarias.

● Configurar apps para usar menos datos: En redes sociales y mensajería, se recomienda deshabilitar la reproducción automática de videos o animaciones, subir fotos en calidad estándar en lugar de alta, y usar el modo ahorro de datos si la app lo permite.

● Activar el modo de ahorro de datos del celular: Este modo ayuda a restringir el uso intensivo cuando la red es limitada, sin afectar funciones básicas como llamadas o mensajería.

● Planificar el uso de datos según el destino: Si va a zonas rurales o destinos con cobertura intermitente, considerar una eSIM temporal o paquetes adicionales de datos ofrecidos por el operador, especialmente si hay roaming involucrado. Una buena opción para esto, es Swift Móvil, que cuenta con planes móviles desde los $12.500 pesos.

● Priorizar redes Wi-Fi seguras cuando estén disponibles: Siempre que sea posible, conectarse a redes Wi-Fi confiables (hotel, casa de familiares, sitios verificados) reduce el gasto de datos móviles. Además, conviene revisar funciones como Wi-Fi Assist (iPhone) o Conectividad Adaptativa (Android), que pueden activar datos móviles automáticamente cuando la señal Wi-Fi es débil.

● Evitar actualizaciones automáticas usando datos móviles: Las actualizaciones de aplicaciones pueden consumir muchos megas sin aviso. Por eso, se recomienda configurar el dispositivo para que las actualizaciones se descarguen solo con Wi-Fi, especialmente en temporada de viaje.

Con estas recomendaciones, los viajeros pueden disfrutar sus vacaciones sin preocuparse por quedarse sin datos o recibir facturas inesperadas. Además, contribuyen a un uso consciente y eficiente de la red, justo cuando la demanda se dispara por la temporada.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.