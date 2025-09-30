¿Listo para la lucha? La WWE llega a Call of Duty: Mobile durante la Temporada 9

Call of Duty: Mobile es la versión móvil y gratuita de la saga bélica más vendida en la historia de los videojuegos. Foto: Call of Duty: Mobile

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Temporada 9 está a punto de llegar a Latinoamérica y con ella un claro guiño a Halloween, la festividad más importante de octubre. Los mapas y modos de Haunted Hacienda, Attack of the Undead, Hordepoint y las colaboraciones de la WWE se unen al universo de Call of Duty: Mobile.

Esta colaboración en particular incluye un modo por tiempo limitado donde los jugadores podrán combatir como algunas de las superestrellas más icónicas de WWE. El Pase de Batalla Midnight Rumble ofrecerá la metralleta Sten, la variante del marcador de puntos Sentry Gun, contenido temático de Halloween, un sorteo de arma mítica, dos armas Legendarias desbloqueables y recompensas de Challenge HQ.

Black & Gold

La clásica combinación de negro y amarillo evoluciona a negro y dorado. La Temporada 9 se trae de vuelta mapas, modos, operadores y armas que se completarán en la Temporada 10 y la Temporada 11, cerrando así un ciclo de tres momentos de festejo y combate.

Volviendo a la WWE, llega un nuevo modo multijugador por tiempo limitado que comienza en el mapa con guantes de boxeo, para un combate cuerpo a cuerpo. Los jugadores se podrán transformar en personajes de la WWE con movimientos finales especiales, mayor salud y habilidades mejoradas.

Contenido relacionado con Halloween

Haunted Hacienda: Con una flota de barcos fantasmales y una luna llena, la horda de horrores repartidos a lo largo del mapa, incluyendo calabazas, fantasmas y criaturas, acecharán a los jugadores toda la noche.

Isolated Nocturno: Por primera vez desde su lanzamiento en 2020, el mapa de Battle Royale se jugará de noche, obligando a reajustar tácticas y equipamiento.

Attack of the Undead: Aquí el jugador inicia como un no-muerto e intenta convertir a todos los demás en otros no-muertos antes de que acabe el tiempo.

Hordepoint: Eliminar enemigos vivos como a no-muertos será la clave durante la partida. Esto entrega bonificaciones de equipo como mayor salud y más velocidad.

Eventos de la Temporada 9

WWE: Se trata de completar tareas temáticas para ganar boletos de entrada y usarlos en minijuegos que otorgan Smackdown Points, canjeables por recompensas.

Recompensas del pase de batalla

Utilizado ampliamente por los británicos en la Segunda Guerra Mundial, el Sten SMG llega gratuitamente con el Pase de Batalla de la Temporada 9. También habrá acceso gratis a la variante del Sentry Gun - Steadygun Scorestreak, que agrega un estilo extra a la torreta.

Pasando a las recompensas premium del pase de batalla, habrá skins de operadores inspiradas en Halloween, como el jack-o’-lantern temático Ajax - Insanely Jacked y Seraph - Witch’s Holiday. Además, se podrá desbloquear nuevos Weapon Blueprints.

Suscripción al pase de batalla

Comprando la suscripción al pase de batalla, el cual otorga recompensas mensuales adicionales junto a un 10% de aumento en la XP del jugador y del arma, los jugadores podrán obtener cupones de descuento y descuentos limitados.

Para quienes prefieran procesar a en el juego de manera tradicional, completando misiones Standard, Special y Elite se podrán ganar tokens para usar en el Exchange y compra artículos de temporada. Para más eventos consulte la pestaña de “Eventos” en el juego durante toda la temporada para conocer las nuevas misiones y recompensas.



