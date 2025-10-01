Estos son los juegos que llegan a Xbox Game Pass y PlayStation Plus en octubre

Hogwarts Legacy aterriza en Xbox Game Pass y The Last of Us: Part II hace lo mismo en PlayStation Plus. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este miércoles 1 de octubre de 2025, aparte de las novedades mensuales en el catálogo del servicio por suscripción Xbox Game Pass, la X verde anunció importantes modificaciones a la membresía. Comenzando por el cambio en los tres planes hasta ayer disponibles. Core pasa a llamarse Essential, Standard ahora es Premium y Ultimate mantiene su nombre, pero sube drásticamente su precio.

Este plan de Game Pass ofrecerá más de 400 juegos -tanto para consolas, nube y PC-, lanzamientos de Xbox Game Studios desde el día uno y el repertorio de EA Play y Ubisoft+ Classics ahora a un costo de COP 80.900 por mes. Una subida de más del 50% en comparación al precio anterior. Algo que no ocurrió con el plan Premium (COP 39.900) y Essential (COP 29.900).

Este último se mantiene como el servicio base de Xbox Game Pass ofreciendo un catálogo de más de 50 títulos -tanto para consolas, nube y PC- y multijugador en línea. El plan Premium sube la oferta a más de 200 entregas -tanto para consolas, nube y PC-, estrenos de Xbox a 12 meses de su lanzamiento original y el servicio de multijugador en línea.

Para quienes estén interesados en una membresía solo para computador Xbox unificó sus dos antiguos planes en uno solo llamado PC. Este ofrece “cientos de juegos para PC”, videojuegos desde el mismo día de su lanzamiento -incluidos los nuevos juegos publicados por Xbox y los juegos de terceros-, beneficios en League of Legends y Call of Duty: Warzone y acceso a EA Play. Todo esto por COP 49.900 mensuales.

we've got updates! here's what's changing with Xbox Game Pass: pic.twitter.com/DeRyrSRhk6 — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) October 1, 2025

¿Qué títulos llegan a Xbox Games Pass en octubre?

Antes de pasar a las entregas que se agregan a la suscripción este mes, vale la pena aclarar que los recientes y profundos cambios en Game Pass elimina los juegos anteriores y el nuevo estreno -Call of Duty: Black Ops 7 (14 de noviembre)- del catálogo del plan Premium.

Para acceder a los videojuegos de la franquicia bélica más vendida de la historia, los jugadores tendrán que actualizar su membresía al plan Ultimate. Estos gamers podrán acceder a un beta (versión de prueba) de Black Ops 7 a partir del 2 de octubre de 2025.

choosing your way to play? this will help: https://t.co/6pRXMX9u4L pic.twitter.com/AdCJtBksYf — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) October 1, 2025

Juegos en Xbox Game Pass Ultimate en octubre

Hogwarts Legacy (nube, PC y consola)

Assassin’s Creed II (PC)

Assassin’s Creed III Remastered (nube, PC y consola)

Assassin’s Creed IV Black Flag (nube, PC y consola)

Assassin’s Creed IV Black Flag: Freedom Cry (PC)

Assassin’s Creed Brotherhood (PC)

Assassin’s Creed Chronicles: China (nube, PC y consola)

Assassin’s Creed Chronicles: India (nube, PC y consola)

Assassin’s Creed Chronicles: Russia (nube, PC y consola)

Assassin’s Creed Liberation HD (PC)

Assassin’s Creed Revelations (PC)

Assassin’s Creed Rogue Remastered (nube, PC y consola)

Assassin’s Creed Syndicate (nube, PC y consola)

Assassin’s Creed The Ezio Collection (nube y consola)

Assassin’s Creed Unity (nube, PC y consola)

Child of Light (nube, PC y consola)

Far Cry 3 (nube, PC y consola)

Far Cry 3 Blood Dragon (nube, PC y consola)

Far Cry Primal (nube, PC y consola)

Hungry Shark World (nube, PC y consola)

Monopoly Madness (nube, PC y consola)

Monopoly 2024 (nube, PC y consola)

OddBallers (nube, PC y consola)

Prince of Persia The Lost Crown (nube, PC y consola)

Rabbids Invasion: The Interactive TV Show (nube y consola)

Rabbids: Party of Legends (nube, PC y consola)

Rayman Legends (nube, PC y consola)

Risk Urban Assault (nube y consola)

Scott Pilgrim vs. The World: The Game (nube, PC y consola)

Skull and Bones (nube, PC y Xbox Series X|S)

