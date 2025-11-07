Acciones de Take-Two Interactive caen un 9%, todo por culpa del retraso de GTA VI

Rockstar Games, con el apoyo de Take-Two Interactive, ha decidido lanzar GTA VI solo para la PlayStation 5 y la Xbox Series X|S. Foto: HD Tecnología

El mundo de los videojuegos no puede dejar de hablar del retraso de GTA VI y todo lo que dejó esa noticia en la industria, y aunque algunos aspectos afectan directamente a los usuarios, otras tienen un carácter más económico. La más importante es la caída del 9,27% en el precio de las acciones de Take-Two Interactive en la Bolsa de Valores de Nueva York. Aquí hay un poco de contexto sobre esta situación.

Take-Two Interactive es una multinacional estadounidense pública dedicada al desarrollo, publicación y distribución de videojuegos, y aunque es ampliamente famosa por ser la empresa matriz de Rockstar Games, estudio de la franquicia Grand Theft Auto (GTA), también tiene a su cargo el estudio Zynga y 2K Games, que entre otros juegos, es reconocido por diseñar los simuladores oficiales de la NBA.

Es por eso que una decisión o noticia que se produzca respecto a los títulos de sus desarrolladoras provocan un efecto dominó en las salud financiera de la compañía. Mucho más cuando se trata de la saga GTA y su próxima entrega, pues no es solo la que más ingresos le genera a Take-Two, sino que también en la que más invierte dinero, siendo GTA VI el juego más costoso de producir en la historia de la industria.

Lo que explica la caída de más del 9% en el precio de su acción que antes de la confirmación del retraso del nuevo juego era de aproximadamente 300 dólares cada una, algo así como 1,1 millones de pesos colombianos. Eso sí, el CEO de Take-Two se mantiene optimista, pues considera que la nueva fecha de lanzamiento de GTA VI, 19 de noviembre de 2026, los beneficiará al largo plazo.

Hi everyone,



Grand Theft Auto VI will now release on Thursday, November 19, 2026.



We are sorry for adding additional time to what we realize has been a long wait, but these extra months will allow us to finish the game with the level of polish you have come to expect and… pic.twitter.com/yLX9KIiDzX — Rockstar Games (@RockstarGames) November 6, 2025

A pesar de GTA VI, Take-Two goza de buena salud

De acuerdo con el último informe financiero de Take-Two Interactive, la empresa registra un crecimiento del 33% en sus ingresos trimestrales, alcanzando los USD 1.960 millones, impulsado por títulos como NBA 2K26, Borderlands 4 y Red Dead Redemption 2. Este último lanzado hace siete años, pero aun manteniéndose como uno de los más vendidos mes a mes y el séptimo más exitoso de la historia.

Incluso, aun con una pérdida neta de USD 133,9 millones, la compañía mejoró su previsión anual, con expectativas que superan los USD 6.400 millones, siendo más optimistas que las estimaciones de Wall Street. Además, ya en el argot popular del Gaming, que un videojuego de Rockstar Games se retrase no es una sorpresa, más bien es algo habitual que muchos han marcado como un sinónimo de un gran lanzamiento.

Así pasó con GTA V (2013) y con Red Dead Redemption 2 (2018). Ahora es el turno de GTA VI, que se pensó estaría listo para septiembre u octubre de 2025, luego para el 26 de mayo de 2026, y ahora hasta finales del próximo año. “Con la cartera de lanzamientos más sólida de nuestra historia, esperamos alcanzar niveles récord de reservas netas en el año fiscal 2027”, dijo Strauss Zelnick, CEO de Take-Two.

Rockstar Games compite contra sí misma

El tema de los retrasos y Rockstar no son casos aislados. Es un modus operandi que, al menos para la multinacional de Gaming, asegura tener un estreno exitoso y una crítica favorable. Solo por tomar de ejemplo los dos últimos títulos del estudio -GTA V y Red Dead Redemption 2- ambos acumularon tres retrasos, pero también una nota media de 96/100 en Metracrictic y casi 300 millones de copias vendidas.

Por eso, Take-Two Interactive no está preocupado por el retraso de GTA VI, pues para ellos es una señal de que están haciendo la entrega más esperada de todos los tiempos y su competencia no es contra los demás estudios y muchos menos contra el tiempo. Una percepción que también es ampliamente aceptada por las demás desarrolladoras que evitan a toda costa cruzar sus fechas de estreno con la de GTA VI.

En conclusión, Rockstar Games sigue desmarcándose de los lanzamientos apresurados y antes de tiempo que nos dejan juegos mal hechos o no terminados en un mercado voraz y exigente. Eso sí, los que no están tan contentos son los gamers de PC que, según las previsiones de algunos analistas, tendrán que esperar hasta principios de 2028 o incluso más para poder jugar GTA VI en sus computadores.