Sony confirma que la PS6 no está cerca y todavía hay PlayStation 5 para rato

12 de noviembre de 2020. Sí, cinco años han pasado desde el estreno de la PlayStation 5 (PS5). A pesar de salir en plena pandemia del Covid-19, la consola de sobremesa gozó de un gran debut, incluso sufriendo problemas por falta de stock en algunos países. Sin embargo, luego de un lustro en el mercado y dos revisiones importantes (PS5 Slim y PS5 Pro) las conclusiones son variadas, para bien y para mal.

Si bien la plataforma no se ha vendido mal -84,2 millones de unidades vendidas-, casi cuatro millones en los últimos tres meses, apuntando a superar la cifra de la PlayStation 3, los jugadores no han quedado satisfechos con su propuesta de software. Muchos han tildado al sistema de carecer de tener videojuegos exclusivos, algo que en generaciones anteriores le salía hasta por los poros a Sony.

Eso sí, lejos de las críticas que pueda recibir el título en redes sociales, Ghost of Yotei ha resultado un éxito tanto para su estudio desarrollador, Sucker Punch, como para Sony Interactive Entertainment (SIE). La historia de Atsu ha vendido 3,3 millones de copias en un mes; número que representa más de USD 230 millones en ingresos. Aun así, es el único gran exclusivo de PlayStation en 2025.

¿Está cerca la PlayStation 6?

Es por eso que muchos gamers han especulado con que estemos próximos al fin del ciclo de la PS5 y a puertas del lanzamiento de la PS6. No obstante, un informe de SIE publicado este miércoles, dice de todo lo contrario. Lin Tao, directora de finanzas de la compañía, dijo que la actual plataforma de Sony está “a la mitad de su viaje” y el plan es extender su vida útil incluso más allá del estreno de la PS6.

“PS5 ha ido aumentando su base de usuarios en el último año y nuestra opinión es que, en comparación con los ciclos de vida de las consolas convencionales, y tomando como referencia el ciclo de la PS4, este plazo parece estar ampliándose cada vez más. Con PS4, que se lanzó en 2013, han pasado más de diez años y aún hay muchos usuarios activos que disfrutan de la consola”, mencionó Tao.

Entonces ¿Cuándo saldrá la PS6?

No hay una confirmación oficial, pero si tomamos en cuenta que hace dos décadas los ciclos de las generaciones de las videoconsolas duraban cinco años y ese lapso de tiempo se ha ido alargando, es coherente pensar que la PlayStation 6 esté a la venta a finales de 2027 o incluso principios de 2028. Por lo que estamos hablando, al menos hasta hoy, de un mercado para la PS5, por lo menos, de dos años más.

En conclusión, quienes hayan comprado recientemente -entiéndase dos años o menos- una PlayStation 5 pueden estar tranquilos que tienen un sistema de juegos para rato. Muchos más si se toman en cuenta las palabras de Mark Cerny, arquitecto de la PS4 y PS5, quien dijo que el salto entre la actual consola de SIE y la próxima será más por el lado del trazado de rayos y la IA, que por el de la potencia gráfica bruta.