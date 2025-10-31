Cinco videojuegos de terror para disfrutar y asustarse este Halloween de 2025

Halloween también se puede gozar en compañía de un juego de terror y una buena historia que resolver con el control entre las manos. Foto: Pixabay

El terror está presente en casi cualquier formato audiovisual. Películas, series y por supuesto videojuegos, tal vez uno de los medios que más gritos de susto provoca. No solo porque algunas historias que son originales de este tipo de ocio digital, es decir, no gozan de una adaptación en el cine y la televisión, sino también porque presentan una experiencia interactiva que las películas y las series no pueden.

Por eso en este mes, especialmente este día de Halloween, les traemos siete de los mejores videojuegos de terror del mundo del Gaming. Desde propuestas con misterios e historias de ultratumba, hasta versiones modernas de algunos de los clásicos de horror que durante años han acompañado a millones de gamers en esta Noche de Brujas.

Eso sí, no se dejen engañar, a veces, las tramas que más invitan a reflexionar sobre la supervivencia, la vulnerabilidad humana y la oscuridad que habita el mundo son este tipo de narrativas extensas y que involucran a más de un personaje jugable. Esa es precisamente una de las virtudes de los videojuegos; son capaces de presentar historias que dejen huella en los jugadores, incluso después de apagar la consola, el PC o el celular.

Ahora sí, sin más preámbulos, cinco títulos de terror que puede probar este Halloween de 2025 si está buscando horror y gritos de miedo desde la comodidad de su sala, su habitación, su cama o su silla gamer.

Silent Hill f

Ambientado en una inquietante atmósfera del Japón rural de los años 60, donde el terror psicológico se entrelaza con lo grotesco, aquí las criaturas distorsionadas y niebla parece asfixiar al jugador. Una buena experiencia para quienes busquen supervivencia y horror profundo.

Fue estrenado el 25 de septiembre de 2025 y se encuentra disponible para PC, Xbox Series X|S y PlayStation 5.

Until Dawn

Aunque su estreno se dio hace un año -4 de octubre de 2024- y en realidad es un remake de un juego exclusivo de la PlayStation 4, esta clásica historia de terror no parece pasar de moda. Algo que verifica su adaptación en cine durante este 2025.

Un grupo de amigos atrapados en una cabaña y un asesino suelto son todo lo que necesita saber para poder adentrarse en esta terrorífica trama. Desde El Espectador tuvimos la oportunidad de jugarlo y les podemos asegurar que cumple con su misión principal: asustar.

Este título lo sumerge en la tensión de ser perseguido, la adrenalina de la supervivencia y el miedo a lo desconocido, un miedo que más de uno y una no ha superado. Disponible para PS5, PS4 y agregado al catálogo de PlayStation Plus.

Outlast

Sea Outlast 1, Outlast 2 o The Outlast Trials, esta trilogía de horror ya tiene varios años en el mercado, pero sigue agitando la respiración de los usuarios como el primer día. Esto también alentado por su enorme popularidad entre youtubers y streamers de videojuegos durante sus años de lanzamiento: 2013, 2018 y 2023 respectivamente.

Miles Upshur, un periodista independiente, recibe un correo anónimo que le informa acerca de experimentos ilegales llevados a cabo en un manicomio llamado Mount Massive, el cual es propiedad de la corporación Murkoff.

Al llegar al lugar, el periodista descubre varios cadáveres de empleados, guardias e incluso escuadrones SWAT. Entre ellos aparece un superviviente gravemente herido, el cual le revela que los responsables de la masacre han sido los propios pacientes del manicomio ¿Será capaz de enfrentarlos y no perder la vida en el intento?

Puede probar su valentía en un PC, PlayStation 4, Xbox One e incluso una Nintendo Switch 1.

The Last of Us

Sabemos que este es otro exclusivo de PlayStation, característica que limita su accesibilidad, pero no podemos negar el enorme talento de esta desarrollada para hacer videojuegos que mantengan al jugador al borde de la silla con historias atractivas.

Y aunque también sabemos que la primera parte de esta trama tiene más de 10 años en el mercado, nunca pasa de moda, sea en su versión original para la PS3, la primera remasterización para la PS4 o la versión más moderna para la PS5.

Además, The Last of Us Part II propone un dilema sobre la venganza y la pérdida. Ellie se sumerge en un viaje emocionalmente agotador, que termina contagiando al gamer. Incluso las decisiones moralmente cuestionables son cruciales en esta entrega.

Alan Wake 2

Lanzado el 27 de octubre de 2023 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, Alan Wake 2 es la parte más reciente de una saga que mezcla supervivencia y horror. Todo esto ambientado 13 años después de que el escritor de thrillers superventas Alan Wake desapareciera y se produjera una serie de asesinatos en Bright Falls, Washington.

Además, el videojuego se encuentra disponible para todos los planes de PlayStation Plus a partir del 3 de octubre de 2025.

No quedan dudas que este Halloween sobran las opciones para dedicarle al menos una noche, de un fin de semana con día festivo en Colombia, para dedicarle al Gaming sin perder el espíritu de la Noche de Brujas. Nos vemos en un año, cuando Resident Evil Requiem (26 de febrero de 2026) y Halloween (8 de septiembre de 2026) estén disponibles y refresquen la terrorífica propuesta del Gaming para esta época.