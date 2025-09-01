Estos son los juegos de Xbox Game Pass y PlayStation Plus para septiembre de 2025

Estos son los videojuegos más importantes que llegan a cada servicio por suscripción; Hollow Knight: Silksong para Xbox Game Pass y Stardew Valley para PlayStation Plus. Foto: El Espectador

Xbox Game Pass ha incluido su servicio de juego en la nube -Xbox Cloud Gaming- a su plan más básico. Una forma de jugar que hasta hace muy poco era exclusiva de su versión Ultimate, la más costosa y la de los lanzamientos de día uno. Ahora, la membresía de Xbox traerá a su catálogo uno de los mejores títulos del año.

Por su parte, PlayStation Plus sigue sumando entregas a su repertorio, que en los últimos años se ha diversificado gracias a su convenio con Ubisoft -estudio de sagas importantes como Assassin’s Creed y Prince of Persia-, su catálogo de clásicos de la PS1 y PS2 y algunas propuestas más recientes como Marvel’s Spider-Man y NBA 2K25.

Videojuegos en Xbox Game Pass (septiembre 2025)

El primer videojuego que llega a Game Pass es Hollow Knight: Silksong. Esta es una de las entregas más esperadas del año, y aunque se presupuestaba que su lanzamiento estaba cerca -4 de septiembre- pocos se imaginaron que haría parte de los estrenos de día uno del servicio de Xbox.

El segundo juego que aterriza en la membresía de la X verde es Deep Rock Galactic: Survivor. Este hará parte del catálogo a partir del próximo 17 de septiembre, complementando la oferta de Xbox Games Pass para este mes de 2025.

Finalmente, el tercer título es uno de los premiados de 2024. Se trata de Frostpunk 2, el cual ganó el galardón al mejor juego de simulación y estrategia en los Game Awards del año anterior. Espera poder tener un debut en Xbox Game Pass (18 de septiembre) igual o más exitoso que en PC.

let's show you all the games coming pic.twitter.com/WR6HUf8Jg2 — Xbox Game Pass (@XboxGamePass) August 24, 2025

Videojuegos en PlayStation Plus (septiembre 2025)

Lo primero que hay que decir es que estos tres videojuegos estarán disponibles el 2 de septiembre para los usuarios de los tres planes en PlayStation Plus: Essential, Extra y Deluxe. El primero es Psychonauts 2, que estará disponible para jugadores de PS4.

El segundo en esta lista es tal vez el más relevante de los tres, Stardew Valley. Este título de gestión vendrá en una versión para la PS4 y promete ser uno de los más jugados en el mes, mucho más teniendo en cuenta que hasta la fecha ha vendido 45 millones de copias.

Por último, Viewfinder completa las tres entregas que se incluyen a PlayStation Plus en septiembre de 2025. A diferencia de los dos anteriores, este sí tendrá una versión para PS5, acompañada de otra para PS4, asegurando un formato optimizado para la consola de novena generación.