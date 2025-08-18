¿Qué es el lag en los videojuegos? ¿Cómo se puede evitar?

Aunque es mucho más frecuente durante una partida online, el lag puede aparecer en cualquier modo de juego. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Dentro del mundo de los videojuegos, el lag se refiere a la demora o retraso entre la acción que realiza un jugador y la respuesta que se ve en el juego. Es decir, el tiempo que transcurre entre que el usuario aprieta el botón de “saltar” y el personaje en pantalla salta. Específicamente, el lag es un problema que se puede presentar con mayor frecuencia en juegos online, pero no es exclusivo de este modo.

Esto representa una dificultad porque puede volver tediosa y frustrante la experiencia dentro de un título y puede afectar el rendimiento del gamer en una partida, sea competitiva o no. Las dificultades pueden ir desde el congelamiento de la imagen, pasando por los movimientos bruscos de los personajes, hasta incluso la desconexión del juego, algo que hace injugable cualquier tipo de videojuego.

¿Por qué aparece el lag? Los motivos pueden ser variados, y muchos ni siquiera están bajo el control del usuario, pero los más comunes son: mala conexión a Internet, mucha distancia con el servidor del juego, un dispositivo de bajo rendimiento, una sobrecarga de la red y problemas con el servidor, lo que representa un inconveniente inherente del título, es decir, no puede ser solucionado por el gamer.

¿Cómo reducir el lag? Hay algunos métodos que son sencillos y casi cualquier jugador los puede emplear, pero hay otros que requieren conocimientos básicos o intermedios de informática. Incluso agotando todas las instancias, es posible que los problemas de lag persistan, pues hay inconvenientes fuera del control del usuario.

¿Cómo evitar el lag durante un videojuego?

Para efectos de esta nota, solo tendremos en cuenta aspectos que puedan ser configurables por el gamer. Por ende, problemas del servidor de una entrega o un defecto de fábrica de una consola, PC o incluso el internet no entran dentro de esta consideración.

Lo primera, y tal vez lo más evidente, es la conexión a internet. Esta puede estar provocando lag en un videojuego porque la banda ancha es débil. En ese caso, lo recomendable es estar lo más cerca posible al router, en caso de que la conexión sea por wifi, o adquirir un cable de red (LAN) para asegurar un internet alámbrico estable.

Además, procure vincular su partida al servidor más cercano. En el caso de Colombia, hay juegos populares como League of Legends y Valorant que tienen su propio servidor en Bogotá, pero otros están en Ciudad de México o São Paulo.

Configurar el equipo

Lo primero, y lo más importante, es revisar los requisitos de una entrega antes de descargarla e intentar jugarla. Por ejemplo, Steam, la biblioteca de videojuegos para PC más grande del mundo, dedica un apartado de su página para dar a conocer los requisitos mínimos, recomendados y a veces óptimos de cada juego.

Asegúrese de que su computador los cumpla, ojalá holgadamente, antes de comprar un título. Así ahora tiempo y dinero. En el caso de los jugadores de consola, debe saber que entre más antigua es una plataforma, menos probable es que reproduzca, satisfactoriamente, entregas recientes. Procure que haya el menor tiempo posible entre el año de fabricación de su sistema de juego y el año de publicación del videojuego.

Configurar el juego

Por último, hay algunos títulos que permiten ajustar valores como los gráficos de la pantalla, la tasa de refresco y la resolución. Todo esto juega un papel muy importante a la hora de evitar el lag, pues puede moderar el trabajo de la plataforma a la hora de reproducir una entrega.

El consejo en general es conocer muy bien las capacidades técnicas de su sistema y no sobre exigirlo, pues así es más probable que colapse rápidamente. En ese orden de ideas, si su monitor tiene una tasa de refresco de 120 Hz, resolución 2K y gráficos moderados, no sobrepase esos mismos valores en la configuración del videojuego.

En conclusión, se trata de que le saque el mayor provecho a su plataforma, sea consola o PC, pero que no le pida más de lo que puede dar. Adicionalmente, adquiera juegos acordes a las bondades visuales del equipo donde lo vaya a disfrutar.