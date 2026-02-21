“¡Hola, Mario!”, la nueva app de Nintendo para limitar el tiempo de juego en niños

Nueva aplicación de Nintendo llamada “¡Hola, Mario!” para limitar el tiempo de juego en niños y niñas. Foto: NINTENDO. - NINTENDO.

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Nintendo lanzó la aplicación gratuita “¡Hola, Mario!" para que los jugadores más jóvenes puedan interactuar con la cara del personaje más emblemático de la compañía. Los usuarios podrán halarle los bigotes al fontanero, girarle la cara y hasta estirarla. Todo esto hace parte de la colección “My Mario”.

Una línea de juguetes diseñados para niños pequeños y sus padres, que está compuesta por bloques de madera, peluches, sonajeros y hasta una serie de cortometrajes. Volviendo a la app, esta también permite a los más pequeños interactuar con otros objetos como champiñones, estrellas y tuberías.

Una de las principales características de este nuevo aplicativo móvil es que cuenta con una función de limitador de tiempo de juego. Transcurrido un rato, Mario se “irá a dormir” y ya no se podrá jugar con él. De esta forma, los padres pueden configurar el tiempo que dedican sus hijos a la pantalla.

La aplicación está disponible desde este jueves 20 de febrero de 2026 para cualquier dispositivo móvil, incluyendo las consolas Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. No requiere internet y se puede descargar gratuitamente desde la Play Store de Google, la App Store de Apple y la eShop de Nintendo.

Dos juegos de Game Boy Advance para la Switch

Siguiendo con noticias de Nintendo, la multinacional japonesa anunció el relanzamiento de Pokémon Edición Rojo Fuego y Pokémon Edición Verde Hoja tanto para la Nintendo Switch como para la Nintendo Switch 2.

Ambos títulos estarán disponibles en las dos plataformas a partir del viernes 27 de febrero. Estos videojuegos se estrenaron originalmente para la Nintendo Game Boy Advance, sistema de juego portátil, en 2004.

Ese mismo día, 27 de febrero, se celebra el Día de Pokémon forma internacional, por lo que Nintendo escogió esa fecha para la publicación de estas entregas. Además, habrá un evento en vivo llamado Pokémon Presents.

Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja para Nintendo Switch

La empresa nipona aseguró que estas nuevas versiones de este par de videojuegos de Pokémon conservarán gran parte de la esencia de los juegos originales. Eso sí, tendrá mejoras modernas a nivel gráfico y visual.

Adicionalmente, los títulos incluyen Archi7, un archipiélago de islas que amplía el mapa jugable. Sin duda, una jugada de Nintendo que apela a la nostalgia de los jugadores más veteranos de la franquicia de Pokémon.

Finalmente, Pokémon Presents, el evento antes del relanzamiento de estas entregas, anunciará las próximas novedades para la saga de Gaming. Pokémon Edición Rojo Fuego y Pokémon Edición Verde Hoja tendrán un precio de COP 87.000.

🎮🎮🎮 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de videojuegos? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.