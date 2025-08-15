Un videojuego de LEGO adaptará todas las películas de Batman y su universo

Batman, 'El Caballero de la Noche', es uno de los personajes más importantes de DC Comics y LEGO. Foto: Nintendo

“LEGO Batman” es una franquicia de juguetes propiedad de Lego, introducida en 2006, basándose en el superhéroe Batman, propiedad de DC Comics. La gama de productos van desde los vehículos, las figuras de acción, las escenas de los cómics, las películas, las series de televisión y por supuesto, cuando no, los videojuegos.

En total, han sido siete juegos. Lego Batman, lanzado en 2008 y producido por TT Games, sigue la misma línea narrativa y estructural de Lego Star Wars y Lego Indiana Jones. Lego Batman 2: Superhéroes de DC, publicado en 2012, incluye otros personajes de DC Comics como Superman, la Mujer Maravilla, Linterna Verde y Flash.

A estos dos le siguieron El videojuego de la película de Lego y El juego de la película Lego Batman, ahora con la colaboración de Warner Bros. Interactive Entertainment y disponibles para Android y iOS. Y finalmente, Lego Batman 3: Más allá de Gotham (2014), Dimensiones de Lego (2015) y Supervillanos de Lego DC (2018) fueron los últimos en la lista.

Ahora, es el turno para un nuevo título desarrollado por TT Games y distribuido por Warner Bros. Interactive Entertainment, que se ambienta en las películas de la franquicia. Esto es todo lo que se sabe sobre la nueva entrega de la icónica franquicia de LEGO Batman, una muy querida por los amantes del Gaming.

¿Cuándo se anunciará el próximo juego de LEGO Batman?

Parece que esta nueva adaptación gamer del ‘Caballero de la Noche’ se anunciará oficialmente durante la Gamescom 2025, 20 al 24 de agosto. Además, será una constelación de las mejores películas de la saga, al estilo Skywalker de Star Wars.

Será un título tan grande que según LEGO Games News se habla de un mapa de Gotham donde se podrá elegir la época y la versión cinematográfica de los filmes de Batman en la cual jugar. Algo creíble si se tiene en cuenta la trayectoria y respaldo de TT Games, la mano derecha de Warnes Bros en esto de hacer juegos sobre sus personajes.

¿Exactamente que cintas tendría en cuenta el nuevo videojuego?

Este es un detalle que todavía no se ha especificado, pues aún no se sabe si serán solo las películas originales, las versiones animadas de Lego o una mezcla entre las dos. “Viene de una fuente muy fiable cercana a TT Games que ha estado en lo correcto en el pasado. Por supuesto es un rumor y no una confirmación”, dijo LEGO Games News.

Como lo dice LEGO Games News, esta información hasta el momento no está confirmada, por lo que es mejor tomarla con pinzas. En el pasado, una idea similar se quiso llevar a cabo con la franquicia de LEGO Harry Potter, pero nunca contó con el apoyo del estudio y terminó quedándose en lo que fue, una idea.

Eso sí, también hay ejemplos en lo que el proyecto sí tuvo luz verde y se convirtió en un gran videojuego. Ese fue el caso de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, que se inspiró en los nueve largometrajes originales, incluyó 20 planetas diferentes para explorar y más de un protagonista jugable.