Así puede jugar Pac-Man desde el buscador de Google por un día

Pac-Man fue lanzado por primera vez el 22 de mayo de 1980.

Hoy, 30 de octubre de 2025, Google ha sorprendido a sus más de 5.000 millones de usuarios en todo el mundo con un doodle temático de Halloween que permite jugar Pac-Man desde la página principal del buscador. Todo esto para celebrar el cuadragésimo quinto aniversario del popular videojuego creado por Bandai Namco.

Pac-Man Halloween 2025 Edition es un divertido laberinto en pixel art (como se veían los juegos en las maquinitas durante 1980) que está decorado con calabazas y fantasmas, todo por la celebración de la Noche de las Brujas de 2025. Incluso, el propio personaje principal del videojuego lleva un particular sombrero de bruja.

El juego incluye hasta ocho niveles diferentes y cuatro laberintos temáticos; todos diseñados por Google, pero supervisados por Bandai Namco Entertainment, que casi un siglo después sigue manteniendo la licencia del título de arcade. Eso sí, esta mini entrega de Gaming mantiene las mecánicas de movimiento originales.

Curiosamente, el primer doodle interactivo, es decir, uno donde las personas pudieran mover objetos en pantalla con los botones, fue precisamente otra versión de Pac-Man. Esta fue lanzada en 2010 para conmemorar los 30 años del videojuego, pero no fue hecho con tanto detalle o ambientado en una celebración como el de 2025.

Pac-Man, un juego mítico

Este juego fue uno de los primeros intentos exitosos en convertir el Gaming en un ocio digital masivo. La simplicidad de su gameplay, lo atractivo de su dinámica de juego y su naturaleza arcade lo convirtió en uno de los símbolos de esta industria.

Aunque no fue el primer blockbuster (hit comercial) del Gaming, pues Space Invaders apareció años antes, Pac-Man ostentó el Guinness Record al juego de maquinita más vendido de 1981 a 1987, seis años de dominio en medio de la crisis.

Ese es tal vez el gran valor de este título en el mercado, pues se convirtió en leyenda en medio de un negocio desprestigiado por culpa del descalabro de 1985. Aun así, permaneció en la memoria y el corazón de los gamers para mantenerse en ese lugar hasta hoy.

¿De dónde sale el nombre Pac-Man?

El nombre proviene de la onomatopeya japonesa -fue hecho en Japón- “paku” que representa el sonido que se produce al abrir y cerrar la boca. Al poco tiempo los desarrolladores lo cambiaron a Puck-Man en el país del sol naciente. En Estados Unidos se pronunció como "pac" y así se expandió para el resto del mundo.

En España, este juego lo conocen coloquialmente como Comecocos debido a que se anunciaba de esta manera en la televisión la versión para la Atari 2600. Por su parte, en Colombia, hay quienes se siguen refiriendo a él como Come galletas.

Sea Puck-Man, Comecocos, Come galletas o Pac-Man, esta entrega es mucho más que un éxito comercial. Es historia viva de una industria que mucho o poco ha influenciado la existencia de miles de millones de personas en el mundo y lo seguirá haciendo, y con mucha más fuerza, en el futuro.