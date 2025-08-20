Black Myth: Wukong tendrá una secuela y otras sorpresas de la Gamescom 2025

Black Myth: Zhong Zui será la secuela de Black Myth: Wukong. Foto: PlayStation

Hace un cuarto de siglo cada agosto los ojos del mundo Gaming giraban a ver el único epicentro que existía por esos días, Los Ángeles. La ciudad estadounidense era cada año la sede de la Electronic Entertainment Expo (E3), la feria de videojuegos más importante, y por amplio margen, en el mundo. Ni siquiera Japón tenía un evento de tal relevancia.

Mucho menos Europa que miraba desde la distancia cómo la urbe más poblada de California acaparaba los mejores y más grandes anuncios de la industria. Sin embargo, todo cambió para la tercera década del siglo XXI, pues la pandemia de Covid-19 precipitó la desaparición de la E3, dándole paso a otras convenciones repartidas por el mundo.

Una de esas fue la Gamescom, un evento pequeño, a comparación de la E3, que conglomeraba e interesaba solo al público europeo, pues se realizaba desde 2009 en Colonia, Alemania. Eso sí, había una diferencia sustancial entre la feria global y la del viejo continente, y es que la segunda siempre le abrió la puerta al público entusiasta del Gaming.

Algo muy diferente en la Electronic Entertainment Expo, pues solo le abrió las puertas a los fans durante su última edición presencial, 2019. Incluso, durante sus primeros años la Gamescom tuvo que lidiar con otro evento importante en su propio país, la Leipzig Game Convention. No obstante, la posición Geopolítica de Colonia inclino la balanza a su favor.

Hoy es la feria más prestigiosa en Europa y sus días de actividades están marcados en el calendario de cualquier fanático y periodista de Gaming. Incluso desde su primera edición mostraba ser una gran vitrina comercial para desarrolladores y fabricantes. Fue la primera vez que Sony presentó una consola, la PlayStation 3 Slim, fuera de Japón o Estados Unidos.

En 2021, Insomniac Games mostró de lo que era capaz la nueva PlayStation 5 y su revolucionaria unidad de almacenamiento SSD para transitar en solo segundos de una dimensión a otra en Rachet & Clank: Una Dimensión Aparte. Ahora es el turno para todas las novedades, anuncios y presentaciones de la Opening Night Live de la Gamescom 2025.

Primeras noticias de la Gamescom 2025

El primer juego interesante en aparecer durante esta gala inaugural fue Outlaws Remaster, una versión moderna de un shooter de 1997 hecho por LucasArts. Aun sin fecha por confirmar, aterrizará en PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Xbox One, Xbox Series X|S y Nintendo Switch 1.

Ahora sí, yendo con los anuncios más esperados, Hollow Knight Silksong deleitó a los asistentes con un tráiler de gameplay. Sin embargo, no se dieron más detalles, por lo que su fecha de estreno y sus plataformas de lanzamiento aún son desconocidas por los amantes de los videojuegos.

Siguiendo con juegos apetecidos por el público, Activision Blizzard reveló que su nuevo Call of Duty: Black Ops 7 tendrá una campaña cooperativa de hasta cuatro usuarios. Además, tendrá un modo multijugador de hasta con 16 mapas de 6v6 y escenario grandes hasta para 40 gamers en simultáneo. Tendrá una beta abierta del 2 al 8 de octubre de 2025.

Las sospechas sobre LEGO Batman eran ciertas

Warner Bros. Games confirmó un nuevo videojuego para la franquicia de LEGO Batman, esta vez del género de mundo abierto. Contará con el inconfundible humor de este tipo de títulos y contará el origen de Bruce Wayne y cientos de historias más alrededor del ‘Caballero de la Noche’.

Warhammer 40.000: Dawn of War IV, con más de 70 misiones jugables, llegará en exclusiva para Steam en 2026. Por otro lado, Final Fantasy XIV Online se lanzará de la mano de Capcom en octubre y con una colaboración especial con Monster Hunter Wilds.

Otra de las noticias bunas de la noche fue el estreno de Indiana Jones y el Gran Círculo para Nintendo Switch 2. Eso sí, los fans del explorador más famoso del mundo tendrán que esperar hasta 2026. Aunque el primer DLC del videojuego estará lista el 4 de septiembre de este año.

Ninja Gaiden 4, Silent Hill f y más

Siguiendo con las novedades de la Gamescom 2025, Ninja Gaiden 4 presentó un nuevo tráiler antes de su estreno el 21 de octubre. Por su lado, Silent Hill f presentó un terrífico tráiler que muestra su ambientación japonesa el cual estará a la venta el próximo 25 de septiembre.

Una de las sorpresas que más llamó la atención durante la gala fue La Divina Commedia, un RPG (juego de rol) basado en la conocida obra de Dante Alighieri. Cronos: The New Dawn mostró un tráiler y reafirmó su fecha de lanzamiento, 5 de septiembre de 2025.

The Outer World 2, de Obsidian, confirmó su fecha de lanzamiento, la cual será el 29 de octubre. Además, también se pudo conocer la fecha de estreno del DLC (contenido descargable) de Kingdom Come: Deliverance II, el cual será el 9 de septiembre.

Lanzamientos para PS5

Ages of Empires IV: Anniversary Edition aterrizará en la PlayStation 5, por primera vez en su historia, el 4 de noviembre. World of Warcraft, el pionero de los juegos MMO, presentó, por medio de un tráiler cinemático, su próxima expansión, Midnight, la cual estará lista en 2026.

Ghost of Yotei, el gran lanzamiento para la consola de Sony durante el segundo semestre del año, mostró su modo multijugador. Cabe recordar que el juego ambientado en el Japón feudal llegará a la plataforma de actual generación el próximo 2 de octubre de 2025.

Finalmente, se proyectó un tráiler corto de Resident Evil Requiem el cual se pondrá a la venta el 27 de febrero de 2026. Y como sorpresa final, tal vez la más importante del Opening Night Live, Black Myth: Wukong tendrá una secuela llamada Black Myth: Zhong Kui.