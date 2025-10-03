Así puede disfrutar el nuevo contenido de GTA V Online con temática de Halloween

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Ya entramos en el décimo mes del año y eso significa que la Noche de Brujas de 2025 está a la vuelta de la esquina. Tal como ocurre en las demás industrias del entretenimiento, los videojuegos comienzan a preparar sus celebraciones para la velada más terrorífica. En este caso, Rockstar Games, estudio desarrollador de GTA V y GTA V Online, anunció las novedades del modo multijugador en línea del tercer juego más exitoso de la historia.
Este nuevo contenido estará disponible para todos los gamers hasta el próximo 5 de noviembre e incluirá eventos, recompensas y modos especiales. Todo esto dará inició el 16 de octubre con el modo Asesino que transportará a los jugadores a un submarino tenebroso en el que deberán sobrevivir a la oscuridad y la claustrofobia.
Las novedades continuarán con los modos Beast vs. Slasher, Judgement Day y Condemned, además de bonificaciones en dinero dentro del título (GTA$) para quienes los completen. Incluso, los Zombie Survivals -de forma limitada-, el cementerio de Ludendorff y los fenómenos (ovnis, apariciones espectrales y calabazas) regresan a la ciudad de Los Santos.
Complete the first 3 weeks of Weekly Challenges in GTA Online this month to get the Vinewood Undead Collection in time for Halloween.— Rockstar Games (@RockstarGames) October 2, 2025
•Oct 2–8: Outlast 2 Waves in any Survival
•Oct 9–15: Complete 3 Taxi Work fares
•Oct 16–22: Win 1 Adversary Modehttps://t.co/wFYyKahuAN pic.twitter.com/CQHgwbGpyZ
Bonificaciones de GTA V Online en Halloween
- Doble de GTA$ para los que logren la supervivencia en Cayo Perico.
- Gorra otoñal Yeti roja gratis por jugar a GTA V Online en cualquier momento.
- Doble de GTA$ en todos los modos de Halloween disponibles.
- Completa los desafíos semanales las primeras tres semanas de este mes para recibir la colección de no muertos de Vinewood, que incluye:
- Indumentaria de Asesino payaso, máscara Please Stop Me, camiseta Vinewood Zombie y cubierta de Calaveras para el Mammoth Avenger por completar los desafíos de las primeras tres semanas del mes.
- 200.000 GTA$ y la máscara de zombi vintage marrón por sobrevivir a dos oleadas en una partida.
- 200.000 GTA$ y la máscara de momia vintage erosionada luego finalizar tres trabajos de taxista.
- 200.000 GTA$ y la máscara de hombre lobo vintage marrón al ganar un modo Adversario.
- Calabazas de Halloween coleccionables, máscaras y pinturas faciales gratis.
- Descuentos en vehículos de Halloween: 30% de descuento en LCC Sanctus, Albany Lurcher, Albany Fränken Stange, Declasse Tornado Rat Rod y Chariot Romero Hearse.
- Descuentos adicionales: 30% de descuento en búnkeres, sus mejoras y modificaciones, así como en indumentarias de Arena War y en los vehículos Pegassi Osiris, Buckingham Miljet, Dewbauchee Vagner, Ocelot Jugular, Vapid Dominator GTT, Western Company Seabreeze, Western Company Duster 300-H, Bravado Gauntlet Hellfire y Albany Hermes.
- Finalmente, para quienes sean miembros del servicio por suscripción GTA+, podrán obtener una patrulla gratis en el concesionario del club de coches de Vinewood, así como descuentos en el Coquette D10 de persecución, el Caracara de persecución y el Faction de rescate en el concesionario.