Los juegos de Netflix llegan al televisor ¿Cómo acceder y cuáles están disponibles?

Netflix ha lanzado oficialmente su nueva experiencia de juegos en el televisor. Una opción con la que los usuarios podrán jugar los videojuegos incluidos en la colección Party Games con amigos y familia, utilizando su celular como control. Planes del gigante del streaming para avanzar en su estrategia dentro del sector de los videojuegos como “una evolución de las noches familiares de juegos de mesa”.

Desde enero de 2025, la compañía ha ido agregando a su catálogo títulos como LEGO Party y Pictionary: Game Night, ambos idóneos para disfrutar en compañía de alguien más. Netflix ha detallado que, desde este viernes 14 de noviembre de 2025, los usuarios ya pueden jugar directamente en su televisor. “Tan fácil como ver tus series favoritas”, ha dicho Alain Tascan, presidente de Netflix Games.

Tascan ha sido también enfático en decir que para los usuarios que disfrutan del juego móvil, la gran N roja del entretenimiento sigue implementando más entregas para celulares, siendo su rubro más fuerte en Gaming. Aun así, Netflix ve con muy buenos ojos esta nueva opción de jugar frente al televisor con amigos o familia, pues la considera un buen motivo para juntarse frente a una misma pantalla.

Por eso, sus Party Games son la versión digital de varios y conocidos juegos de mesa tradicionales. Retos de destreza mental y algo de suerte y azar que muchas veces fueron pegamento social para unir familias alrededor de una misma mesa. Sea parqués, dominó, Monopoly o cualquier otra actividad, los juegos de mesa son la excusa perfecta para crear recuerdos con personas que llevamos en el corazón.

¿Qué juegos se podrán jugar en el televisor?

Boggle Party , hasta ocho jugadores encontrando palabras.

Party Crashers , un videojuego de deducción.

Travesuras Sociales , quien primero descubra al impostor.

Pictionary , un juego de dibujar.

Tetris Time Warp , un clásico de siempre.

LEGO Party , competencia de quien acumula más ladrillos.

La fiesta del difunto, ¿Quién lo apuñalará por la espalda? (disponible próximamente).

Your daily puzzles, now with main character energy. Netflix Puzzled drops Nov 26.

¿Cómo jugar con Netflix en el televisor?

Para unirse a cualquiera de estos videojuegos, solo deberá escanear con su teléfono el código QR que aparecerá en la pantalla de cada título. Luego de hacerlo su dispositivo móvil se convertirá automáticamente en el control que usará mientras el juego este abierto.

¿Qué otros juegos hay en Netflix?

Además de los videojuegos grupales, la multinacional estadounidense también ha anunciado novedades para aquellos que prefieran una experiencia a solas, en cualquier lugar y desde su smartphone. Por eso, el ampliamente famoso Red Dead Redemption, desarrollado por Rockstar Games, el mismo estudio de la franquicia Grand Theft Auto (GTA), llegará próximamente por primera a los celulares.

Quienes decidan adentrarse en esta historia del viejo Oeste, se podrán poner en la piel del protagonista John Marston, un pistolero cuya familia ha sido secuestrada por los Pinkerton. Para recuperarla, el bandolero deberá ir en tras los pasos de los miembros que quedan de su antigua banda. Una trama fascinante y atrapante que también puede leer en esta historieta de la sección de videojuegos de El Espectador.

Además de Red Dead Redemption, el gigante del streaming también anunció su nueva aplicación Puzzled, la cual incluye ocho desafíos diarios para poner a prueba las habilidades de los usuarios. Una experiencia parecida a la que brinda el popular Sudoku. Estos rompecabezas estarán inspirados en las series más vistas en la plataforma, pues incluirán la participación de personajes de Stranger Things, “El Juego del Calamar”, KPop Demon Hunters y “Emily en París”.

Red Dead Redemption is coming soon to mobile for the first time ever on Netflix Games. Included with your membership.



Pre-register now: https://t.co/6XEA1imiSv pic.twitter.com/P7eK3AMbly — Netflix (@netflix) November 13, 2025

También hay simuladores para los amantes del deporte

Llegarán próximamente otros títulos móviles como WWE 2K25: Edición Netflix, un juego de lucha libre con un desarrollo basado en la reconocida saga de entregas para consola. “La experiencia móvil más extrema”, dijo Netflix. Los usuarios podrán ascender en la clasificación del Universo WWE como una de las más de 40 superestrellas, entre las que se incluyen Roman Reigns, Trish Stratus, Undertaker y Rhea Ripley.

PAW Patrol Academy también será uno de los próximos lanzamientos. Esta es una colección de minijuegos educativos, diseñados para niños y niñas, que se centran en aspectos como la ortografía y el vocabulario. Seguramente estos serán especialmente conocidos dentro de los perfiles infantiles que la aplicación tiene disponibles desde agosto de 2013 y omiten el contenido dirigido hacia adolescentes y adultos.

Por último, Mundo LEGO Duplo, Barbie crea y colorea y Toca Boca Hair Salon 4 también estarán disponibles en la vertical de Netflix dedicada a los videojuegos, la cual se aloja en la misma app móvil. Y aunque solo estará disponible inicialmente en Estados Unidos, se espera que Best Guess Live, un concurso online de preguntas diarias, llegue más pronto que tarde a otros países, incluyendo Colombia.