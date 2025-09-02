Gears of War: Reloaded registró tres millones de jugadores de PS5 en tres días

Gears of War Reloaded es el regreso de esta emblemática saga de disparos, hasta hace muy poco solo disponible en consolas Xbox. Foto: Xbox Wire

¿Se acabó la guerra de las consolas? Tal vez sea demasiado pronto para decirlo, pero es posible que el 26 de agosto de 2025 sea una fecha que con el tiempo quede marcada como el principio del fin de la guerra de las consolas entre Xbox y PlayStation. Dos compañías de Gaming que llevan más de dos décadas siendo rivales.

¿Por qué justo ese día? El 26 agosto fue el lanzamiento del más reciente título de Gears of War, una saga clásica de Xbox, en la PlayStation 5. Y también el estreno de Helldivers 2, un videojuego exclusivo de PlayStation, que ahora está disponible en Xbox Series X|S. Sin contar la inusual colaboración entre ambos para un DLC.

Entonces, ¿Esto marca el fin de la acérrima rivalidad entre Microsoft y Sony? No oficialmente, pero si es cierto que marca un antes y un después en su relación. Un vínculo que ha estado permeado por la ferviente devoción de sus comunidades y el éxito o fracaso comercial de sus plataformas, sus juegos y franquicias exclusivas.

El curioso mensaje de Gears of War en redes sociales

The Coalition, desarrollador de Gears of War: Reloaded, anunció por medio de un comunicado en X que la entrega ya había alcanzado el millón de jugadores de PS5 en apenas tres días. Lo que habla de la enorme popularidad de las publicaciones de Xbox Game Studios en los sistemas de juego de Sony Interactive Entertainment.

“Poniendo fin a la guerra de las consolas, un trozo a la vez. Gracias por un millón de jugadores”, fue lo que posteó Gears of War en su cuenta de X. Una clara alegoría a la batalla que han librado Microsoft y Sony desde las épocas de la primera Xbox y la PS2.

¿Tal vez esa era la verdadera intención de la X verde desde el principio de la generación y PlayStation simplemente se rindió ante su estrategia? Es una pregunta que no obtendrá respuesta, al menos no en mucho tiempo y mucho menos en esta nota.

Aún hay competencia entre Xbox y PlayStation

No obstante, todavía hay muchos aspectos en los que rivalizan estas dos empresas y mucho más cuando se trata de jugar videojuegos disponibles en ambas consolas. Por ejemplo, mientras un usuario de PlayStation debe pagar 40 dólares ($160.000) por Gears of War: Reloaded, el gamer de Xbox lo puede disfrutar pagando $42.900 cada mes a cambio de ese mismo juego y 400 más incluidos con el servicio de Xbox Game Pass.

Membresía que, hasta el momento, solo está disponible en plataformas de Microsoft -Xbox One y Xbox Series X|S- y PC. Esta última, representando un segmento del mercado con enorme crecimiento en todo el mundo y al que PlayStation, tuvo que, a regañadientes, prestarle mayor atención publicando algunos de sus mejores títulos para computador.

Un hecho que sigue hablando fuerte de una guerra de las consolas cada vez más desprestigiada por cuenta de las estrategias multiplataforma. Que si bien benefician a los jugadores, le quitan la identidad más importante a los sistemas de juegos y sus enormes tradiciones construidas durante más de 20 años de existencia.