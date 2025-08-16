¿Cuál será el futuro de Xbox como consola y de la saga de Forza Motorsport?

Forza Motorsport es una de las franquicias que nació casi a la par con la primera consola de Xbox. Foto: Xbox

Forza Motorsport es una serie de juegos producidos por Xbox Game Studios, en exclusiva para sus sistemas de juego. Turn 10 Studios, una empresa estadounidense, se encarga de su desarrollo desde 2005, siendo una de las franquicias pioneras en el ecosistema de Xbox, saltando a la fama gracias a la Xbox 360.

Aunque existe una saga spin-off llamada Forza Horizon, Motorsport busca emular las características de rendimiento y manejo de una gran cantidad de automóviles de producción en la vida real. En términos prácticos, se le puede comparar con la serie Gran Turismo, la cual es exclusiva de Sony Interactive Entertainment para sus consolas PlayStation.

Contando los juegos bajo la marca Horizon, se han vendido casi 20 millones de copias de esta franquicia, produciendo 1.000 millones de dólares en dos décadas. Incluso el título más reciente de la saga spin-off, Forza Horizon 5, se estrenó este 2025 por primera vez en una plataforma de la competencia, la PlayStation 5.

Sin embargo, y lejos de ser un alivio financiero al expandir el número de ventas, la serie de carreras vive sus meses más críticos por culpa de algunos despidos al interior de su estudio desarrollador, Turn 10. Incluso mucho se especula sobre cuál es la verdadera intención de Xbox, como hardware, en la próxima generación de sistemas de Gaming.

— Turn 10 Studios (@Turn10Studios) December 4, 2024

¿Qué está pasando con Forza Motorsport?

Luego de 9.000 despidos al interior de Microsoft, muchos en su división de videojuegos y unos cuantos entre los trabajadores de Turn 10 Studios, la incertidumbre sobre el futuro de la franquicia Forza Motorsport creció.

Incluso, un extrabajador del estudio dijo públicamente que la saga estaba completamente clausurada y los desarrolladores dedicados a esta serie de videojuegos serían reasignados a roles secundarios dentro de Playground Studios, la empresa detrás de la creación de Forza Horizon.

Sin embargo, la comunicación por parte de las empresas estadounidenses llegó un mes después de que comenzara el pánico colectivo. “Queremos asegurar a los jugadores que, Turn 10 y Playground Games continuarán apoyando Forza Motorsport y Forza Horizon 5″, publicaron ambos estudios en un comunicado de X.

Querida comunidad Forza, sabemos que muchos de ustedes tienen preguntas sobre qué pasará con la franquicia Forza de ahora en adelante, y apreciamos el apoyo de nuestra increíble comunidad. Queremos asegurarles a los jugadores que Turn 10 y Playground Games seguirán apoyando Forza… pic.twitter.com/MQ6Mcenxhr — Forza Motorsport en Español (@ForzaMotorEsp) August 7, 2025

¿Qué sigue para Xbox en el negocio de las consolas?

Despejadas las dudas con respecto a Forza Motorsport y Turn 10 Studios, las incógnitas persistentes son aún más inquietantes, pues a pesar confirmar su presencia en la décima generación de videoconsolas y anunciar su primera “consola” portátil, la incertidumbre alrededor del futuro de la X verde en el mercado es evidente.

Luego de la presentación de su acuerdo con AMD para fabricar sus nuevas plataformas, surgió una filtración, esta vez de un insider de la compañía de procesadores, que asegura que Xbox no solo prepara una familia de consolas bajo su nombre, sino también una línea de PC gamers con el sello de su marca.

De ser cierta esta información, estamos hablando de un proyecto en el que la multinacional estadounidense, respaldada financieramente por Microsoft, apunta y compita en dos segmentos distintos, el de consolas y el de computadores gamer.

Xbox va por todo, y ahora es en serio

Adicionalmente, Xbox también dirá presente en el segmento de las portátiles y PC portátiles, siendo un híbrido entre una consola tradicional y un computador de “bolsillo”. Esto ya confirmado por la empresa norteamericana, además de su compatibilidad con Steam.

Todos estos dispositivos potenciados y movidos por chips de AMD, el cual, de ser cierto, se perfila como el gran beneficiado de la nueva estrategia, pues la demanda de sus procesadores se triplicará y podrá encontrar maneras de hacerlos más rentables, y por ende, obtener mejores márgenes de ganancia.

En conclusión, la X verde, una vez más, demuestra que disponer de la chequera de un gigante tecnológico como Microsoft le permite apostar por varios mercados al mismo tiempo. Y ahora mucho más que cuenta con la colaboración de fabricantes confiables como AMD y Asus en el caso de sus nuevos modelos portátiles.