Sony presentó su primer monitor gamer pensado para la PlayStation 5 y el DualSense

Durante el más reciente State to Play de PlayStation, en el que se mostraron las propuestas japonesas para 2026 y lo que queda de 2025, también hubo espacio para que Sony presentara un monitor especialmente diseñado para la PS5. Con un tamaño de 27 pulgadas y un gancho para colgar el control DualSense de la consola y recargarlo al mismo tiempo, este es el primer monitor gamer en la historia de Sony.

Ya en 2011, la multinacional japonesa había fabricado un televisor con un sistema PlayStation 2 integrado y un año después una pantalla con tecnología 3D que permitía a dos usuarios jugar mirando el mismo panel sin la necesidad de dividir la imagen en dos. A pesar de que en su momento fueron tecnologías innovadoras, esa creatividad no fue valorada en el mercado y no fueron las predilectas entre los consumidores.

Ahora, este nuevo hardware, el cual ofrece una resolución QHD (2.560 x 1.440) y un panel IPS que tiene soporte para HDR, VRR y tasas de refresco de hasta 240 Hz para los juegos de PC 120 Hz para los juegos de PlayStation 5, espera ser mucho más exitoso comercialmente que los proyectos anteriores. Mucho más teniendo en cuenta la creciente y exigente comunidad de jugadores de computador.

Nuevo monitor gamer de PlayStation

Este nuevo producto también posee un puerto HDMI IN, otro DisplayPort IN, uno USB-A y otro USB-C. Altavoces estéreo y puerto jack para audífonos de 3,5 mm. Y aunque se pondrá a la venta inicialmente solo en Japón y Estados Unidos a partir de 2026, se espera que PlayStation pueda medir su recepción en esos dos países, y si es buena, poder comenzar a venderlo en Europa e incluso América Latina.

“El nuevo monitor es el complemento perfecto para los recién anunciados altavoces inalámbricos PULSE Elevate, que ofrecen un audio envolvente. Ambos productos se han diseñado para la experiencia de juego en PS5, permitiéndote disfrutar de imagen y sonido de alta calidad en tu propio espacio”, explicó Sony en el anuncio del monitor durante el State to Play de PlayStation de ese martes 11 de noviembre.

En conclusión, habrá que esperar como se comporta en el mercado esta nueva pantalla de Sony, específicamente entre los gamers de PC, quienes ya han podido disfrutar de algunos de los mejores exclusivos de PlayStation Studios; perfilándose como un segmento de suma importancia para la multinacional de Gaming en el futuro. Algo que hace cinco años era inimaginable, pues si había un sistema cerrado únicamente para los jugadores de consola, era PlayStation 5.