South Park: The Stick of Truth (nube, PC y consola)

Starlink: Battle for Atlas (nube, PC y consola)

Steep (nube, PC y consola)

The Crew 2 (nube, PC y consola)

The Settlers: New Allies (nube, PC y consola)

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint (nube, PC y consola)

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction (nube, PC y consola)

Tom Clancy’s The Division (nube, PC y consola)

Trackmania Turbo (nube, PC y consola)

Transference (nube y Consola)

Trials Fusion (nube, PC y consola)

Trials of the Blood Dragon (nube, PC y consola)

Trials Rising (nube, PC y consola)

UNO (nube, PC y consola)

Valiant Hearts: The Great War (nube, PC y consola)

Watch Dogs (nube, PC y consola)

Wheel of Fortune (nube y consola)

Zombi (nube, PC y consola)

Juegos en Xbox Game Pass Premium en octubre

9 Kings (PC)

Abiotic Factor (nube, PC y Xbox Series X|S)

Against the Storm (nube, PC y consola)

Age of Empires: Definitive Edition (PC)

Age of Empires III: Definitive Edition (PC)

Age of Mythology: Retold (nube, PC y Xbox Series X|S)

Ara: History Untold (PC)

Arx Fatalis (PC)

Back to the Dawn (nube, PC y consola)

Battletech (PC)

Blacksmith Master (PC)

Cataclismo (PC)

Cities: Skylines II (PC)

Crime Scene Cleaner (nube, PC y Xbox Series X|S)

Deep Rock Galactic: Survivor (nube, PC y Xbox Series X|S)

Diablo (PC)

Diablo IV (PC y consola)

An Elder Scrolls Legends: Battlespire (PC)

The Elder Scrolls Adventures: Redguard (PC)

Fallout (PC)

Fallout 2 (PC)

Fallout: Tactics (PC)

Football Manager 2024 (PC)

Frostpunk 2 (nube, PC y Xbox Series X|S)

Halo: Spartan Strike (PC)

Manor Lords (PC)

Minami Lane (nube, PC y consola)

Minecraft: Java Edition (PC)

Mullet Madjack (nube, PC y Xbox Series X|S)

My Friendly Neighborhood (nube, PC y consola)

One Lonely Outpost (nube, PC y consola)

Quake 4 (PC)

Quake III Arena (PC)

Return to Castle Wolfenstein (PC)

Rise of Nations: Extended Edition (PC)

Senua’s Saga: Hellblade 2 (nube, PC y Xbox Series X|S)

Sworn (nube, PC y Xbox Series X|S)

Terra Invicta (PC)

Volcano Princess (nube, PC y consola)

Warcraft I: Remastered (PC)

Warcraft II: Remastered (PC)

Warcraft III: Reforged (PC)

Wolfenstein 3D (PC)

Juegos en Xbox Game Pass Essential en octubre

Cities: Skylines Remastered (nube y Xbox Series X|S)

Disney Dreamlight Valley (nube, PC y consola)

Hades (nube, PC y consola)

Warhammer 40.000 Darktide (nube, PC y consola)

two words: MORE. REWARDS. ​

​

check out how you can earn more Rewards with Xbox: https://t.co/gG9hWEBKMT pic.twitter.com/gJjMKxLhKb — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) October 1, 2025

¿Qué títulos llegan a PlayStation Plus en octubre?

Por otro lado, PlayStation también anunció las entregas que formarán parte de su catálogo este mes para los clientes del plan Essential, el más básico de todos. Específicamente a partir del marte 7 de octubre, Alan Wake 2 (PS5) Goat Simulator 3 y Cocoon (ambos para PS4 y PS5) estarán disponibles para todos los suscriptores de PlayStation Plus.

Además, ese mismo día, Midnight Murder Club también estará disponible como una prueba de juego para los miembros del plan Deluxe. Misma membresía que recibirá Legacy of Kain, tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5.

Tus #JuegosDelMes de #PlayStationPlus de octubre:



🔦 Alan Wake 2

🐐 Goat Simulator 3

🌍 Cocoon



Todos disponibles desde el 07/10. Más detalles: https://t.co/BkzRjdYUOk pic.twitter.com/sxFYxL5pxH — PlayStation Plus España (@PSPlusES) October 1, 2025

Adicionalmente, nueve videojuegos, entre los que destaca The Last of Us: Part II a partir del 26 de septiembre, estarán disponibles para el plan Deluxe, pero también para el servicio Extra.