Compra cruzada y juego en la nube, los nuevos servicios de PlayStation

PlayStation Portal vio la luz del mundo el 3 de diciembre de 2023 y está pensado para ser el accesorio más importante de la PlayStation 5. Foto: Amazon

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Aunque esta primera novedad aún carece de la confirmación oficial de parte de PlayStation, todo parece indicar que más pronto que tarde la multinacional de Gaming lanzará la función de cross-buy (compra cruzada) para su PS5. Lo anterior significa que comprar un título para la consola, es igual que comprarlo para PC.

Esto evitará que un mismo jugador deba comprar dos veces el mismo videojuego, una para la PlayStation 5 y otra para el computador. Cabe recordar que la marca japonesa lleva casi cinco años estrenando un buen número de entregas desarrolladas por Sony en PC luego de un año de exclusividad para su consola.

Una función que hace casi 10 años está disponible para los usuarios de Xbox. La empresa estadounidense la llama “Play Anywhere” y fue anunciada en el E3 de 2016. Todo esto aprovechando la enorme compatibilidad del catálogo de Xbox con los juegos para computador, pues fue allí donde la X verde dio sus primeros pasos.

Volviendo a PlayStation, lo que podría haber delatado a la compañía nipona fueron los nuevos símbolos que aparecen en algunos archivos de la PlayStation Store, la tienda virtual de Sony Interactive Entertainment (SIE). Dichos signos tienen la leyenda de “cross-buy” (compra cruzada en español) y la inscripción “PS5/PC”.

¿Qué se sabe sobre el juego en la nube de PlayStation?

A diferencia de la característica anterior, el juego en la nube ya es un hecho y fue confirmado por la propia empresa de Gaming. A partir de 6 de noviembre de 2025, el PlayStation Portal, hasta hace unos días tan solo un repetidor de señal de la PS5, ahora podrá reproducir videojuegos desde la nube sin la necesidad de una consola.

De nuevo, una cualidad que es posible en Xbox desde el 15 de septiembre de 2020 en versión beta (de prueba), pero que recientemente fue lanzado oficialmente con compatibilidad para plataformas domésticas, PC y dispositivo móvil en todo el mundo.

Siguiendo con Sony y su división de videojuegos, a esta nueva funcionalidad la han bautizado “Cloud Streaming” y aunque lleva en fase de beta desde noviembre de 2024, no es hasta este año que se hace compatible con las capacidades técnicas del PlayStation Portal.

¿Quiénes podrán jugar en la nube con su PlayStation Portal?

Esta nueva función solo está disponible para los clientes del servicio por suscripción PlayStation Plus en su plan Deluxe, el más costoso de los tres. Quienes puedan probarlo, podrán tener a su disposición títulos clásicos como nuevos estrenos para la PlayStation 5, pero ahora sin la necesidad de encender la consola para poder jugarlos.

Aun así, la interfaz del PS Portal sigue dando la posibilidad del juego remoto, que era el único modo disponible hasta hace unos días. Esto para mantener interesante el dispositivo portátil para quienes prefieran reproducir las entregas en su PS5.

Y aunque hace menos de seis meses PlayStation desestimaba en el corto plazo que el juego en la nube fuera una opción para ellos, parece que estas decisiones y nuevas funcionalidades les pueden hacer cambiar de opinión más pronto que tarde.