Así puede disfrutar el nuevo contenido de GTA V Online con temática de Halloween

Sumando todas las plataformas en las que está disponible, GTA V Online registra un pico máximo de más de 300.000 jugadores diarios. Foto: Rockstar Games

Ya entramos en el décimo mes del año y eso significa que la Noche de Brujas de 2025 está a la vuelta de la esquina. Tal como ocurre en las demás industrias del entretenimiento, los videojuegos comienzan a preparar sus celebraciones para la velada más terrorífica. En este caso, Rockstar Games, estudio desarrollador de GTA V y GTA V Online, anunció las novedades del modo multijugador en línea del tercer juego más exitoso de la historia.

Este nuevo contenido estará disponible para todos los gamers hasta el próximo 5 de noviembre e incluirá eventos, recompensas y modos especiales. Todo esto dará inició el 16 de octubre con el modo Asesino que transportará a los jugadores a un submarino tenebroso en el que deberán sobrevivir a la oscuridad y la claustrofobia.

Las novedades continuarán con los modos Beast vs. Slasher, Judgement Day y Condemned, además de bonificaciones en dinero dentro del título (GTA$) para quienes los completen. Incluso, los Zombie Survivals -de forma limitada-, el cementerio de Ludendorff y los fenómenos (ovnis, apariciones espectrales y calabazas) regresan a la ciudad de Los Santos.

Complete the first 3 weeks of Weekly Challenges in GTA Online this month to get the Vinewood Undead Collection in time for Halloween.



•Oct 2–8: Outlast 2 Waves in any Survival

•Oct 9–15: Complete 3 Taxi Work fares

•Oct 16–22: Win 1 Adversary Modehttps://t.co/wFYyKahuAN pic.twitter.com/CQHgwbGpyZ — Rockstar Games (@RockstarGames) October 2, 2025

Bonificaciones de GTA V Online en Halloween