¡Confirmado! GTA V estará otra vez incluido con la suscripción de PlayStation Plus

Luego de confirmarse el retraso de Grand Theft Auto (GTA) VI, los ánimos de los amantes de esta franquicia quedaron por el suelo. Eran muchas las expectativas de que la entrega de Rockstar Games sí saliera a la venta el 26 de mayo de 2026.

No obstante, los gamers y el mundo de los videojuegos tendrán que esperar hasta el 19 de noviembre de 2026 para poder disfrutar del título de mundo abierto. Todo esto en busca de crear una experiencia digna de una espera de más de 12 años.

Mientras tanto, el estudio reagrupa sus fichas en el tablero, y ante la ausencia de un nuevo juego al corto y mediano plazo, le quiere dar una segunda vida a GTA V, el cual ya vendió 220 millones de copias, siendo el tercero más exitoso de la historia.

La entrega lanzada el 17 de septiembre de 2013 volverá por segunda vez al catálogo de PlayStation Plus. El servicio por suscripción para la PS4 y PS5 contará de nuevo con esta joya, pero ¿A partir de qué y para que planes estará disponible?

¿Cuándo llega GTA V a PlayStation Plus?

Grand Theft Auto V, al igual que los otros siete juegos que llegan mensualmente a la membresía, estará a disposición de todos los usuarios de PS4 y PS5 a partir del 18 de noviembre de 2025. Eso sí, no llega para todos los planes del servicio.

Solo los miembros de los planes Extra y Deluxe podrán disfrutar de GTA V, tanto en su versión mejorada (solo para PS5) como en su versión estándar (PS4). Aun así, ambas ediciones podrían gozar del popular modo multijugador en línea.

Eso quiere decir que quienes sean clientes del plan más básico, Essential, no tendrán acceso a la entrega de Rockstar Games. Estos son los otros ocho videojuegos que acompañarán a GTA V en PlayStation Plus a partir de este 18 de noviembre.

Juegos en PlayStation Plus, Extra y Deluxe

Pacific Drive (PS5)

Still Wakes the Deep (PS5)

Insurgency: Sandstorm (PS5 y PS4)

Thank Goodness You’re Here! (PS5 y PS4)

The Talos Principle 2 (PS5)

Monster Jam Showdown (PS5 y PS4)

MotoGP 25 (PS5 y PS4)

Tomb Raider: Anniversary (PS5 y PS4) solo disponible para el plan Deluxe.

¿Qué juegos sí llegan a PlayStation Plus Essential?

Stray (PS5 y PS4), EA Sports WRC 24 (PS5) y Totally Accurate Battle Simulator (PS5 y PS4) son los tres videojuegos mensuales disponibles con el plan más básico de la membresía; disponibles a partir del 4 de noviembre de 2025.

Así, con 12 títulos nuevos en el servicio por suscripción, se perfila noviembre para los gamers de PlayStation Plus. Habrá que esperar que sorpresas guardará el último mes del año para los jugadores, tanto de la PlayStation 5, como de la PlayStation 4.