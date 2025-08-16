Copilot, el asistente con IA de Microsoft, llega al ecosistema de Xbox

Gaming Copilot de Xbox por ahora se encuentra en fase de beta (versión de prueba) y solo para jugadores de PC. Foto: Microsoft

Microsoft Copilot es un asistente virtual de inteligencia artificial desarrollado por la empresa fundada por Bill Gates. Fue lanzado al público el 7 de febrero de 2023, estando disponible para su buscador web, Microsoft Edge, tanto en dispositivos con sistema operativo Windows 10, como con Windows 11, y sus versiones móviles.

Esta IA, al igual que muchas otras, es capaz de generar texto, traducir idiomas, crear diferentes tipos de contenido creativo y responder a preguntas de forma informativa. Además, puede ayudar a realizar algunas tareas dentro de las aplicaciones de Microsoft 365, como escribir una carta o hacer una hoja de cálculo.

Eso sí, estas funcionalidades solo están disponibles para los suscriptores de Microsoft 365. Es decir, aquellos usuarios que gozan de todos los programas de Microsoft Office en su versión para escritorio, pues el formato online, aquel que se abre y se utiliza desde el navegador, es la versión gratuita que no posee Copilot.

Ahora, y como parte de su ecosistema de servicios, Microsoft ha decidido llevar a su asistente virtual de IA a Xbox, su marca de Gaming desde 2002. Más allá de solo tratarse de una integración con las consolas Xbox Series X|S, es un servicio que se adiciona, al menos en versión beta, a la membresía Xbox Game Pass, solo para PC.

Gaming Copilot para Xbox

Gaming Copilot (versión de prueba) ya está disponible en Game Bar para PC con Windows y para los Xbox Insiders inscritos en la vista previa de juegos en PC. Es un asistente diseñado para ayudarle al jugador a superar obstáculos dentro de los videojuegos.

La primera prueba se hizo en la app móvil de Xbox, donde se puede acceder a Copilot en una segunda pantalla sin afectar la experiencia de juego. La ayuda está integrada directamente en el entorno de juego en PC y puede responder preguntas sobre una partida, el historial de cuenta, los logros y otros juegos en la biblioteca.

¿Cómo probar Gaming Copilot?

Primero, es necesario usar el modo por voz mientras se juega, luego fijar el widget de Gaming Copilot y usarlo mientras se juega cualquier título en PC. Esto le permitirá hablar con Copilot y recibir ayuda si se encuentra en un cuello de botella de alguna entrega o necesita consejos para salir de una situación en particular.

Al recibir una pregunta, Gaming Copilot en Game Bar puede utilizar capturas de pantalla de la partida para darle respuestas más precisas. Todo esto con el fin de que la vivencia del gamer sea cada vez más personalizada y mejore con el paso del uso.

Aunque Gaming Copilot ya está disponible para probar en dispositivos portátiles con Windows, aún no está lista su optimización para las nuevas consolas portátiles; ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X. Las cuales tienen presupuestado su lanzamiento, aun sin confirmar, para mediados de octubre de 2025.