MLB The Show, el juego de beisbol hecho por PlayStation, llega a dispositivos móviles

Santa Monica Studio, empresa desarrolladora de la saga MLB The Show, anunció que su más reciente versión del simulador de beisbol, específicamente de las Grandes Ligas de Béisbol en Estados Unidos, ahora estará disponible para celulares y otros dispositivo móviles.

Esto no es casualidad, pues atiende a una nueva estrategia al interior de PlayStation que desea tener una mayor y mejor presencia en el segmento móvil. Un mercado que abarca más de la mitad de los jugadores actuales y es el que mayores ingresos genera en la industria.

El anuncio de Ratchet & Clank: Ranger Rumble, versión móvil del popular y longevo exclusivo de la marca, también es parte de esta iniciativa de Sony Interactive Entertainment (SIE). Una compañía que tiene más que asegurado su éxito en el negocio de los videojuegos para consola, pero que no tiene una presencia fuertemente marcada entre los gamers de celular y otros dispositivos móviles.

Además, en el caso puntual de esta franquicia de beisbol, parte de los objetivos de convertirla ahora en una entrega gratuita para celular es acercarla al público europeo. Aunque su popularidad e influencia en Estados Unidos no está en riesgo, preocuparía si lo estuviera, pues es el segundo deporte más popular en ese país, en el viejo continente todavía tiene a muchos usuarios que conquistar y enamorar.

¿Cuándo sale MLB The Show Mobile?

El juego ya está disponible para cualquier dispositivo móvil con sistema operativo iOS y Android siendo de descarga gratuita. Eso sí, contará con su propio esquema de microtransacciones en las que las cartas de los jugadores serán el tipo de elemento más valioso.

Estas funcionarán como los sobres de Ultimate Team en EA Sports FC 26 con las que los usuarios podrán armar sus equipos, tanto con jugadores actuales como históricos, y así poder competir durante partidos en línea con todo el realismo y autenticidad del título original.

El gameplay contará con más de 16.000 animaciones, los 30 estadios reales de la MLB y distintos modos de juego que dinamizarán las partidas. Aun así, Santa Monica Studio ha dicho que está recibiendo feedback (retroalimentación) del videojuego de parte de los jugadores.

¿Qué tal es MLB The Show 25?

MLB The Show 25 es un juego/simulador de béisbol desarrollado por San Diego Studio y publicado por Sony Interactive Entertainment. Salió a la venta el 18 de marzo de 2025 bajo el ala de PlayStation Studios, el conglomerado que hace posible las entregas exclusivas de la marca. Sin embargo, el videojuego está disponible tanto para PS5, como para Xbox Series X|S, dos de las tres consolas domésticas.

En El Espectador tuvimos la oportunidad de reseñar esta entrega y resultó ser un agradable proyecto. Una propuesta muy divertida, no solo para expertos en la pelota caliente. Desde este diario creemos que es una parada obligatoria para todos aquellos que no se pierden ni un juego de la Serie Mundial y desean sentirse como un miembro del salón de la fama, al menos en su versión virtual.

Si le gusta el beisbol lo invitamos a leer la reseña completa en nuestro portal y a seguir muy de cerca lo que ocurra con el mundo de los videojuegos. Una industria que está cada vez más inmiscuida en los más grandes eventos deportivos como lo son las Grandes Ligas.

