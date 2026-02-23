¿Cuál fue el videojuego más vendido en Estados Unidos durante enero de 2026?

Call of Duty: Black Ops 7 está disponible en PC, Xbox Series X|S y PlayStation 5. Foto: Xbox

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

A pesar de su pésima calificación de 65/100 en Metacritic, Call of Duty: Black Ops 7 es el juego más vendido en Estados Unidos durante enero de 2026. De acuerdo con Mat Piscatella, director y analista de mercado en Circana, ni siquiera la mala fama de este título lo ha detenido para venderse como pan caliente.

Sin embargo, el dato más interesante de este informe corre por cuenta de los estrenos nuevos, pues ninguno se posiciona ni siquiera entre los 10 más vendidos. Lo que indica que los jugadores estadounidenses siguen prefiriendo entregas del año pasado, siendo todavía muy pronto para un gran lanzamiento en 2026.

Incluso, el análisis arroja un resultado sorprendente cuando se trata de los videojuegos por Rockstar Games, pues no importa hace cuánto salieron, se siguen vendiendo muy bien. Puntualmente hablamos de Grand Theft Auto (GTA) V y Red Dead Redemption II, los cuales se posicionan dentro del Top 10.

Los 10 juegos más vendidos en Estados Unidos durante enero de 2026

Call of Duty: Black Ops 7 (Activision) NBA 2K26 (2K Sports) Madden NFL 26 (EA Sports) Minecraft (Xbox Game Studios) Battlefield 6 (Electronic Arts) EA Sports FC 26 (EA Sports) Grand Theft Auto V (Rockstar Games) Red Dead Redemption II (Rockstar Games) Final Fantasy VII: Remake (Square Enix) Forza Horizon 5 (Xbox Game Studios)

Otro hecho llamativo es que tres de los títulos más vendidos son simuladores deportivos que hacen referencia a los tres deportes más populares en territorio estadounidense. Fútbol Americano (36%), baloncesto (17%) y fútbol (10%).

Adicionalmente, Final Fantasy VII: Remake, una entrega estrenada hace casi cinco años, pasó del puesto 225 al noveno entre los más vendidos gracias a su nueva versión para la Nintendo Switch 2 y la Xbox Series X|S.

¿Cuáles son las consolas más vendidas en Estados Unidos?

Según Mat Piscatella de Circana, aunque el gasto en videojuegos en suelo estadounidense aumentó un 3% en enero de este año y 16% en hardware, los beneficios responden a un solo producto en el mercado: Nintendo Switch 2.

Mientras la Switch 2 no para de vender, su antecesora sufrió una dramática caída en ventas del 79%. Algo que, aunque no parezca, cada vez se irá haciendo más común con el paso del tiempo por su longevidad en el mercado.

Finalmente, aunque la PlayStation 5 sigue vendiendo mucho más que Xbox Series X|S, aún no puede acercarse a los impresionantes números de la consola de Nintendo, una tarea que parece imposible de completar.

🎮🎮🎮 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de videojuegos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.