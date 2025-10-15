Estas cifras ponen a Battlefield 6 como el mayor éxito de Electronic Arts en años

Battlefield 6 es la más reciente entrega de una de las franquicias más exitosas en la historia de Electronic Arts. Foto: Epic Games

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Steam, la mayor plataforma de videojuegos para computador del mundo, vuelve a ser noticia, esta vez por cuenta del estreno de Battlefield 6 -el pasado 10 de octubre de 2025- y sus impresionantes cifras en la página. Ese mismo día, el sitio web superó los 40 millones de jugadores en simultáneo, batiendo su propio récord, pero dos días después este número sería pulverizado, otra vez con ayuda del mismo juego.

Fueron exactamente 41.666.455 gamers conectados al mismo tiempo para disfrutar, la mayoría, del título de Electronic Arts (EA). Incluso, esta entrega tuvo casi 775.000 jugadores únicos durante sus primeras 24 horas disponible. Además, fue uno de los videojuegos más vistos en Twitch durante el fin de semana. En total fueron 1,2 millones de personas las que observaron el desarrollo del juego en streaming.

Lo anterior no solo habla de la enorme y buena acogida que ha tenido Battlefield 6; sino también de la gigantesca comunidad de usuarios alrededor de los títulos para computador, especialmente los disponibles en Steam. Hace cinco años (2020), esta plataforma contaba con 19 millones de jugadores en simultáneo, un lustro después, esa cifra se ha más que duplicado gracias a un crecimiento promedio del 16,9%.

Todo esto impulsado gracias a su compatibilidad casi con cualquier dispositivo, la ausencia de publicidad, el soporte de moods hechos por algunos usuarios y los generosos y frecuentes descuentos en videojuegos. Entre ellos, Counter-Strike, Dota y Apex Legends. Este último también desarrollado por EA, y el cual fue superado por el más reciente lanzamiento del estudio estadounidense, ahora propiedad de Arabia Saudita.

Steam crosses 41.6M concurrent players 🎮



Its userbase has doubled in the past 5 years pic.twitter.com/WTWT9O61VV — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) October 13, 2025

Battlefield 6, el juego más popular de EA en Steam

En total, fueron 774.440 gamers conectados en simultáneo jugando Battlefield 6 durante sus primeros 24 horas luego de su estreno. Este número fue suficiente para superar los 624.473 jugadores que Apex Legends acumuló en febrero de 2023. Desde su beta abierta este mismo año (521.079 usuarios) se presagiaba que la nueva gallina de los huevos de oro de Electronic Arts podía convertirse en un éxito inigualable.

Los 10 juegos con más jugadores en simultáneo de Electronic Arts en Steam

Battlefield 6 (747.440) Apex Legends (624.473) Battlefield 6 versión beta (521.079) Split Fiction (259.003) Battlefield 2042 versión beta (156.665) Skate (134.901) Battlefield 5 (116.104) FIFA 23 (110.878) EA Sports FC 25 (110.026) FIFA 22 (108.295)

Como es evidente, los usuarios de PC, especialmente los de Steam, tienen una fascinación por los títulos de disparos, como es el caso de Battlefield 6. Sin embargo, ha sido tanto el éxito de esta nueva entrega del estudio third party más grande del mundo, que incluso las buenas cifras y la buena salud financiera se ha trasladado a un mercado que siempre ha sido más a fin a los simuladores de fútbol; las consolas.

Battlefield 6, uno de los AAA más exitosos de 2025

De acuerdo con Games Industry, un análisis de Alinea Analytics apunta a que el videojuego de disparos de Electronic Arts ha comercializado 7,7 millones de copias en apenas cinco días, un ritmo de venta de más de un millón de juegos cada 24 horas. Esta cifra, de confirmarse por parte del desarrollador, convertiría a Battlefield 6 en el mejor lanzamiento premium del año solo por detrás de un juego del mismo estudio, EA Sports FC 26.

Según este mismo analista de mercado, un poco más del 50% de los despachos vienen por cuenta de los gamers en Steam (3,5 millones de copias), 23,7% de los jugadores de PS5 (1,5 millones) y 19,2% gracias a los usuarios de Xbox Series X|S (1,2 millones). En el caso de las consolas, más del 80% de las ventas fueron hechas en copias digitales, lo que señala el poderío de este formato en la industria actual.

Además de todo lo anterior, el informe de Alinea Analytics también muestra que el país que más compró Battlefield 6 fue Estados Unidos, pues ostentan un tercio de los jugadores globales. En ese ítem también apareció China con un 15%. Cifras que explicarían las más recientes y picantes declaraciones de Vince Zampella, actual responsable de esta franquicia, quien le lanzó un dardo envenenado a su más acérrimo rival, Call of Duty.

“La única razón por la que existe Call of Duty es porque en EA eran unos idiotas”

Zampella criticó fuertemente las decisiones tomadas al interior de Electronic Arts hace 25 años, cuando la saga Call of Duty ni siquiera existía y el shooter (juego de disparos) más popular en ese entonces era Medal of Honor o “Medalla de Honor” en español. El actual responsable de Battlefield 6 trabajó en este juego y lamenta que EA haya menospreciado el valor de la serie “Medalla de Honor”.

Según él, de no haberse quedado sin el apoyo del estudio en 2002 hoy sería el rey del género de los videojuegos disparos, por encima de Battlefield e incluso Call of Duty. No obstante, lo cierto es que hoy la saga bélica de Activision Blizzard es la más exitosa en la historia del Gaming, contabilizando más de 500 millones de copias vendidas desde 2003 y su primer título, hasta octubre de 2024 y Black Ops 6.

Una hegemonía que EA y Battlefield 6 esperar comenzar a romper este año con el estreno de esta entrega, casi al mismo tiempo que la propuesta de Activision: Call of Duty: Black Ops 7. Solo el tiempo y las cifras de ventas y jugadores en simultáneo podrán dar el veredicto final en esta pelea por ser la franquicia de videojuegos de disparos más exitosa, al menos durante lo que queda de 2025.