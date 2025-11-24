¿Cómo se llaman los botones en un control de videojuegos?

Joy-Cons 2 de la Nintendo Switch 2, Xbox controller de la Series X y DualSense de la PlayStation 5. Foto: El Espectador

Un jugador, más o menos casual, sabe que un control de videojuegos tiene marcadas diferencias con el mando de un televisor o cualquier otro aparato electrónico. Sin embargo, les sorprendería saber la gran cantidad de gamer que no conocen el nombre de los botones en ese control de Gaming, pues puede ser un tema confuso.

Primero, porque cada fabricante asigna un nombre y una posición para cada tecla en el mando, lo que multiplica exponencialmente los posibles rótulos y posturas para un mismo botón. Y segundo, porque al asignar una función en específico para cada pulsador, hace necesario en algunos juegos nombrar ese botón en las instrucciones.

Por ejemplo, si una indicación en medio del gameplay dice: “pulse LS para interactuar”, puede ser muy tedioso tener y poder encontrar dicho botón en el control. Tarea que se hace todavía más difícil si la única manera de avanzar en el juego es oprimiendo dicha tecla, es decir, no hay una combinación que la remplace.

Por eso, aquí tiene una guía de los nombres de todos los botones en los mandos de Xbox (Xbox Series X|S), PlayStation (PS5) y Nintendo (Switch 2). Sabemos que existen más controles de otras marcas, pero estas tres son las más conocidas. Además, son estas tres empresas las que cambian los nombres de los pulsadores.

Botones en un control de Nintendo

Aquellos que aparecen en la parte frontal izquierda hacen parte de la cruceta, son los más habituales y en cualquier otro control serán nombrados como: “izquierda, derecha, arriba y abajo”. En esa misma parte del mando, pero más arriba, está el joystick (palanca) que en el caso de Nintendo no recibe ningún nombre.

Para terminar el lado izquierdo, se encuentra el botón “menos” y el botón de captura de pantalla que tampoco recibe un nombre. Por el lado derecho, están las teclas en forma de diamante: “X, Y, B y A”, el segundo joystick, el botón de “home” (menú), el “más” y el pulsador con la letra “C” y que sirve para abrir el chat interactivo.

¿Y los botones que están en la parte de arriba? Estos son los más difíciles de identificar por su posición, pero son: del lado izquierdo “L” y “ZL” y por el lado derecho “R” y “ZR”. Una forma fácil de reconocerlos es que la letra “L” hace referencia a left (izquierda en español) y la “R” a right (derecha en español).

Botones en un control de Xbox

Los más usados, y los que más se diferencian de su rival PlayStation, son aquellos que se ubican en la derecha. “A”; en verde, “X”; en azul, “B” de color rojo y “Y” en amarillo. También están distribuidos como los de Nintendo, en forma de diamante.

En la parte inferior derecha está el joystick o palanca, que aquí sí recibe nombre, “RS” (right stick). A esa misma altura, del otro lado, está la cruceta “D-pad” (pad direccional), que son los mismos “izquierda, derecha, arriba y abajo” de Nintendo.

De ese mismo lado izquierdo está la palanca “LS” (right stick). Finalmente, los botones justo en el centro del control son: “Xbox” que actúa como home, “menú”, que son las tres líneas para pausar el videojuego, y “share” con una flecha hacia abajo que sirve para hacer capturas o videos de la pantalla.

Por último, "LB" (Left Bumper) superior izquierdo, "RB" (Right Bumper) superior derecho, "LT" (Left Trigger) gatillo izquierdo y "RT" (Right Trigger) gatillo derecho.

Botones en un control de PlayStation

Comenzando por los más icónicos de la marca, “triángulo”, “círculo”, “equis” y “cuadrado” forman el mismo diamante presente en Nintendo y Xbox. Al igual que en estos dos anteriores, las teclas direccionales se ubican a la izquierda del mando.

Justo abajo de estas dos secciones de botones, están los dos joysticks: “L3” a la izquierda y “R3″ a la derecha. Justo en medio de estas dos teclas está en botón “PS”, el del logo de PlayStation, y arriba el panel táctil exclusivo del DualSense.

Para finalizar están los botones “opciones” al lado izquierdo del panel táctil, “share” al lado derecho y el silenciador del micrófono, justo abajo del botón PS. En la parte superior, el bumper superior izquierdo (L1), superior derecho (R1), el gatillo adaptativo inferior izquierdo (L2) Y El gatillo adaptativo inferior derecho (R2).