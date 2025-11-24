Decir que les fue mal es poquito: Estos son los peores juegos del año según Metacritic

Nintendo Switch 2 Welcome Tour es uno de los videojuegos peor calificados del año, pero también de los más vendidos durante su estreno. Foto: Nintendo

El pasado lunes 17 de noviembre de 2025, los Game Awards dio a conocer sus nominados al premio a Mejor Juego del Año (GOTY) y las otras 28 categorías de los galardones más importantes del Gaming. Aunque no todos se destacan por lo mismo y puedan ser fuertemente criticados por algún aspecto en particular, en general son propuestas muy bien logradas y que fueron aceptadas por el público.

Sin embargo, así como existe el listado de los mejores, también hay una selección para los peores y a pesar de no contar con una gala, pues sería un evento al que nadie quisiera estar nominado, en este punto del año si es posible hacer un ranking con los peores títulos del año. Lo anterior basado en la calificación de cada uno de los juegos lanzados en 2025, según Metacritic, punto de referencia en la industria.

Metacritic es un sitio web recopilador de reseñas sobre videojuegos. Toma calificaciones de medios de comunicación, críticos independientes y personas influyentes dentro del mercado para darle una calificación de 1 a 100 a todos los videojuegos estrenados. Es una técnica que replica no solo en este ocio digital, sino también en películas, series de televisión y álbumes de música.

Los 10 videojuegos de 2025 peor valorados por Metacritic

Fast and Furious: Arcade Edition (55/100)

Desarrollado por Raw Trills y publicado el 24 de octubre de 2025, este título de carreras no logró destacarse en el negocio a pesar de ostentar en su nombre y su jugabilidad una marca tan reconocida y querida como “Rápidos y Furiosos”. Además, para ser un videojuego de Nintendo Switch 1, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, tuvo muy poco contenido que no recibió mejoras ni actualizaciones.

Nintendo Switch 2 Welcome Tour (54/100)

Extraña ver una empresa con tanto prestigio como Nintendo en esta lista, mucho más si se tiene en cuenta que también compite por el GOTY con Donkey Kong Bananza. El juego de reconocimiento de la nueva consola de la gran N roja resultó ser una gran decepción para los gamers. Eso sí, a nivel comercial se comportó bien siendo el segundo más vendido de la plataforma durante el primer mes en la eShop.

Bubsy in: The Purrfect Collection (53/100)

Esta recopilación desarrollada por Limited Run Games y publicada por Atari el 9 de septiembre de 2025, le recordó a los usuarios la crisis de los videojuegos de 1983. En ese entonces, Atari aceleró dañinamente el desarrollo de entregas, lo que terminó en el desplome del mercado estadounidense y la desaparición de la empresa como fabricante de consolas. Una sensación parecida dejó este año este título.

7 Hunter x Hunter: Nen x Impact (53/100)

Este juego de lucha hecho por Bushiroad y Eighting fue estrenado a nivel mundial el 17 de julio de 2025 como una propuesta fresca y de nicho para los jugadores de Nintendo Switch 1, PS5 y computador. Sin embargo, resultó siendo una experiencia limitada que parecía más un anime que una vivencia interactiva, tal y como se espera de cualquier videojuego, pues ese es su principio fundamental.

Neptunia Riders VS Dogoos (51/100)

Lanzado el 28 de enero de 2025, esta entrega llamó la atención, para mal, por sus pésimas mecánicas de movimientos, no solo durante el gameplay, sino también durante las cinemáticas. Tan solo con el tráiler del juego se puede reconocer que sus gráficos y animaciones parecen más papel que personajes en tres dimensiones. Sin duda un proyecto que condena a Idea Factory, su equipo de desarrollo.

Captain Blood (50/100)

Este videojuego de acción en el que se personifica a un pirata fue desarrollado por SeaWolf Studio y publicado por SNEG el 6 de mayo de 2025. Está basado en la novela del mismo nombre escrita por Rafael Sabatini en la cual se siguen unas aventuras en la Costa Azul durante 1685. No obstante, ni la robustez de esta historia de trasfondo lo salvó de ser uno de los juegos peor valorados por Metacritic.

Scar-Lead Salvation (44/100)

Disponible en PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5) y PC a partir del 29 de mayo de 2025, este título de disparos en tercera persona, con estilo de anime, tuvo reseñas muy negativas. Nuevamente, el estudio Idea Factory vuelve a estar inmiscuido en el desarrollo de una entrega en esta lista. Un hecho más que diciente y que solo tiene en cuenta el trabajo de esta empresa durante 2025.

Ambulance Life: A Pandemic Simulator (44/100)

El género de los simuladores cada vez se amplía más, habiendo un juego para casi cualquier actividad, profesión o situación de la vida real. Y aunque la mayoría logran ser exitosos, no solo frente a la crítica, sino también comercialmente, hay casos como este que dejan la vara por el suelo. Aesir Interactive como desarrollador y Nacon como distribuidor no han quedado contentos con el resultado final.

Tamagochi Plaza (43/100)

Exclusivo de la Nintendo Switch 1 y Switch 2 desde el 27 de junio de 2025, esta propuesta se basa en la popular línea de juguetes Tamagochi, pero ni así pudo evitar los “tomatazos”. Otra extrañeza dentro de esta lista, pues su distribuidor Bandai Namco Entertainment, ha demostrado ser una compañía experta en convertir juguetes en videojuegos exitosos. Claramente, esta fue la excepción.

MindsEye (37/100)

Finalmente, llegando al peor juego del año, MindsEye prometía ser quien le pusiera un alto en el camino a nada más ni nada menos que a GTA VI, pues apostaba al mismo tipo de título. No obstante, nada más alejado de la realidad, pues quienes alcanzaron a probarlo declararon con enojo que era injugable. Sus constantes bugueos y errores de programación lo hacen, hasta acá, el peor videojuego del año.