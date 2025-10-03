Logo El Espectador
Tecnología
Videojuegos

Así puede disfrutar el nuevo contenido de GTA V Online con temática de Halloween

Entre las novedades más importantes de GTA V Online durante Halloween, se destaca un modo de juego de terror al interior de un submarino y al fondo de las aguas más oscuras y claustrofóbicas de Los Santos.

Redacción Tecnología
03 de octubre de 2025 - 01:00 a. m.
Sumando todas las plataformas en las que está disponible, GTA V Online registra un pico máximo de más de 300.000 jugadores diarios.
Foto: Rockstar Games
Ya entramos en el décimo mes del año y eso significa que la Noche de Brujas de 2025 está a la vuelta de la esquina. Tal como ocurre en las demás industrias del entretenimiento, los videojuegos comienzan a preparar sus celebraciones para la velada más terrorífica. En este caso, Rockstar Games, estudio desarrollador de GTA V y GTA V Online, anunció las novedades del modo multijugador en línea del tercer juego más exitoso de la historia.

Este nuevo contenido estará disponible para todos los gamers hasta el próximo 5 de noviembre e incluirá eventos, recompensas y modos especiales. Todo esto dará inició el 16 de octubre con el modo Asesino que transportará a los jugadores a un submarino tenebroso en el que deberán sobrevivir a la oscuridad y la claustrofobia.

Las novedades continuarán con los modos Beast vs. Slasher, Judgement Day y Condemned, además de bonificaciones en dinero dentro del título (GTA$) para quienes los completen. Incluso, los Zombie Survivals -de forma limitada-, el cementerio de Ludendorff y los fenómenos (ovnis, apariciones espectrales y calabazas) regresan a la ciudad de Los Santos.

Bonificaciones de GTA V Online en Halloween

  • Doble de GTA$ para los que logren la supervivencia en Cayo Perico.
  • Gorra otoñal Yeti roja gratis por jugar a GTA V Online en cualquier momento.
  • Doble de GTA$ en todos los modos de Halloween disponibles.
  • Completa los desafíos semanales las primeras tres semanas de este mes para recibir la colección de no muertos de Vinewood, que incluye:
  • Indumentaria de Asesino payaso, máscara Please Stop Me, camiseta Vinewood Zombie y cubierta de Calaveras para el Mammoth Avenger por completar los desafíos de las primeras tres semanas del mes.
  • 200.000 GTA$ y la máscara de zombi vintage marrón por sobrevivir a dos oleadas en una partida.
  • 200.000 GTA$ y la máscara de momia vintage erosionada luego finalizar tres trabajos de taxista.
  • 200.000 GTA$ y la máscara de hombre lobo vintage marrón al ganar un modo Adversario.
  • Calabazas de Halloween coleccionables, máscaras y pinturas faciales gratis.
  • Descuentos en vehículos de Halloween: 30% de descuento en LCC Sanctus, Albany Lurcher, Albany Fränken Stange, Declasse Tornado Rat Rod y Chariot Romero Hearse.
  • Descuentos adicionales: 30% de descuento en búnkeres, sus mejoras y modificaciones, así como en indumentarias de Arena War y en los vehículos Pegassi Osiris, Buckingham Miljet, Dewbauchee Vagner, Ocelot Jugular, Vapid Dominator GTT, Western Company Seabreeze, Western Company Duster 300-H, Bravado Gauntlet Hellfire y Albany Hermes.
  • Finalmente, para quienes sean miembros del servicio por suscripción GTA+, podrán obtener una patrulla gratis en el concesionario del club de coches de Vinewood, así como descuentos en el Coquette D10 de persecución, el Caracara de persecución y el Faction de rescate en el concesionario.

