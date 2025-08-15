No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Parece que Black Myth: Wukong publicará su primer DLC en la Gamescom 2025

Game Science, el estudio chino desarrollador de Black Myth: Wukong, es uno de los expositores de la Opening Night Live de la Gamescom 2025.

Redacción Tecnología
15 de agosto de 2025 - 06:15 p. m.
Black Myth: Wukong compitió en la categoría del "Mejor Juego del Año" en los Game Awards 2024.
Black Myth: Wukong compitió en la categoría del "Mejor Juego del Año" en los Game Awards 2024.
Foto: HobbyConsolas
Black Myth: Wukong es un videojuego de rol y acción, desarrollado y distribuido por Game Science, un estudio chino. Está basado en la clásica novela del siglo XVI, “Viaje al Oeste”, que tiene como protagonista al mono Sun Wukong. Su estreno se dio el 20 de agosto de 2024, solo para PC y PlayStation 5, a la espera, todavía de una versión para los gamers de la familia de consolas Xbox Series X|S.

Dos días después de lanzamiento, el juego superó los 2,4 millones de jugadores simultáneos en Steam, situándose como el segundo título más popular en la plataforma, solo por detrás de PUBG: Battlegrounds. Además, al cabo de un mes en el mercado, se vendieron 20 millones de unidades. Popularidad que se duplicó al estar disponible para la PS5, gracias a las ventas de esta plataforma en Japón.

Sin embargo, el éxito no solo fue comercial, pues el título de Game Science estuvo nominado en cinco categorías diferentes en los Game Awards 2024, entre ellas la del “Mejor Juego del Año” (GOTY). Finalmente, obtuvo los galardones a “Mejor Juego de Acción” y “Mejor Juego del Público”, consagrándose como uno de los ganadores de la velada, mucho más teniendo en cuenta la desconocida trayectoria de su estudio.

Ahora, Black Myth: Wukong vuelve a ser noticia por parte de la cada vez más cercana Gamescom 2025, en Colonia, Alemania, pues Game Science, su desarrollador, ha confirmado su presencia en la prestigiosa feria de Gaming. Esto es lo que sabemos de las posibles novedades que la empresa china podría revelar en el evento de videojuegos más importante, influyente y grande de Europa y su mercado de los juegos.

¿Está cerca el primer DLC de Black Myth: Wukong?

DLC (contenido descargable) es un tipo de contenido que se estrena postlanzamiento de una entrega, para nutrir el gameplay o mejorar su jugabilidad. Precisamente es eso lo que los fans esperan de la participación de Game Science en la Gamescom 2025.

Esta relevante feria de videojuegos se llevará a cabo del 20 al 24 de agosto, pero tendrá un Opening Night Live presentado por Geoff Keighley el lunes 19, en el que el estudio chino tendrá algunos minutos para presentar sus novedades ¿Será un DLC de Black Myth: Wukong?

Si bien un contenido descargable de este juego fue anunciado por el propio Game Science hace casi un año, aún no se puede decir con total seguridad que la Gamescom es el lugar elegido por la compañía de Gaming para mostrar este tipo de información.

¿Cuándo llegará Black Myth: Wukong para Xbox?

En diciembre de 2024, Black Myth: Wukong recibió una actualización gratuita con el modo Boss Rush. Y desde entonces se ha dedicado a los parches de expansión para mejorar la experiencia de los jugadores de la PlayStation 5 Pro y su reescalado de imágenes.

No obstante, Game Science ya confirmó que el 20 de agosto de 2025, un día después de su participación en la Gamescom y un año después de su estreno original, el videojuego del rey mono llegará a los usuarios de la Xbox Series X|S.

En palabras del CEO de la multinacional china, el port para los sistemas de juego de Xbox se demoró tanto por problemas con la optimización para la versión de Xbox Series S. Recordemos que esta plataforma es significativamente menos potente que la Series X.

