Es oficial, el remake del primer Halo estará disponible para la PlayStation 5

Venía siendo un rumor desde hace meses, hasta que Xbox lo confirmó oficialmente. Halo: Combat Evolved, la primera entrega de esta icónica franquicia exclusiva de la X verde, tendrá un remake para celebrar los 25 años de la saga en 2026. Se llamará Halo: Campaign Evolved y estará disponible tanto para la Xbox Series X|S, como para PC.

No obstante, la gran noticia no es propiamente el juego o las plataformas en la que se podrá jugar, sino que será el primer Halo de la historia compatible con una consola de PlayStation. En este caso, se trata de la PS5, marcando de una vez por todas el final de los exclusivos de Xbox y su vigencia en la plataforma rival.

Además de las obvias mejoras gráficas, y tal vez un apartado técnico que aproveche de sobremanera las funcionalidades del control DualSense, el nuevo Halo: Campaign Evolved ofrecerá contenido completamente nuevo respecto al título de 2001. Se trata de tres misiones que servirán de preámbulo para la historia del Jefe Maestro.

Además, el videojuego brindará mayores opciones de modificación tanto en las mecánicas de combate y elementos estéticos, como también el arsenal de armas y vehículos. Todo esto con el fin de refrescar aquella manera de jugar que los gamers ya conocen y redefinir la diversión dentro de Halo, un emblema de la marca.

Modo campaña online

Otra de las grandes novedades es la posibilidad de conectarse con hasta tres jugadores más por medio de internet para jugar la campaña en modo cooperativo. Como se esperaba, esto será compatible con la función cross-play que permite a usuarios de diferentes plataformas conectarse a una misma partida.

El cross-progression también estará disponible, es decir, poder comenzar a jugar en un sistema de juego Xbox y terminar la misión o la entrega completa en una PlayStation. Todo esto con el fin de beneficiar a la comunidad alrededor de la franquicia y no de ciertas consolas de Gaming.

Halo Studios, desarrollador a cargo de este remake, señaló que las adaptaciones se han hecho con mucho cuidado, tratando de conservar los elementos originales que tanta nostalgia generan, pero equilibrándolos con las exigencias modernas del mercado.

Motor gráfico de Halo Campaign Evolved

Siguiendo con los cambios para este nuevo título de Xbox, ahora disponible para la PlayStation 5, utilizará el motor gráfico Unreal Engine 5. Esto significa que el juego simulará físicas muy realistas que no corten con la esencia del juego original, pero mejoren notablemente la calidad visual de la propuesta en primera persona.

Esto se traduce en resolución 4K, efectos de iluminación muy precisos y cinemáticas y sonido acordes a los estándares actuales de este tipo de tecnología. A juzgar por lo visto en el tráiler del anuncio y la importancia de esta IP para la X verde, no cabe la menor duda de que será la propuesta más grande y ambiciosa para 2026.

Una que ya no sea esclava del egoísmo que limitaba algunos juegos a algunas plataformas, sino una que apueste a un estreno múltiple que pueda asegurar muchos más millones de copias vendidas, distinto a si estuviera solo para los sistemas de juegos de Xbox.

Halo: Campaign Evolved no será el único Halo en PS5

Eso sí, el remake de Halo: Combat Evolved no será la única entrega de la franquicia en estar disponible para la PlayStation 5. Y esta vez no es solo una especulación del público o la prensa especializada, sino una confirmación oficial de parte de Halo Studios.

“Como dijo el Jefe Maestro, creo que solo estamos comenzando”, dijo Brian Jarrard, responsable del estudio desarrollador de la saga Halo. Adicionalmente, y por si quedaban dudas, Geoof Keighley, anfitrión del Summer Game Fest, pronunció las siguientes palabras: “Halo estará en PlayStation de ahora en adelante”.

Finalmente, aún no está clara la fecha exacta de lanzamiento del nuevo título Halo: Campaign Evolved, pero se podría presagiar que sería en fechas cercanas al lanzamiento del primer juego, Halo: Combat Evolved, que salió a la venta, en exclusiva para la primera Xbox de la historia, el 15 de noviembre de 2001.